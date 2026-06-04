Ένταση στο Μεξικό λίγες μέρες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ (vid)
Τεταμένη κατάσταση στο Μεξικό με τις απεργίες των εκπαιδευτικών, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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Έντονη ανησυχία έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες γύρω από το κατά πόσο θα είναι ομαλή η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό, καθώς οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών κλιμακώνονται μονάχα λίγες μέρες πριν τη «σέντρα» της μεγάλης διοργάνωσης
Οι εκπαιδευτικοί απέχουν από τα καθήκοντα τους εδώ και επτά μήνες, καθώς ζητούν σημαντική αύξηση του μισθού τους, αλλά αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κυβερνητική πρόταση για αύξηση 9% δεν έγινε αποδεκτή από το συνδικάτο.
Στην πόλη του Μεξικού καθηγητές και δάσκαλοι προχώρησαν σε καταστροφές εγκαταστάσεων της FIFA, ενώ απειλούν και με περεταίρω ενέργειες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Στο Fan Fest της FIFA, σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς, με την κατάσταση να ξεφεύγει και να απαιτεί προεδρική παρέμβαση.
Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, καθώς εκτός από όλα τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί είχαν αποκλείσει πλήρως την είσοδο προς το Εθνικό Παλάτι. Αν και η πρόεδρος δήλωσε πρόθυμη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
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