Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ

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Ο Κουέντιν Ταραντίνο άφησε για λίγο στην άκρη τους «ηθοποιούς που δεν αντέχει» για να ασχοληθεί με τη βιομηχανία του θεάματος και συγκεκριμένα, το Χόλιγουντ.

Ο δημιουργός του «Pulp Fiction» ισχυρίστηκε ότι «είναι σχεδόν αδύνατο» να απολαύσει κανείς μια νέα ταινία χωρίς να είναι σχολαστικός μέχρι θανάτου, ενώ μιλούσε για τη γενική του αποστροφή προς τις σύγχρονες παραγωγές του Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Sight & Sound.

«Κάνουν τη δεκαετία του ’80 να μοιάζει με εκείνη του ’30»

«Ατέλειες, ανακρίβειες, υποκρισία προς το κοινό, λάθος ηθοποιοί ή απλά ηλίθιες μαλ@κίες συνήθως καταστρέφουν κάθε νέα ταινία που βγαίνει από το άνοστο εργοστάσιο παραγωγής λουκάνικων που κάποτε ονομαζόταν Χόλιγουντ», είπε αρχικά ο Ταραντίνο. «Αυτόν τον καιρό, η όλη έννοια του τι είναι ταινία τείνει να μου προκαλεί περιφρόνηση».

Ο Ταραντίνο είπε επίσης ότι η δεκαετία του 2020 κάνει την λιγότερο αγαπημένη του εποχή της παραγωγής του Χόλιγουντ, τη δεκαετία του 1980, να φαίνεται καλή.

«Συγκριτικά, οι ταινίες των τελευταίων έξι ετών κάνουν τη δεκαετία του ’80 να μοιάζει με εκείνη του ’30», σχολίασε.

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«Πλέον προτιμώ να διαβάζω ένα βιβλίο»

Ωστόσο, για να μην είναι τελείως άδικος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ανέφερε μερικές πρόσφατες ταινίες που του «άρεσαν», όπως το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το «Horizon: An American Saga» του Κέβιν Κόστνερ και το αστυνομικό θρίλερ του Τζο Κάρναχαν για το Netflix, «The Rip», με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, για το οποίο και υποστήριξε: «Πρόκειται για ένα συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ με μια πρωτότυπη υπόθεση που καταφέρνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες με πολύ έξυπνους τρόπους».

Παρά την εκτίμησή του για αυτές τις ταινίες, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι δεν έχει δει τίποτα που «να με κράτησε πραγματικά και να με παρασύρει στη μαγική χώρα της απόλαυσης που [συνήθιζα] να επισκέπτομαι τακτικά και που ήταν ο λόγος που αγαπούσα τις ταινίες».

«Πλέον προτιμώ να διαβάζω ένα βιβλίο».

Toν τελευταίο καιρό ο Ταραντίνο έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις για μια σειρά ζητημάτων, όπως τα υποτιμητικά, προσβλητικά του σχόλια για ηθοποιούς που δεν του αρέσουν, όπως οι Πολ Ντέινο, Μάθιου Λίλαρντ και Όουεν Γουίλσον, αλλά και επειδή φωτογραφήθηκε με Ισραηλινούς στρατιώτες σε μια βάση στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Παλαιστίνης, εν μέσω γενοκτονίας.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly