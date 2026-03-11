Το νέο θεατρικό έργο του Ταραντίνο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» είναι μια αυθάδης κωμωδία με φόντο την Ευρώπη

Πριν από ένα χρόνο, ο Κουέντιν Ταραντίνο ανακοίνωσε ότι έγραψε το πρώτο του θεατρικό έργο, αλλά όπως συνηθίζει, κράτησε όλες τις περαιτέρω πληροφορίες μονάχα για τον ευατό του.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν την Τετάρτη, 11 Μαρτίου, όταν ανακοινώθηκε ότι το έργο με τίτλο «The Popinjay Cavalier» θα είναι μια «αυθάδης κωμωδία με θέμα την εξαπάτηση και τη μεταμφίεση», με φόντο την Ευρώπη της δεκαετίας του 1830 που αντλεί έμπνευση «από τις μεγαλειώδεις, περιπετειώδεις επικές ταινίες και θεατρικά έργα».

Όσα γνωρίζουμε

Σε συνέντευξη που έδωσε πέρυσι στο podcast The Church of Tarantino, ο Ταραντίνο επιβεβαίωσε ότι το έργο ήταν «το επόμενο πρότζεκτ μου» και υποστήριξε ότι, αν είχε επιτυχία στο West End, θα ακολουθούσε και περιοδεία.

«Αν αποτύχει, θα τελειώσω πολύ γρήγορα», πρόσθεσε. Ο Ταραντίνο, που ζει τώρα στο Τελ Αβίβ, είπε ότι θα μετακομίσει στην Αγγλία με την οικογένειά του για να εργαστεί στο έργο και ότι αυτό θα του πάρει 18-24 μήνες.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε γράψει ένα θεατρικό έργο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2025, λέγοντας ότι, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να το μεταφέρει στην οθόνη, ώστε να γίνει η δέκατη και τελευταία του ταινία.

«Αν αναρωτιέστε τι κάνω αυτή τη στιγμή, γράφω ένα θεατρικό έργο», είπε τότε. «Αν είναι φιάσκο, πιθανότατα δεν θα το μετατρέψω σε ταινία. Αλλά αν είναι μεγάλη επιτυχία; Μπορεί να είναι η τελευταία μου ταινία».

Σύμφωνα με το Variety, αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027.

Το καστ, η δημιουργική ομάδα, οι ημερομηνίες των παραστάσεων και άλλες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Στην επικαιρότητα μονάχα για λάθος λόγους

Τους τελευταίους μήνες, ο Ταραντίνο απασχολήσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο για την επίσκεψη του σε στρατιωτική βάση στο Ισράηλ, όπου και φωτογραφήθηκε με στρατιώτες του IDF εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα και άλλων φρικαλεοτήτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και για τη κριτική του προς τον Πολ Ντέινο, τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο και ανιαρό τύπο» – σχόλια που ήρθαν άνευ λόγου και αιτίας.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, «τα έβαλε» και με την πρωταγωνίστρια του Pulp Fiction, Ροζάνα Αρκέτ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο έδειξε «έλλειψη κλάσης» όταν χαρακτήρισε ρατσιστική τη χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του.

«Είναι μια εμβληματική, εξαιρετική ταινία από πολλές απόψεις», είπε η ηθοποιός για το θρυλικό «Pulp Fiction» του 1994 σε συνέντυεξή της στην εφημερίδα The Sunday Times. «Αλλά προσωπικά δεν αντέχω τη χρήση της λέξης N — τη μισώ. Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσιστικό και ανατριχιαστικό».

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian