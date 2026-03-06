Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Θα έλεγε κανείς ότι οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν και οι καλύτεροι για εκείνον – αλλά φέρει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για αυτό. Ο Κουέντιν Ταραντίνο είδε τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ να τον «σταυρώνουν» εξαιτίας των απαξιωτικών δηλώσεων που έκανε για τον Πολ Ντέινο.

Την ίδια ώρα επιμένει με πείσμα να μην κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την 10η ταινία της καριέρα του – που σύμφωνα με δηλώσεις του εδώ και χρόνια, θα είναι και η τελευταία του. Μετά το Once Upon a Time in Hollywood του 2019, επιλέγει να γράφει βιβλία, σενάρια και να αναλαμβάνει παραγωγές, έχοντας καταφέρει να εκνευρίσει ακόμα και τους πιο φανατικούς θαυμαστές του.

Και όπως φαίνεται θα συνεχίσει στο ίδιο στυλ, καθώς το επόμενο project του δεν θα έχει καμία σχέση με τη μεγάλη οθόνη. Ο Κουέντιν Ταραντίνο θα επιστρέψει στην κατηγορία «junior», καθώς προετοιμάζει το θεατρικό του ντεμπούτο.

Την αποκάλυψη την είχε κάνει από το καλοκαίρι, όταν ο γνωστός δημιουργός είχε δηλώσει πως ετοιμάζει ένα θεατρικό έργο για το West End του Λονδίνου. «Το έργο έχει ήδη γραφτεί. Είναι οπωσδήποτε το επόμενο πράγμα που πρόκειται να κάνω. Θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες τον Ιανουάριο… Πιθανότατα θα απορροφήσει ενάμιση με δύο χρόνια από τη ζωή μου».

Και τώρα, σύμφωνα με την Daily Mail, το νέο εγχείρημα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη είναι μια πρωτότυπη, παλαιάς κοπής φάρσα, στα χνάρια των Μπράιαν Ριξ και Ρέι Κούνεϊ. Το έργο αναμένεται να περιλαμβάνει όλα τα κλασικά στοιχεία του είδους: καταιγιστικούς ρυθμούς, κωμικές αναποδιές και αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις ταυτότητας.

Η παράσταση προγραμματίζεται να κάνει ντεμπούτο στις αρχές του 2027 σε σκηνή της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και για το τέλος του τρέχοντος έτους.

Έγκυρη πηγή από το περιβάλλον του δημιουργού ανέφερε: «Πρόκειται για ένα έργο που έγραψε ο ίδιος και δεν βασίζεται σε καμία από τις ταινίες του. Είναι μια φάρσα στη βρετανική παράδοση του Noises Off. Προς το παρόν, ο Ταραντίνο εξετάζει διάφορους θεατρικούς χώρους ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ σκέφτεται και τη σκηνοθεσία».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της παράστασης.