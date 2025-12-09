«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς και ταλαντούχους δημιουργούς της 7ης Τέχνης. Οι ταινίες του πάντα τραβούν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, γίνονται εμπορικές επιτυχίες στο box office και αποκτούν εκατομμύρια ορκισμένους ηθοποιούς. Άλλωστε ο Κουέντιν Ταραντίνο είναι από τους λίγους που μπορούν να μεταμορφώσουν ένα b-movie σε υπερπαραγωγή, χωρίς να γίνουν γραφικοί.

Όσο καλός όμως είναι πίσω από τις κάμερες, άλλο τόσο… άβολος μπορεί να γίνει όταν στέκεται μπροστά από αυτές. Τελευταίο παράδειγμα οι πρόσφατες δηλώσεις του 62χρονου σκηνοθέτη, όταν αποκάλεσε ουσιαστικά τους Πολ Ντιάνο, Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ ως τους χειρότερους ηθοποιούς που δεν αντέχει να βλέπει στη μεγάλη οθόνη.

Η αντίδραση των τριών καλλιτεχνών ήταν άμεση, όπως και η συμπαράσταση που δέχθηκαν από πολλούς συναδέρφους του στο Χόλιγουντ. Και αυτές οι δηλώσεις έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν αν υπάρχει κάποιος ηθοποιός που να συμπαθεί ο Κουέντιν Ταραντίνο.

Τελικά η απάντηση δεν άργησε να δοθεί – βρέθηκε σε παλαιότερες συνεντεύξεις του γνωστού δημιουργού. Όπως φαίνεται, ο Ταραντίνο θαυμάζει τον Τζόνι Ντεπ. Μάλιστα, τον ήθελε το 1994 στο Pulp Fiction για να υποδυθεί τον Pumpkin – ένας ρόλος που τελικά κατέληξε στον Τιμ Ροθ.

«Θα ήθελα τόσο πολύ να δουλέψω μαζί του. Είναι κάτι που συζητάμε εδώ και χρόνια» είχε δηλώσει το 2012 στον Τσάρλι Ρόουζ. «Δεν είναι κάτι που συζητάμε συνεχώς, αλλά το έχουμε αναφέρει συχνά. Προφανώς θαυμάζουμε τη δουλειά ο ένας του άλλου».

Ωστόσο, σε όλα αυτά τα χρόνια οι Ταραντίνο και Ντεπ δεν έχουν καταφέρει να συνεργαστούν και υπάρχει λόγος για αυτό. «Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράψω τον κατάλληλο ρόλο για εκείνον. Κι αν συμφωνήσει κι εκείνος, τότε είμαι σίγουρος πως θα υπάρξει μαγεία. Ίσως μια μέρα θα τα καταφέρω. Θα δούμε».

Στην ίδια συνέντευξη είχε τονίσει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να συνεργαστεί με την Μέριλ Στριπ και τον Μάικλ Κέιν, ενώ σε παλαιότερες συνεντεύξεις του στη λίστα των ηθοποιών που συμπαθεί χωρούσαν περισσότερα ονόματα – όπως οι Σάιμον Πέγκ, Κέιτ Γουίνσλετ, Άντονι Χόπκινς. Άλλα, μάλλον, όσο γερνάει γίνεται και περισσότερο περίεργος.