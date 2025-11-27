Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, o τελευταίος καλεσμένος της εκπομπής «The Bret Easton Ellis Podcast», αποκάλυψε την λίστα του με τις είκοσι καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα.

Ο σκηνοθέτης στάθηκε στις επιλογές του για τις θέσεις 20-11, πριν εκτοξεύσει πυρά κατά παντός υπευθύνου: από τους κριτικούς βιβλίων μέχρι το «The Hunger Games» και την Αμερικανίδα συγγραφέα Σουζάν Κόλινς.

Η εντέκατη θέση

Αλλά, ας ξεκινήσουμε απο τα βασικά. Οι αγαπημένες ταινίες του Ταραντίνο σε ότι αφορά τον αιώνα που διανύουμε είναι: «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ (20η θέση), «Cabin Fever» του Ίλάι Ροθ (19η θέση), «Moneyball» του Μπένετ Μίλερ (18), «Chocolate» του Πράτσια Πινκάου (17), «The Devil’s Rejects» του Ρομπ Ζόμπι (16), «The Passion of the Christ» του Μελ Γκίμπσον (15), «School of Rock» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ (14), «Jackass: The Movie» του Τζεφ Τρεμέιν (#13), «Big Bad Wolves» των Αχαρόν Κεσάλες και Ναβότ Παπούσαντο (#12) και «Battle Royale» του Κίντζι Φουκασάκου (#11).

Η ταινία που καταλαμβάνει την εντέκατη θέση στην λίστα του Ταραντίνο, δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο σκηνοθέτης έχει εγκωμιάσει πολλάκις την δυστοπική ταινία δράσης του Φουκασάκου – με μουσική δια χειρός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βαρσοβίας.

Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα και δημοσιογράφου Κουσούν Τακάμι, επικεντρώνεται σε μια ομάδα μαθητών γυμνασίου που αναγκάζονται να πολεμήσουν μέχρι θανάτου από την απολυταρχική κυβέρνηση της Ιαπωνίας.

Την χρονιά που κυκλοφόρησε, το 2000, η ταινία πυροδότησε αντιδράσεις τόσο για τις αιματοβαμμένες σκηνές μεταξύ ανηλίκων, όσο και για τον τρόπο που προσεγγίζει την αντίδραση της κυβέρνησης σε φαινόμενα παραβατικότητας μεταξύ νέων, ενώ δεν έλειψαν οι προσπάθειες να απαγορευτεί στην χώρα – γεγονός που ενίσχυσε την δημοτικότητα της.

«Απλά έκλεψαν το γαμημέ@@ βιβλίο»

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στο «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Ταραντίνο επισήμανε τις ομοιότητες μεταξύ του «Battle Royale» και του «The Hunger Games», της σειράς βιβλίων και ταινιών που ξεκίνησε η Σουζάν Κόλινς. Οι ταινίες έχουν περίπου την ίδια πλοκή, γι’ αυτό και ο Ταραντίνο δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του «Battle Royale» δεν μήνυσε την συγγραφέα.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ιάπωνας συγγραφέας δεν μήνυσε την Σουζάν Κόλινς για όλα τα γαμημ@@@ πράγματα που του ανήκουν», είπε ο Ταραντίνο. «Απλά έκλεψαν το γαμημέ@@ βιβλίο! Οι ηλίθιοι κριτικοί βιβλίων δεν θα πάνε να δουν μια ιαπωνική ταινία με τίτλο ‘Battle Royale’, οπότε δεν την κατηγόρησαν ποτέ για αυτό. Μιλούσαν για το πόσο πρωτότυπο ήταν το βιβλίο, το πιο πρωτότυπο που είχαν διαβάσει ποτέ. Μόλις όμως οι κριτικοί κινηματογράφου είδαν την ταινία, είπαν: ‘Τι στο διάολο! Αυτό είναι απλά το Battle Royale’, μόνο που είναι για όλες τις ηλικίες!’».

Ο Ταραντίνο αποκάλυψε επίσης ότι ήταν ένας από τους πρώτους που είδαν το «Battle Royale», καθώς ήταν φίλος του σκηνοθέτη Κίντζι Φουκασάκου. Ο Ταραντίνο βρισκόταν στην Ιαπωνία για να κάνει έρευνα για το «Kill Bill», όταν ο Φουκασάκου τον προσκάλεσε σε μια ιδιωτική προβολή της ταινίας στην οποία δούλευε.

«Δεν είχα ιδέα τι στο διάολο επρόκειτο να δω», είπε ο Ταραντίνο. «Και γαμώτο! Δεν ξέρω καν τι είδα. Ήταν τόσο τρελό… Τρεις μήνες αργότερα ήμουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σιάτλ. Θα έδειχναν το Battle Royale τα μεσάνυχτα. Κανείς δεν την είχε δει ακόμα στην Αμερική. Πήγα στην προβολή τα μεσάνυχτα και ήταν μια από τις πιο συναρπαστικές προβολές που έχω δει. Καθώς περίμενα να ξεκινήσει η ταινία, ήξερα τι θα δουν. [Είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν καν] προετοιμασμένοι για το τι πρόκειται να παρακολουθήσουν. Το να έχω αυτή τη γνώση ήταν δύναμη», συμπλήρωσε.

*Με πληροφορίες από: Variety