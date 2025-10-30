Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ήταν καλοκαίρι του 2019 όταν το φιλμ Once Upon a Time in Hollywood έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες, αγγίζοντας τα 400 εκατ. δολάρια στο box office και διχάζοντας το κοινό. Χωρίς αμφιβολία, όχι η καλύτερη ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, ωστόσο είχε τη δική της ξεχωριστή ιδιαιτερότητα.

Ήταν το ένατο φιλμ που σκηνοθετούσε ο γνωστός δημιουργός, άρα -σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιους- χρειαζόταν ένα ακόμα ώστε να βγει στη σύνταξη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι στις 10 ταινίες βάζει τελεία – αλλά επί μια εξαετία αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Γράφει σενάρια, κάνει παραγωγές αλλά δεν σκηνοθετεί. Έφτασε πολύ κοντά με το The Movie Critic πριν από μερικούς μήνες, αλλά τελευταία στιγμή ανέστειλε τα γυρίσματα, λέγοντας ότι «μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή».

Και εκεί που απολάμβανε την ηρεμία του, το Variety αποκάλυψε ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στη δράση – αλλά όχι για αυτό που πιστεύαμε. Ο 62χρονος σκηνοθέτης πάτησε και πάλι κινηματογραφικό πλατό, μόνο που αυτή τη φορά έκατσε μπροστά από τις κάμερες.

Ένα zoom call με τον σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς ήταν υπέρ αρκετό για να πάρει ξανά έναν μεγάλο ρόλο σε ταινία – τον πρώτο του μετά το το 1996 και το From Dusk Till Dawn!

Σύμφωνα με το Variety τα γυρίσματα του Only What We Carry ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία, μέσα με μόλις έξι μέρες. Εκτός από τον Ταραντίνο στην ταινία παίζουν οι Σάιμον Πεγκ, Σοφία Μπουτέλα, Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λίαμ Χέλμαν, ενώ το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη κάνει η μουσικός Λίζι Μακάλπιν.

«Από δημιουργικής πλευράς, το να συμμετέχω σε αυτή την ταινία ήταν σαν να επιστρέφω στο σχολείο» δήλωσε ο Σάιμον Πεγκ. «Ήταν μια απίστευτα ευχάριστη εμπειρία».