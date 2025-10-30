magazin
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις
Μετά από 29 χρόνια 30 Οκτωβρίου 2025 | 13:04

Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη – αλλά όχι για αυτό που νομίζεις

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στο πλατό μιας ταινίας, μόνο που αυτή έκατσε μπροστά από την κάμερα, στον πρώτο του μεγάλο ρόλο μετά το 1996 και το From Dusk Till Dawn.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ήταν καλοκαίρι του 2019 όταν το φιλμ Once Upon a Time in Hollywood έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες, αγγίζοντας τα 400 εκατ. δολάρια στο box office και διχάζοντας το κοινό. Χωρίς αμφιβολία, όχι η καλύτερη ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, ωστόσο είχε τη δική της ξεχωριστή ιδιαιτερότητα.

Ήταν το ένατο φιλμ που σκηνοθετούσε ο γνωστός δημιουργός, άρα -σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιους- χρειαζόταν ένα ακόμα ώστε να βγει στη σύνταξη. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι στις 10 ταινίες βάζει τελεία – αλλά επί μια εξαετία αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Quentin Tarantino Universe (@tarantinouniverse)

Γράφει σενάρια, κάνει παραγωγές αλλά δεν σκηνοθετεί. Έφτασε πολύ κοντά με το The Movie Critic πριν από μερικούς μήνες, αλλά τελευταία στιγμή ανέστειλε τα γυρίσματα, λέγοντας ότι «μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή».

Και εκεί που απολάμβανε την ηρεμία του, το Variety αποκάλυψε ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο επέστρεψε στη δράση – αλλά όχι για αυτό που πιστεύαμε. Ο 62χρονος σκηνοθέτης πάτησε και πάλι κινηματογραφικό πλατό, μόνο που αυτή τη φορά έκατσε μπροστά από τις κάμερες.

Ένα zoom call με τον σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς ήταν υπέρ αρκετό για να πάρει ξανά έναν μεγάλο ρόλο σε ταινία – τον πρώτο του μετά το το 1996 και το From Dusk Till Dawn!

Σύμφωνα με το Variety τα γυρίσματα του Only What We Carry ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Γαλλία, μέσα με μόλις έξι μέρες. Εκτός από τον Ταραντίνο στην ταινία παίζουν οι Σάιμον Πεγκ, Σοφία Μπουτέλα, Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λίαμ Χέλμαν, ενώ το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη κάνει η μουσικός Λίζι Μακάλπιν.

«Από δημιουργικής πλευράς, το να συμμετέχω σε αυτή την ταινία ήταν σαν να επιστρέφω στο σχολείο» δήλωσε ο Σάιμον Πεγκ. «Ήταν μια απίστευτα ευχάριστη εμπειρία».

World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Stream magazin
Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»
Culture Live 30.10.25

Α House of Dynamite: Ο σεναριογράφος της ταινίας απαντά στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ – «Διαφωνώ»

Το Πεντάγωνο αμφισβητεί το House of Dynamite για ανακριβή εικόνα της αντιπυραυλικής άμυνας. Ο σεναριογράφος απαντά ότι στηρίχθηκε σε ειδικούς, φέρνοντας Hollywood και στρατό σε σύγκρουση

Σύνταξη
Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
Ακούραστος 29.10.25

Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Δύο χρόνια στη... σύνταξη αποδείχθηκαν αρκετά για τον 93χρονο συνθέτη Τζον Γουίλιαμς, ο οποίος ενώνει για 30ή φορά τις δυνάμεις του με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Σφίγγα 28.10.25

Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό του συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα, Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)

Σε μία συγκινητική αποκάλυψη προχώρησε ο Πολ Σκόουλς, ο οποίος σταμάτησε τις εμφανίσεις του σε εκπομπές για να περνάει χρόνο με τον γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Σύνταξη
Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Καιρίδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι αντικοινοβουλευτική και φασίζουσα – Δεν μου άρεσε το σχόλιο του Γεωργιάδη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξαπέλυσε πυρά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, παίρνοντας ταυτόχρονα αποστάσεις και από τα σχόλια του υπουργού Υγείας

Σύνταξη
«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025
Η μάχη της θηλής 30.10.25

«Σχεδόν γυμνή»: Η Σίντνεϊ Σουίνι χωρίς σουτιέν φέρνει το Free The Nipple στο 2025

Φορώντας μία αστραφτερή, διάφανη δημιουργία, και με το στήθος της «ελεύθερο» η σκανδαλώδης Σίντνεϊ Σουίνι έγινε πάλι πρωτοσέλιδο -για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων
Συνάντηση με τον Σεραφίν 30.10.25

Μητσοτάκης: Ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο Πιοτρ Σεραφίν - Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

