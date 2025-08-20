magazin
Κουέντιν Ταραντίνο: «Αυτή είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ»
20 Αυγούστου 2025

Κουέντιν Ταραντίνο: «Αυτή είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε τις αγαπημένες του ταινίες σε μια εκτενή συνέντευξη στο podcast The Church of Tarantino

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε σε νέο podcast ποια θεωρεί την αγαπημένη του ταινία και ποια την καλύτερή του. Η επιλογή του, όπως είναι αναμενόμενο, κρύβει πίσω της έναν ιδιαίτερο και λεπτομερή συλλογισμό, χαρακτηριστικό της ιδιοφυΐας του συχνά αμφιλεγόμενου, σκηνοθέτη.

«Το Κάποτε στο Χόλιγουντ είναι η αγαπημένη μου, ενώ οι Άδωξοι Μπάσταρδη είναι η καλύτερή μου», δήλωσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης.

«Αλλά νομίζω ότι το Kill Bill είναι η απόλυτη ταινία του Κουέντιν, σαν να μην μπορούσε να την κάνει κανείς άλλος. Κάθε πτυχή της είναι τόσο συγκεκριμένη, σαν πλοκάμια με αιματηρό ιστό, από τη φαντασία και το ασυνείδητό μου, από τις αγάπες, το πάθος και τις εμμονές μου» πρόσθεσε.

«Επομένως, πιστεύω ότι το Kill Bill είναι η ταινία που γεννήθηκα για να κάνω, οι Άδωξοι Μπάσταρδη είναι το αριστούργημά μου, αλλά το Κάποτε στο Χόλιγουντ είναι η αγαπημένη μου».

YouTube thumbnail

Ο σκηνοθέτης του Pulp Fiction συνέχισε την ανάλυσή του, επιλέγοντας αυτή τη φορά το αγαπημένο και το καλύτερο από τα σενάριά του.

«Πιστεύω ότι οι Άδωξοι Μπάσταρδη είναι το καλύτερο σενάριό μου, και οι Μισητοί Οκτώ και το Κάποτε στο Χόλιγουντ ακολουθούν αμέσως μετά», εξήγησε.

«Υπάρχει όμως μια πτυχή στους Μισητούς Οκτώ που στην πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι η καλύτερη σκηνοθεσία του δικού μου υλικού, δηλαδή το υλικό είναι γραμμένο και είναι στέρεο. Δεν χρειάζεται να το δημιουργήσω από το μηδέν, όπως στο Kill Bill, είναι ήδη εκεί. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη “εξυπηρέτηση” του υλικού μου ως σκηνοθέτης».

YouTube thumbnail

Ο Ταραντίνο αναφέρθηκε, επίσης, και στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του Κάποτε στο Χόλιγουντ, με τίτλο Οι Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ, το οποίο θα σκηνοθετήσει τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ για το Netflix.

Ο ίδιος εξήγησε ότι απέρριψε την ευκαιρία επειδή η ιδέα η 10η και τελευταία του ταινία να είναι σίκουελ δεν τον ενθουσίασε καθόλου.

«Λατρεύω αυτό το σενάριο, αλλά εξακολουθώ να περπατάω στο ίδιο μονοπάτι που έχω ήδη περπατήσει», είπε ο Ταραντίνο. «Πρέπει να βρίσκομαι σε αχαρτογράφητη περιοχή».

Ο σκηνοθέτης συζήτησε, τέλος, και για την επί χρόνια φημολογούμενη 10η και τελευταία του ταινία, το The Film Critic, ένα πρότζεκτ που τελικά ακυρώθηκε. Ο λόγος ήταν ότι ένιωσε πως ήταν πολύ παρόμοια με την προηγούμενη δουλειά του.

«Δεν ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος να δραματοποιήσω αυτό που έγραψα στα στάδια της προετοιμασίας», εξήγησε.

YouTube thumbnail

Ακούστε το podcast εδώ.

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
24-31 Αυγούστου 2025

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
Λατρεία του αίματος 19.08.25

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Έλεν Μίρεν μίλησε! Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας
Μοναδική 19.08.25

Η Έλεν Μίρεν μίλησε! Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας

Η διάσημη αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν μπορεί να έχει πει ανοιχτά ότι οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ είναι σεξιστικές, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι ο επόμενος 007 επιβάλλεται να είναι άνδρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office
Εκπυρσοκρότηση 18.08.25

Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ηχηρή εισπρακτική αποτυχία μετά τη συμμετοχή της στη διαφήμιση που έχει πολώσει τις ΗΠΑ για «ευγονική ατζέντα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
Οδύσσεια 18.08.25

Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα

Η φήμη, το όνομα, ο αριθμός 007, ακόμα και φράση Μποντ, Τζέιμς Μποντ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας αδίστακτης δικαστικής μάχης, με τον εκατομμυριούχο Γιόζεφ Κλάιντιενστ να διεκδικεί την ιδιοκτησία τους και τους δικηγόρους της εταιρείας που διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα του Τζέιμς Μποντ να στρατολογούν μια λεγεώνα για να κρατήσουν τη μπράντα-χρυσωρυχείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Ντοκιμαντέρ 18.08.25

Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό
Τρόμος & χρήμα 18.08.25

Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό

O Τζέφφρεϊ Βόρχες ήταν 12 ετών όταν εμφανίστηκε για λίγο στα Σαγόνια του Καρχαρία. Μισό αιώνα μετά συνεχίζει να βγάζει καλά χρήματα από εκείνα τα 60 δευτερόλεπτα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
20.08.25
Θεσσαλονίκη 20.08.25

Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο

Η γυναίκα εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
20.08.25
English edition 20.08.25

Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September

Compensation for livestock and crop losses from Greece’s 2025 summer fires will be fully paid by September 30. Producers are exempt from assessment fees, and digital records will support the expedited claims process

Σύνταξη
Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
20.08.25
Συναγερμός 20.08.25

Στις φλόγες τυλίχθηκε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι της Δήλου

Στη θαλάσσια περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο ιστοφόρο μετέβη άμεσα σκάφος του Λιμενικού από τη Μύκονο - Οι δύο επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους

Σύνταξη
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
20.08.25
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας
20.08.25
Ποιους θα συναντήσουν 20.08.25

Ξεκινούν οι περιοδείες των πολιτικών αρχηγών στις πυρόπληκτες περιοχές – Αττική ο Φάμελλος, Αχαΐα ο Κουτσούμπας

Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφθούν σήμερα πυρόπληκτες περιοχές - Αύριο στην Αχαΐα ο Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με εποχικούς πυροσβέστες ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
20.08.25
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες
20.08.25
Ιδιωτικοποίηση ΕΣΥ 20.08.25

Ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία: Το ΕΣΥ ανάμεσα σε «μπαλώματα» και μπίζνες

Οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν ξανά και ξανά για την υγεία τους - Αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ γιατρών με την τελευταία υπουργική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΣΥ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
20.08.25
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
20.08.25
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
20.08.25
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
20.08.25
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
