Κουέντιν Ταραντίνο: «Αυτή είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλυψε σε νέο podcast ποια θεωρεί την αγαπημένη του ταινία και ποια την καλύτερή του. Η επιλογή του, όπως είναι αναμενόμενο, κρύβει πίσω της έναν ιδιαίτερο και λεπτομερή συλλογισμό, χαρακτηριστικό της ιδιοφυΐας του συχνά αμφιλεγόμενου, σκηνοθέτη.

«Το Κάποτε στο Χόλιγουντ είναι η αγαπημένη μου, ενώ οι Άδωξοι Μπάσταρδη είναι η καλύτερή μου», δήλωσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης.

«Αλλά νομίζω ότι το Kill Bill είναι η απόλυτη ταινία του Κουέντιν, σαν να μην μπορούσε να την κάνει κανείς άλλος. Κάθε πτυχή της είναι τόσο συγκεκριμένη, σαν πλοκάμια με αιματηρό ιστό, από τη φαντασία και το ασυνείδητό μου, από τις αγάπες, το πάθος και τις εμμονές μου» πρόσθεσε.

«Επομένως, πιστεύω ότι το Kill Bill είναι η ταινία που γεννήθηκα για να κάνω, οι Άδωξοι Μπάσταρδη είναι το αριστούργημά μου, αλλά το Κάποτε στο Χόλιγουντ είναι η αγαπημένη μου».

Ο σκηνοθέτης του Pulp Fiction συνέχισε την ανάλυσή του, επιλέγοντας αυτή τη φορά το αγαπημένο και το καλύτερο από τα σενάριά του.

«Πιστεύω ότι οι Άδωξοι Μπάσταρδη είναι το καλύτερο σενάριό μου, και οι Μισητοί Οκτώ και το Κάποτε στο Χόλιγουντ ακολουθούν αμέσως μετά», εξήγησε.

«Υπάρχει όμως μια πτυχή στους Μισητούς Οκτώ που στην πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι η καλύτερη σκηνοθεσία του δικού μου υλικού, δηλαδή το υλικό είναι γραμμένο και είναι στέρεο. Δεν χρειάζεται να το δημιουργήσω από το μηδέν, όπως στο Kill Bill, είναι ήδη εκεί. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη “εξυπηρέτηση” του υλικού μου ως σκηνοθέτης».

Ο Ταραντίνο αναφέρθηκε, επίσης, και στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του Κάποτε στο Χόλιγουντ, με τίτλο Οι Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ, το οποίο θα σκηνοθετήσει τελικά ο Ντέιβιντ Φίντσερ για το Netflix.

Ο ίδιος εξήγησε ότι απέρριψε την ευκαιρία επειδή η ιδέα η 10η και τελευταία του ταινία να είναι σίκουελ δεν τον ενθουσίασε καθόλου.

«Λατρεύω αυτό το σενάριο, αλλά εξακολουθώ να περπατάω στο ίδιο μονοπάτι που έχω ήδη περπατήσει», είπε ο Ταραντίνο. «Πρέπει να βρίσκομαι σε αχαρτογράφητη περιοχή».

Ο σκηνοθέτης συζήτησε, τέλος, και για την επί χρόνια φημολογούμενη 10η και τελευταία του ταινία, το The Film Critic, ένα πρότζεκτ που τελικά ακυρώθηκε. Ο λόγος ήταν ότι ένιωσε πως ήταν πολύ παρόμοια με την προηγούμενη δουλειά του.

«Δεν ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος να δραματοποιήσω αυτό που έγραψα στα στάδια της προετοιμασίας», εξήγησε.

Ακούστε το podcast εδώ.