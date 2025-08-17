Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

«Κανείς δεν περιμένει σώνει και ντε, να δει την ταινία τώρα…» διευκρίνισε ο διάσημος σκηνοθέτης Κουεντίν Ταραντίνο στην εκπομπή της Παρασκευής του podcast «The Church of Tarantino». «Θέλω να πω, μπορώ να το κάνω όποτε θέλω… Είναι ήδη γραμμένο. Οπότε εντάξει, ας μην το ξεκινήσω τώρα… σκέφτηκα».

«Σκέφτηκα ας το γράψω ως σενάριο ταινίας και θα δούμε αν είναι καλύτερο έτσι. Και μετά σκέφτηκα “ω, εντάξει… όχι, νομίζω ότι αυτό θα γίνει ταινία”. Και τελικά δεν έγινε…» συνέχισε o Ταραντίνο. «Το ακύρωσα. Και ο λόγος που το ακύρωσα είναι λίγο τρελός».

Το «The Movie Critic», το οποίο ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction» ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2023, ξεκίνησε ως σειρά οκτώ επεισοδίων, πριν ο Ταραντίνο αναδιαμορφώσει το σενάριο σε ταινία μεγάλου μήκους.

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύφθηκε ότι ο σκηνοθέτης του «Kill Bill» είχε εγκαταλείψει την ταινία για ένα διαφορετικό πρότζεκτ.

«Ποιος θέλει να δει μια ταινία με τίτλο The Movie Critic; Αν καταφέρω να κάνω ενδιαφέρουσα μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά για κάποιον που παρακολουθεί ταινίες, αυτό θα είναι ένα επίτευγμα»

Ποιον ενδιαφέρει αυτή η ταινία;

«Αλλά όταν το έκανα, έθεσα στον εαυτό μου μια πρόκληση» συνέχισε ο Ταραντίνο. «Μπορώ να πάρω το πιο βαρετό επάγγελμα στον κόσμο και να το μετατρέψω σε μια ενδιαφέρουσα ταινία;» αναρωτήθηκε.

«Κάθε τίτλος του Ταραντίνο υπόσχεται πολλά, εκτός από το The Movie Critic», εξήγησε. «Ποιος θέλει να δει μια τηλεοπτική σειρά για έναν γ@μημένο κριτικό κινηματογράφου; Ποιος θέλει να δει μια ταινία με τίτλο The Movie Critic; Αν καταφέρω να κάνω ενδιαφέρουσα μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά για κάποιον που παρακολουθεί ταινίες, αυτό θα είναι ένα επίτευγμα».

Ο Ταραντίνο διέψευσε επίσης τις -«αηδίες» όπως τις χαρακτήρισε- φήμες ότι η ταινία The Movie Critic είναι άμεση συνέχεια της ταινίας Κάποτε… στο Χόλιγουντ, του 2019, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ και Μάργκοτ Ρόμπι.

«Είναι μια πνευματική συνέχεια του Κάποτε… στο Χόλιγουντ, στο βαθμό που διαδραματίζονται στον ίδιο κόσμο και στην ίδια πόλη» διευκρίνισε. «Αλλά δεν υπάρχουν χαρακτήρες που να εμφανίζονται και στις δύο ταινίες. Ο Κλιφ Μπουθ δε θα εμφανιστεί ποτέ στο The Movie Critic. Όλα αυτά είναι μ@λακίες. Αυτό δε θα συμβεί ποτέ, ποτέ, ποτέ».

Η νέα ταινία The Adventures of Cliff Booth, στην οποία ο Μπραντ Πιτ επαναλαμβάνει τον ρόλο του από το Κάποτε… στο Χόλιγουντ, σκηνοθετείται από τον Ντέιβιντ Φίντσερ

Πολύ παρόμοιο με το Κάποτε… στο Χόλιγουντ

Πριν το απορρίψει για ένα διαφορετικό μυστήριο πρότζεκτ πέρυσι, ο Ταραντίνο αποκάλυψε ότι το The Movie Critic διαδραματιζόταν στην Καλιφόρνια του 1977 και «βασιζόταν σε έναν τύπο που έζησε πραγματικά, αλλά δεν έγινε ποτέ διάσημος, και συνήθιζε να γράφει κριτικές ταινιών για ένα πορνογραφικό περιοδικό».

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις άλλες εννιά ταινίες του, και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν άμεση συνέχεια, ο Ταραντίνο παραδέχτηκε ότι το The Movie Critic θα ήταν πολύ παρόμοιο με το Κάποτε… στο Χόλιγουντ.

«Δεν ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ιδέα να δραματοποιήσω αυτό που έγραψα κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής, εν μέρει επειδή χρησιμοποιώ τις δεξιότητες που απέκτησα από το Κάποτε… στο Χόλιγουντ, δηλαδή «πώς θα μετατρέψουμε το Λος Άντζελες στο Χόλιγουντ του 1969 χωρίς να χρησιμοποιήσουμε CGI;» εξήγησε.

«Ήταν κάτι που έπρεπε να καταφέρουμε στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ. Έπρεπε να το πετύχουμε. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα τα καταφέρναμε», πρόσθεσε ο Ταραντίνο. «Στο The Movie Critic δεν υπήρχε τίποτα να σκεφτούμε. Ήξερα ήδη, λίγο πολύ, πώς να μετατρέψω το Λος Άντζελες σε μια παλαιότερη εποχή. Ήταν πολύ παρόμοιο με το προηγούμενο».

The Adventures of Cliff Booth

Εν τω μεταξύ, το Netflix βρίσκεται σε ενεργό φάση ανάπτυξης μιας συνέχειας του Κάποτε… στο Χόλιγουντ, αν και ο Ταραντίνο ασχολείται μόνο με το σενάριο και την παραγωγή του έργου.

Η νέα ταινία The Adventures of Cliff Booth, στην οποία ο Μπραντ Πιτ επαναλαμβάνει τον ρόλο του από το Κάποτε… στο Χόλιγουντ, σκηνοθετείται από τον Ντέιβιντ Φίντσερ.

Ο Ταραντίνο έκλεισε το podcast επιμένοντας ότι δεν ανησυχεί για την κυκλοφορία της 10ης και, σύμφωνα με φήμες, τελευταίας ταινίας του – και ότι ούτε οι θαυμαστές του πρέπει να ανησυχούν.

«Είναι λίγο τρελό να ακούς podcasts και να ακούς όλους αυτούς τους ερασιτέχνες ψυχιάτρους να κάνουν ψυχανάλυση σαν να ξέρουν τι λένε για το τι συμβαίνει με μένα, για το πόσο φοβισμένος είμαι… εντάξει τώρα… για την 10η ταινία μου» σχολίασε ο Ταραντίνο.

«Ω, Θεέ μου! Ω, Θεέ μου! Είμαι τόσο ευαίσθητος όσον αφορά την κληρονομιά μου. Τι συμβαίνει; Είμαι παράλυτος από το φόβο!», κατέληξε χλευαστικά ο Ταραντίνο. «Δεν είμαι παράλυτος από το φόβο. Πιστέψτε με».

*Με στοιχεία από nypost.com