magazin
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 14:44
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
Fizz 17 Αυγούστου 2025 | 17:45

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

«Κανείς δεν περιμένει σώνει και ντε, να δει την ταινία τώρα…» διευκρίνισε ο διάσημος σκηνοθέτης Κουεντίν Ταραντίνο στην εκπομπή της Παρασκευής του podcast «The Church of Tarantino». «Θέλω να πω, μπορώ να το κάνω όποτε θέλω… Είναι ήδη γραμμένο. Οπότε εντάξει, ας μην το ξεκινήσω τώρα… σκέφτηκα».

«Σκέφτηκα ας το γράψω ως σενάριο ταινίας και θα δούμε αν είναι καλύτερο έτσι. Και μετά σκέφτηκα “ω, εντάξει… όχι, νομίζω ότι αυτό θα γίνει ταινία”. Και τελικά δεν έγινε…» συνέχισε o Ταραντίνο. «Το ακύρωσα. Και ο λόγος που το ακύρωσα είναι λίγο τρελός».

Το «The Movie Critic», το οποίο ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction» ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2023, ξεκίνησε ως σειρά οκτώ επεισοδίων, πριν ο Ταραντίνο αναδιαμορφώσει το σενάριο σε ταινία μεγάλου μήκους.

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2024, αποκαλύφθηκε ότι ο σκηνοθέτης του «Kill Bill» είχε εγκαταλείψει την ταινία για ένα διαφορετικό πρότζεκτ.

«Ποιος θέλει να δει μια ταινία με τίτλο The Movie Critic; Αν καταφέρω να κάνω ενδιαφέρουσα μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά για κάποιον που παρακολουθεί ταινίες, αυτό θα είναι ένα επίτευγμα»

YouTube thumbnail

Ποιον ενδιαφέρει αυτή η ταινία; 

«Αλλά όταν το έκανα, έθεσα στον εαυτό μου μια πρόκληση» συνέχισε ο Ταραντίνο. «Μπορώ να πάρω το πιο βαρετό επάγγελμα στον κόσμο και να το μετατρέψω σε μια ενδιαφέρουσα ταινία;» αναρωτήθηκε.

«Κάθε τίτλος του Ταραντίνο υπόσχεται πολλά, εκτός από το The Movie Critic», εξήγησε. «Ποιος θέλει να δει μια τηλεοπτική σειρά για έναν γ@μημένο κριτικό κινηματογράφου; Ποιος θέλει να δει μια ταινία με τίτλο The Movie Critic; Αν καταφέρω να κάνω ενδιαφέρουσα μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά για κάποιον που παρακολουθεί ταινίες, αυτό θα είναι ένα επίτευγμα».

Ο Ταραντίνο διέψευσε επίσης τις -«αηδίες» όπως τις χαρακτήρισε- φήμες ότι η ταινία The Movie Critic είναι άμεση συνέχεια της ταινίας Κάποτε… στο Χόλιγουντ, του 2019, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ και Μάργκοτ Ρόμπι.

«Είναι μια πνευματική συνέχεια του Κάποτε… στο Χόλιγουντ, στο βαθμό που διαδραματίζονται στον ίδιο κόσμο και στην ίδια πόλη» διευκρίνισε. «Αλλά δεν υπάρχουν χαρακτήρες που να εμφανίζονται και στις δύο ταινίες. Ο Κλιφ Μπουθ δε θα εμφανιστεί ποτέ στο The Movie Critic. Όλα αυτά είναι μ@λακίες. Αυτό δε θα συμβεί ποτέ, ποτέ, ποτέ».

Η νέα ταινία The Adventures of Cliff Booth, στην οποία ο Μπραντ Πιτ επαναλαμβάνει τον ρόλο του από το Κάποτε… στο Χόλιγουντ, σκηνοθετείται από τον Ντέιβιντ Φίντσερ

YouTube thumbnail

Πολύ παρόμοιο με το Κάποτε… στο Χόλιγουντ

Πριν το απορρίψει για ένα διαφορετικό μυστήριο πρότζεκτ πέρυσι, ο Ταραντίνο αποκάλυψε ότι το The Movie Critic διαδραματιζόταν στην Καλιφόρνια του 1977 και «βασιζόταν σε έναν τύπο που έζησε πραγματικά, αλλά δεν έγινε ποτέ διάσημος, και συνήθιζε να γράφει κριτικές ταινιών για ένα πορνογραφικό περιοδικό».

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις άλλες εννιά ταινίες του, και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν άμεση συνέχεια, ο Ταραντίνο παραδέχτηκε ότι το The Movie Critic θα ήταν πολύ παρόμοιο με το Κάποτε… στο Χόλιγουντ.

«Δεν ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την ιδέα να δραματοποιήσω αυτό που έγραψα κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής, εν μέρει επειδή χρησιμοποιώ τις δεξιότητες που απέκτησα από το Κάποτε… στο Χόλιγουντ, δηλαδή «πώς θα μετατρέψουμε το Λος Άντζελες στο Χόλιγουντ του 1969 χωρίς να χρησιμοποιήσουμε CGI;» εξήγησε.

«Ήταν κάτι που έπρεπε να καταφέρουμε στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ. Έπρεπε να το πετύχουμε. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα τα καταφέρναμε», πρόσθεσε ο Ταραντίνο. «Στο The Movie Critic δεν υπήρχε τίποτα να σκεφτούμε. Ήξερα ήδη, λίγο πολύ, πώς να μετατρέψω το Λος Άντζελες σε μια παλαιότερη εποχή. Ήταν πολύ παρόμοιο με το προηγούμενο».

The Adventures of Cliff Booth

Εν τω μεταξύ, το Netflix βρίσκεται σε ενεργό φάση ανάπτυξης μιας συνέχειας του Κάποτε… στο Χόλιγουντ, αν και ο Ταραντίνο ασχολείται μόνο με το σενάριο και την παραγωγή του έργου.

Η νέα ταινία The Adventures of Cliff Booth, στην οποία ο Μπραντ Πιτ επαναλαμβάνει τον ρόλο του από το Κάποτε… στο Χόλιγουντ, σκηνοθετείται από τον Ντέιβιντ Φίντσερ.

Ο Ταραντίνο έκλεισε το podcast επιμένοντας ότι δεν ανησυχεί για την κυκλοφορία της 10ης και, σύμφωνα με φήμες, τελευταίας ταινίας του – και ότι ούτε οι θαυμαστές του πρέπει να ανησυχούν.

«Είναι λίγο τρελό να ακούς podcasts και να ακούς όλους αυτούς τους ερασιτέχνες ψυχιάτρους να κάνουν ψυχανάλυση σαν να ξέρουν τι λένε για το τι συμβαίνει με μένα, για το πόσο φοβισμένος είμαι… εντάξει τώρα… για την 10η ταινία μου» σχολίασε ο Ταραντίνο.

«Ω, Θεέ μου! Ω, Θεέ μου! Είμαι τόσο ευαίσθητος όσον αφορά την κληρονομιά μου. Τι συμβαίνει; Είμαι παράλυτος από το φόβο!», κατέληξε χλευαστικά ο Ταραντίνο. «Δεν είμαι παράλυτος από το φόβο. Πιστέψτε με».

*Με στοιχεία από nypost.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Κόσμος
Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα; 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;
Φήμες; 17.08.25

Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Δυσκολίες με το πρόγραμμα ή προβλήματα στη σχέση; Ένα από τα πιο high profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν βλέπονται συχνά και αυτό κάνεις τις φήμες να οργιάζουν.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της
Κόσμος 17.08.25 Upd: 18:15

Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση

Το σίριαλ με τον Χρήστο Ζαφείρη καλά κρατεί, καθώς ο πρόεδρος της Σλάβια τα έβαλε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την οικογένεια του παίκτη, τονίζοντας ότι τον πιέζει να μεταγραφεί στον Δικέφαλο του βορρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
ΣΥΡΙΖΑ 17.08.25

Πυρά Ζαχαριάδη σε Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο - «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο