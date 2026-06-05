Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ δήλωσε χθες Πέμπτη πως «ντρέπεται» για τη μεταναστευτική πολιτική που ασκούν οι ΗΠΑ, με την ευκαιρία της παρουσίασης στο Βερολίνο, μαζί με γερμανίδα υπουργό, πρωτοβουλίας με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας επί του θέματος (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Guglielmo Mangiapane, επάνω, ο Ρίτσαρντ Γκιρ).

«Ολος ο κόσμος είναι ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας», δήλωσε ο ηθοποιός ηλικίας 76 ετών με αφορμή τη συνεργασία μεταξύ του ιδρύματός του και του Hertie School, ανώτατης σχολής αφιερωμένης στις δημόσιες πολιτικές.

Η κυβέρνηση αποκαλεί τους μετανάστες «aliens». «Προηγουμένως, ήταν παράσιτα, τώρα είναι «aliens»

«Μιλάμε συχνά για μετανάστες, για πρόσφυγες, σαν να είναι διαφορετικοί από εμάς. Σαν να ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπινων όντων», συμπλήρωσε.

«Η αμερικανική κυβέρνηση τους αποκαλεί «aliens», συνέχισε. «Προηγουμένως, ήταν παράσιτα, τώρα είναι «aliens» (σ.σ. αγγλική λέξη που μπορεί να αναφέρεται επίσης και σε έναν ξένο και έχει αποκτήσει μια υποτιμητική χροιά στις Ηνωμένες Πολιτείες).

Ντρέπομαι βαθιά γι’ αυτό και θέλω να το ξέρετε».

B-list actor Richard Gere is “deeply ashamed” of Republicans calling illegal immigrants “aliens.” Under federal law, the term “alien” designates any person who is: – Not a U.S. citizen

– Not a U.S. national And in the United States without inspection. Cry about it more,… pic.twitter.com/CRUSMODcZr — Christian Collins (@CollinsforTX) June 4, 2026

Ο Γκιρ παρουσίαζε το κοινό σχέδιο που έχει εκπονήσει με το Hertie School, το οποίο στοχεύει να ενθαρρύνει τη θετικότερη προσέγγιση των μεταναστεύσεων, ιδίως εκείνης που προέρχεται από την Αφρική, εξηγεί αυτή η σχολή σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Joint Initiative on Migration (Κοινή Πρωτοβουλία για τη Μετανάστευση) στοχεύει να προωθήσει μέτρα που καθοδηγούνται από «τις ευκαιρίες» κυρίως παρά από την «εχθρότητα».

«Μανιακός» ο Τραμπ

«Η μετανάστευση συχνά αντιμετωπίζεται μέσω στατιστικών, συνοριακών πολιτικών, ποσοστώσεων, προεκλογικών εκστρατειών (…) ρατσισμού», δήλωσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Pretty Woman».

Ο διάλογος για τη μετανάστευση «είναι ολοένα και πιο εχθρικός και πολωμένος, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη την εξεύρεση μόνιμων λύσεων», είπε από την πλευρά της η υπουργός Ανάπτυξης της Γερμανίας Ρεέμ Αλαμπαλί-Ράντοβαν.

Οι ίδιοι οι πρόσφυγες και μετανάστες «αντιμετωπίζονται πολύ συχνά ως αντικείμενα παρά ως υποκείμενα σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο» συμπλήρωσε η υπουργός των Σοσιαλδημοκρατών.

Την Τρίτη, στο Οσλο, κατά τη διάρκεια απονομής βραβείου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», που έχει «καταστρέψει σχεδόν ό,τι καλό υπήρχε» στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ