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Μάρτιν Σκορσέζε: Ανταρσία στο Χόλιγουντ για τη συμμαχία του με την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Αδιανόητη προδοσία»
The Good Life 05 Ιουνίου 2026, 09:00

Μάρτιν Σκορσέζε: Ανταρσία στο Χόλιγουντ για τη συμμαχία του με την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Αδιανόητη προδοσία»

Ο Μάρτιν Σκορσέζε συμφώνησε να είναι δημιουργικός σύμβουλος σε εταιρείας Τενητής Νοημοσύνης. Η απόφαση του δεν είχε την υποδοχή που ο ίδιος περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
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Όταν ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δήλωνε πρόσφατα πως προτιμά να πεθάνει παρά να αγγίξει την Τεχνητή Νοημοσύνη, κανείς δεν περίμενε ότι ο 83χρονος master του σινεμά, Μάρτιν Σκορσέζε, θα περνούσε τόσο σύντομα στην αντίπερα όχθη.

Ο σκηνοθέτης εμβληματικών ταινιών όπως τα Goodfellas και Ο Λύκος της Wall Street ανακοινώθηκε επίσημα ως σύμβουλος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Black Forest Labs, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στη βιομηχανία του Χόλιγουντ.

Χρησιμοποιώντας εργαλεία παραγωγής εικόνας για το pre-production και τα storyboards των ταινιών του, ο Σκορσέζε συμφώνησε να είναι συνεργάτης της εταιρείας.

«Είναι μια δημιουργικά απελευθερωτική εμπειρία» είπε δικαιολογώντας την επιλογή του.

Ωστόσο για την εργατική τάξη των concept και storyboard artists η κίνηση του μετεφράστηκε ως «μια αδιανόητη προδοσία».

Ο Σκορσέζε, βέβαια, δεν υπήρξε ποτέ τεχνοφοβικός. Στο παρελθόν πειραματίστηκε με το τρισδιάστατο σινεμά στο Hugo το 2011, ενώ άλλαξε τα δεδομένα των ψηφιακών εφέ με τη χρήση της τεχνολογίας ψηφιακού de-aging στο Ο Ιρλανδός το 2019.

«Το σινεμά παραμένει ένα νεαρό μέσο, μόλις 125 ετών, και η βιομηχανία οφείλει να είναι ανοιχτή στην εξέλιξή του»

Σήμερα, στρέφεται στο AI επιχειρώντας να επιλύσει ένα αιώνιο πρόβλημα των δημιουργών: το πώς θα μεταφέρει κανείς με ακρίβεια αυτό που βλέπει στο μυαλό του στο καστ και το συνεργείο του.

«Το σινεμά παραμένει ένα νεαρό μέσο, μόλις 125 ετών, και η βιομηχανία οφείλει να είναι ανοιχτή στην εξέλιξή του» είπε ο Σκορσέζε υπερασπιζόμενος τη νέα συνεργασία του.

Σε σχετικό βίντεο που δημοσιοποίησε η εταιρεία, ο σκηνοθέτης φαίνεται να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να δημιουργήσει ακαριαία προσχέδια που δείχνουν πώς πρέπει να μοιάζουν οι χαρακτήρες, οι τοποθεσίες και τα πλάνα.

Στη φάση της προετοιμασίας, όπου ο χρόνος μεταφράζεται σε τεράστια ποσά, η συγκεκριμένη μέθοδος του επέτρεψε να κινηθεί ταχύτερα χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα, τη λεπτομέρεια ή την τέχνη του, μεταφέροντας το όραμά του άμεσα στον διευθυντή φωτογραφίας και τον σκηνογράφο του.

Η ενθουσιώδης στάση του Σκορσέζε πυροδότησε ένα κύμα οργής ανάμεσα σε κορυφαίους δημιουργούς της βιομηχανίας.

Η Κάρλα Ορτίζ, concept artist με θητεία σε blockbusters όπως τα Avengers: Endgame και Black Panther, κατηγόρησε ανοιχτά τον Σκορσέζε ότι «πετάει κάθε storyboard artist με τον οποίο έχει συνεργαστεί κάτω από το λεωφορείο, καταστρέφοντας τα προς το ζην της συγκεκριμένης ειδικότητας».

«Είναι αηδιαστικό το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί την ισχύ και την κληρονομιά του για να στηρίξει κάτι τέτοιο»

Μιλώντας στο BBC η Ορτίζ υπογράμμισε την ηθική διάσταση του ζητήματος, καθώς τα συγκεκριμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκπαιδευτεί πάνω στις δικές τους, «κλεμμένες» δουλειές.

«Είναι αηδιαστικό το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης χρησιμοποιεί την ισχύ και την κληρονομιά του για να στηρίξει κάτι τέτοιο» συνέχισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθυντής animation Σάμιουελ Ντιτς, ο οποίος τόνισε πως ο σχεδιασμός ενός πλάνου απαιτεί ελάχιστο χρόνο από έναν επαγγελματία, συνεπώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη χρήση εργαλείων που βασίζονται στην εκμετάλλευση εκατομμυρίων καλλιτεχνών, καλώντας τους δημιουργούς να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους τους.

Το Χόλιγουντ «ράγισε»

Το Χόλιγουντ βρίσκεται πλέον χωρισμένο σε δύο σαφή στρατόπεδα.

Από τη μία πλευρά, δημιουργοί όπως ο Ντάρεν Αρονόφσκι έχουν ήδη επιστρατεύσει το AI για να αναπαραστήσουν την Αμερικανική Επανάσταση σε σειρά μικρού μήκους, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ το αξιοποίησε για τα visuals σε νέο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον, ενώ ο πρόσφατα εκλιπών ηθοποιός Βαλ Κίλμερ έδωσε τη συγκατάθεσή του πριν από τον θάνατό του ώστε να «αναστηθεί» ψηφιακά για τις ανάγκες επερχόμενης ταινίας.

«H AI πρέπει να παραμείνει απλώς ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη, χωρίς να έχει ποτέ τον τελευταίο λόγο σε οτιδήποτε δημιουργικό»

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Ακόμη και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να γλιτώσει τους δημιουργούς από πολλή χειρωνακτική δουλειά, όπως το location scouting αν και φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι «η AI πρέπει να παραμείνει απλώς ένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη, χωρίς να έχει ποτέ τον τελευταίο λόγο σε οτιδήποτε δημιουργικό».

Στον αντίποδα, η πίεση προς τους δημιουργούς να αποκηρύξουν την τεχνολογία είναι τεράστια.

Ο σκηνοθέτης Άνταμ Σάνκμαν αναγκάστηκε να ξεκαθαρίσει δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η νέα του ταινία Stop! That! Train! δημιουργήθηκε αποκλειστικά από ανθρώπινα χέρια, με μηδέν AI πλάνα, θέλοντας να στηρίξει τους εκατοντάδες artists των οπτικών εφέ που εργάστηκαν για το τελικό αποτέλεσμα.

«Γ@μήστ3 το ΑΙ»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι ένας από τους πιο ένθερμους και απόλυτους πολέμιους της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Χόλιγουντ, έχοντας κάνει μερικές από τις πιο σκληρές δηλώσεις κατά της χρήσης της στην τέχνη, ιδιαίτερα στον τομέα του animation.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα χρησιμοποιούσε ποτέ AI για να δημιουργήσει visuals ή να γράψει ιστορίες, η απάντησή του δημιουργού που αγαπάει το φανταστικό (από τον λυρικό Λαβύρινθο του Πάνα στον πρόσφατο Φράνκεσταιν) ήταν κατηγορηματική:

«Γ@μήστ3 το ΑΙ. Προτιμώ να πεθάνω από το να το ενσωματώσω στη δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εικονογράφηση που παράγεται από μηχανές. Προτιμώ να πεθάνω παρά να χρησιμοποιήσω AI στην τέχνη μου. Με ενδιαφέρει η ανθρώπινη έκφραση, το λάθος, το πάθος».

Ο Ισπανός σκηνοθέτης τουεξήγησε τη φιλοσοφική του αντίθεση, αναφέροντας ότι η τέχνη απαιτεί ψυχή και βίωμα, κάτι που μια μηχανή δεν θα έχει ποτέ.

«Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη. Φοβάμαι την Φυσική Βλακεία. Το AI δεν δημιουργεί τίποτα· απλώς αναμασά, κλέβει και ανασυνθέτει όσα έχουν ήδη δημιουργήσει άνθρωποι»

«Η τέχνη είναι η έκφραση της ψυχής. Το AI δεν έχει ψυχή, δεν έχει ζήσει, δεν έχει κλάψει, δεν έχει ματώσει. Το να αποκαλούμε την παραγωγή εικόνων από υπολογιστές “τέχνη” είναι μια προσβολή για την ίδια τη ζωή και την ανθρώπινη εμπειρία».

Ο ντελ Τόρο έχει δηλώσει ότι αυτό που τον φοβίζει περισσότερο δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά η ανθρώπινη απληστία που τη χρησιμοποιεί.

«Δεν φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη. Φοβάμαι την Φυσική Βλακεία. Το AI δεν δημιουργεί τίποτα· απλώς αναμασά, κλέβει και ανασυνθέτει όσα έχουν ήδη δημιουργήσει άνθρωποι. Είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να μειώσει το κόστος, όχι για να αυξήσει τη δημιουργικότητα».

Για τον ντελ Τόρο, οι ατέλειες, τα πινέλα και οι ανθρώπινες διορθώσεις είναι αυτά που δίνουν αξία στο σινεμά – γι’ αυτό και η στάση του λειτουργεί ως το απόλυτο ιδεολογικό αντίβαρο στην πρόσφατη «συνθηκολόγηση» του Μάρτιν Σκορσέζε.

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