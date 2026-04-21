Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα
Η ταινία Aldeas, The Final Dream of Pope Francis [Aldeas, Το Τελευταίο Όνειρο του Πάπα Φραγκίσκου] αποτελεί την τελική κατάθεση ψυχής του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του σπουδαίου Μάρτιν Σκορσέζε, του δημιουργού που με επιμονή αναζητάει το Θείο στην έβδομη τέχνη.
Ο Σκορσέζε ανακοίνωσε την ταινία, την οποία συν-σκηνοθέτησε με τον Τζόνι Σίπλεϊ και την Κλερ Τάβερνορ, λίγο μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου τον Απρίλιο του 2025, λέγοντας ότι θα περιείχε την τελευταία εις βάθος συνέντευξη του Πάπα μπροστά στην κάμερα.
Με αρχικό τίτλο της το Aldeas – A New Story, η ταινία θα σκιαγραφεί το «κίνημα κοινοτικού κινηματογράφου» Aldeas του Scholas Occurrentes, το οποίο ο Φραγκίσκος περιέγραψε πριν από τον θάνατό του ως «επιστροφή στις ρίζες του τι είναι η ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη κοινωνικότητα, τις ανθρώπινες συγκρούσεις… την ουσία του ταξιδιού μιας ζωής».
«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να μιλάμε ο ένας στον άλλον, να ακούμε ο ένας τον άλλον διαπολιτισμικά…» σχολίασε ο Σκορσέζε.
«Ήταν σημαντικό για τον Πάπα Φραγκίσκο οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να ανταλλάσσουν ιδέες με σεβασμό, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική τους ταυτότητα, και ο κινηματογράφος είναι το καλύτερο μέσο για να το κάνει αυτό».
Ο Σκορσέζε και ο Φραγκίσκος συναντήθηκαν αρκετές φορές, με τον Σκορσέζε να ξεκινά έναν αυξανόμενο αριθμό έργων με θρησκευτικό θέμα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Silence, της διασκευής του μυθιστορήματος του Shūsaku Endō για τους Ιησουίτες ιεραποστόλους στην Ιαπωνία το 2016, και της τηλεοπτικής σειράς του The Saints το 2024.
Η προσωπική σχέση και οι συναντήσεις των δύο ανδρών καθόλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών προσέδωσαν στο εγχείρημα μια σπάνια οικειότητα και βάθος.
Διπλωματικά σύννεφα πάνω από την Αγία Έδρα
Η προβολή έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του παπισμού, αφού ο Πάπας Λέων φάνηκε να επικρίνει την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Λέοντα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσίευσε μια εικόνα του εαυτού του ως φιγούρα που έμοιαζε με τον Ιησού, η οποία αργότερα διαγράφηκε, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι «ο Πάπας [έπρεπε] να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».
Μέσα σε αυτό το ταραγμένο κλίμα, το φιλμ του Σκορσέζε λειτουργεί ως μια υπενθύμιση του οράματος του Φραγκίσκου για την κουλτούρα της συνάντησης και της συμφιλίωσης.
https://www.theguardian.com/film/article/2026/apr/21/martin-scorsese-pope-francis-documentary-aldeas-vatican-premiere
