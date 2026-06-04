magazin
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 30o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανθέα Σίλμπερτ – Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι
Σίνεμα 04 Ιουνίου 2026, 19:50

Ανθέα Σίλμπερτ – Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι

Η Ανθέα Σίλμπερτ (το γένος Γιαννακούρου) ενδυματολόγος των ταινιών «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Τσάιναταουν» και «Η Γνωριμία της Σάρκας», απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ανθέα Σίλμπερτ, η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ ενδυματολόγος που εργάστηκε στις ταινίες «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Τσάιναταουν», «Η Γνωριμία της Σάρκας» και «Τζούλια», πριν αναλάβει καθήκοντα στελέχους στούντιο και παραγωγού, απεβίωσε. Ήταν 84 ετών.

Σχεδίασε επίσης το εμβληματικό μαύρο φόρεμα της Τζούλι Κρίστι για την ταινία «Σαμπού» και παρήγαγε ταινίες με τη Γκόλντι Χον (στις οποίες πρωταγωνιστούσε).

Ζούσε στη Σκιάθο

Η Σίλμπερτ απεβίωσε την Τρίτη στη Σκιάθο, όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης Σάκης Λάλας στο The Hollywood Reporter. Ο Λάλας μόλις ολοκλήρωσε ένα ντοκιμαντέρ για τη Σίλμπερτ με τίτλο «My Life in 3 Acts».

Η Σίλμπερτ συνεργάστηκε με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό Ρίτσαρντ Σίλμπερτ σε οκτώ ταινίες και με τον δίδυμο αδελφό του, Πολ Σίλμπερτ -τον πρώτο της σύζυγο και επίσης βραβευμένο με Όσκαρ σκηνογράφο- σε άλλες τρεις.

«Ο Πολ είναι ο πιο πικρόχολος, ο πιο οργισμένος από τους δύο», είπε στον Πίτερ Μπίσκιντ το 1993.

«Κάποιος το έθεσε κάποτε έτσι: ο Ντικ είναι περισσότερο διπλωμάτης. Θα σου καρφώσει το παγοκόφτη κάπου στην πλάτη, χωρίς να είσαι σίγουρος πού ακριβώς, και θα νιώσεις σαν να σε γαργαλάει· ο Πολ, ενώ σε κοιτάζει κατάματα, θα σου το καρφώσει στα σωθικά. Πάντα πίστευα ότι αν τους έβαζες μαζί, θα έκαναν τον τέλειο άνθρωπο».

Σίλμπερτ

Με την Γκόλντι Χον άνοιξαν μαζί την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Hawn/Sylbert / Photo: imdb

Τοπ συνεργασίες

Εκτός από τη Γνωριμία της Σάρκας (1971), η Σίλμπερτ σχεδίασε τα κοστούμια για τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς στις ταινίες Η Ημέρα του Δελφινιού (1973) και Οι Προικοθήρες (1975), καθώς και για τα έργα του στο Μπρόντγουεϊ, Οι Αιχμάλωτοι της 2ας Λεωφόρου, την αναγνωρισμένη κωμωδία του Νιλ Σάιμον που έκανε πρεμιέρα το 1971, και το The Real Thing, σε σενάριο του Τομ Στόπαρντ, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Tony το 1984.

Ήταν ο Νίκολς που την παρουσίασε όταν έλαβε το βραβείο για το σύνολο του έργου της από το Costume Designers Guild το 2005.

Η εποχή του Νέου Χόλιγουντ

Η Σίλμπερτ ήταν μια από τις λίγες γυναίκες της εποχής του Νέου Χόλιγουντ που πέρασε από τον δημιουργικό τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής στον επιχειρηματικό, αρχικά ως στέλεχος της Warner Bros. και της United Artists και στη συνέχεια ως ιδρυτική εταίρος της Γκόλντι Χον σε μια εταιρεία παραγωγής.

Για την ανατριχιαστική ταινία «Το μωρό της Ρόζμαρι» (1968), στην οποία φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μία Φάροου ως μια αφελής έγκυος γυναίκα που συνειδητοποιεί ότι οι ηλικιωμένοι γείτονές της είναι μέλη μιας σατανικής αίρεσης, ο σκηνοθέτης Ρόμαν Πολάνσκι ζήτησε από τη Σίλμπερτ να κάνει το κοινό να πιστέψει ότι «γυρίζουμε μια ταινία της Ντόρις Ντέι», όπως ανέφερε η ίδια στο βιβλίο του 2006 «Designing Movies: Portrait of a Hollywood Artist».

Η Σίλμπερτ ήταν μια από τις λίγες γυναίκες της εποχής του Νέου Χόλιγουντ που πέρασε από τον δημιουργικό τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής στον επιχειρηματικό

YouTube thumbnail

Οι οδηγίες του Πολάνσκι

«Ήθελε όλα να φαίνονται συνηθισμένα. Οι άνθρωποι νιώθουν άνετα με το συνηθισμένο επίσης, στην πραγματικότητα, νιώθουν άνετα με το φανταχτερό» είπε. «Δεν ήθελε τίποτα στην ταινία να φαίνεται απειλητικό» είπε η Σίλμπερτ για τις οδηγίες που έλαβε από τον Πολάνσκι.

Συνεργάστηκε ξανά με τον Πολάνσκι για την ταινία «Τσάιναταουν» (1974), που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1930, και έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ κέρδισε τη δεύτερη για τη δουλειά της στην ταινία «Τζούλια» (1977) του Φρεντ Ζινέμαν, η οποία διαδραματίζεται στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Μυρμήγκι

Η Σίλμπερτ έντυσε τον Τζακ Νίκολσον για τις ταινίες «Η Γνωριμία της Σάρκας», «Τσάιναταουν», «Οι Προικοθήρες» και «Ο Τελευταίος των Μεγιστάνων» (1976) του Ελία Καζάν.

«Στην πραγματικότητα, μου έκανε το καλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ ως ενδυματολόγος» θυμήθηκε η ίδια. «Είπε: “όταν το Μυρμήγκι [το παρατσούκλι που της είχε δώσει] σου φτιάχνει τα ρούχα, δεν χρειάζεται να υποκριθείς τόσο πολύ”».

Η Ανθέα Σίλμπερτ έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι

Η σύσταση με τον Πολάνσκι

Γεννημένη στο Μπρούκλιν στις 6 Οκτωβρίου 1939, η Ανθέα Γιαννακούρος σπούδασε ιστορία της τέχνης στο Barnard College και μόδα στο Parsons School of Design, εργάστηκε ως ερευνήτρια για έναν ενδυματολόγο του Μπρόντγουεϊ και συμμετείχε σε παραστάσεις εκτός Μπρόντγουεϊ, όπως τα P.S. 193 και The Chief Thing.

Παντρεύτηκε τον Πολ Σίλμπερτ το 1965 και συνεργάστηκαν στην πρώτη της ταινία, Η Τίγρης κάνει Επίθεση (1967), σε σκηνοθεσία Άρθουρ Χίλερ και με πρωταγωνιστές τους Ιλάϊ Γουάλας, Άνι Τζάκσον και, στην πρώτη του ταινία, τον Ντάστιν Χόβμαν. Στην Ευρώπη, ο κουνιάδος της, Ρίτσαρντ, την σύστησε στον Πολάνσκι.

Αυτό το φόρεμα

Η Σίλμπερτ αποτύπωσε την ατμόσφαιρα του σουίνγκ Μπέβερλι Χιλς του 1968 με τα ρούχα που σχεδίασε για την ταινία «Σαμπού» (1975), ιδιαίτερα με ένα εφαρμοστό, μαύρο φόρεμα με πούλιες που φορούσε η Τζούλι Κρίστι.

«Όταν ήρθε για την πρόβα αυτού του φορέματος, δεν της άρεσε» είπε η Σίλμπερτ. «Σκέφτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να έχει βαθύ ντεκολτέ μπροστά. Και ο σκηνοθέτης, Χαλ Άσμπι, ήρθε στο δοκιμαστήριο και είπε: “Δεν μπορείς απλά να το κόψεις λίγο;”.

»Και εγώ απάντησα: “Όχι, όχι αυτό το φόρεμα. Θα σχεδιάσω ένα εντελώς διαφορετικό φόρεμα αν θες…. αλλά αυτό το φόρεμα είναι αυτό το φόρεμα. Το αστείο είναι ότι είναι μέχρι το λαιμό της μπροστά και μετά γυρίζει και βλέπεις τη σχισμή του πισινού της”».

Το ζευγάρι μετακόμισε στη Σκιάθο το 2000 και ανακηρύχθηκαν επίτιμοι πολίτες το 2021 -ο Ρομάνους πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023

YouTube thumbnail

Η στροφή της καριέρας

Οι διαφωνίες σχετικά με τα κοστούμια στην ταινία Πυγμή (1978) του Νόρμαν Τζούισον με τον Σιλβέστερ Σταλόνε την κάνουν να σκεφτεί να αλλάξει καριέρα.

Προσλήφθηκε ως αντιπρόεδρος παραγωγής στη Warner Bros. υπό τον Τζον Κάλεϊ και στη συνέχεια μετακόμισε στην United Artists, όπου κατείχε τον ίδιο τίτλο και συνεργάστηκε με την Πόλα Γουάινστιν, τότε πρόεδρο της κινηματογραφικής παραγωγής του εν λόγω στούντιο.

Αυτή και η Γουάινστιν μοιράστηκαν ένα βραβείο Emmy καλύτερης τηλεταινία, για την παραγωγή της ταινίας «Truman» του 1995, με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Σίνις στον ρόλο του 33ου προέδρου των ΗΠΑ.

Οι διαφωνίες σχετικά με τα κοστούμια στην ταινία Πυγμή (1978) του Νόρμαν Τζούισον με τον Σιλβέστερ Σταλόνε την κάνουν να σκεφτεί να αλλάξει καριέρα

Σίλμπερτ και Σταλόνε / YouTube

Στο νησί της Σκιάθου

Χώρισε τον Πολ Σίλμπερτ (Στη Φωλιά του Κούκου, Κράμερ Εναντίον Κράμερ, Ας Περιμένει ο Παράδεισος) το 1984 και παντρεύτηκε τον ηθοποιό των Κακόφημων Δρόμων, Ρίτσαρντ Ρομάνους -ο οποίος είχε παίξει στην κωμωδία Protocol- τον επόμενο χρόνο. Συνέχισαν γράφοντας και παράγοντας τις τηλεταινίες του Lifetime Giving Up the Ghost και If You Believe το 1998 και το 1999.

Το ζευγάρι μετακόμισε στη Σκιάθο το 2000 και ανακηρύχθηκαν επίτιμοι πολίτες το 2021 -ο Ρομάνους πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Σίλμπερτ αφήνει πίσω της τον θετό γιος της, Ρόμπερτ Ρομάνους.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ
«Είναι σχεδόν αδύνατο» 04.06.26

Ο Κουέντιν Ταραντίνο χλευάζει το σύγχρονο Χόλιγουντ - «Προτιμώ να διαβάσω ένα βιβλίο»

«Ατέλειες, ανακρίβειες, υποκρισία προς το κοινό, λάθος ηθοποιοί ή απλά ηλίθιες μαλ@κίες συνήθως καταστρέφουν κάθε νέα ταινία που βγαίνει», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ταραντίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»
56 ετών 04.06.26

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη»

Η δημιουργός του εμβληματικού «Persepolis», Μαρζάν Σατραπί, πέθανε στα 56 της χρόνια. Η ζωή, το έργο και ο διαρκής αγώνας της απέναντι στο ιρανικό καθεστώς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή που γύρισε στα 13 της
«Wrong Move» 04.06.26

Βιμ Βέντερς: Αποσύρει ταινία του 1975 μετά από καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή που γύρισε στα 13 της

Ο Βιμ Βέντερς απέσυρε από την κυκλοφορία το «Wrong Move», παραδεχόμενος ότι η 13χρονη τότε Ναστάζια Κίνσκι δεν προστατεύθηκε επαρκώς κατά τα γυρίσματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τις Σταυροφορίες στους Ναΐτες Ιππότες: Η συναρπαστική ιστορία πίσω από το Κάστρο Μποφόρ
Μεσαιωνικό οχυρό 04.06.26

Από τις Σταυροφορίες στους Ναΐτες Ιππότες: Η συναρπαστική ιστορία του Κάστρου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο

Η κατάληψη του Κάστρου Μποφόρ από το Ισραήλ στρέφει το ενδιαφέρον σε ένα οχυρό-σύμβολο των Σταυροφοριών, του Σαλαντίν και των Ναϊτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιτανικός; Μπα – Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
«Όχι, όχι, φίλε» 03.06.26

Άσε τον Τιτανικό και δοκίμασε το «ξέφρενο» πορνό - Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε κάποτε να πείσει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να πρωταγωνιστήσει στις «Ξέφρενες Νύχτες» ως ένας ανερχόμενος σταρ του πορνό, αλλά εκείνος επέλεξε τον Τιτανικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
UFO και Watergate: Πώς το σκάνδαλο που έριξε τον Νίξον «γέννησε» τον Σπίλμπεργκ
H αλήθεια είναι εκεί μέσα 03.06.26

UFO και Watergate: Πώς το σκάνδαλο που έριξε τον Νίξον «γέννησε» τον Σπίλμπεργκ

Η συγκάλυψη, τα ψέματα του Λευκού Οίκου και η εξωγήινη ζωή δεν είναι ένα απλό σεναριακό εύρημα για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ -είναι το ίδιο το DNA του έργου του, το μανιφέστο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oμηρικό debate στον Guardian: Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στην Οδύσσεια του Νόλαν;
Ερώτημα 03.06.26

Oμηρικό debate στον Guardian: Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στην Οδύσσεια του Νόλαν;

Που είναι οι Έλληνες; αναρωτιέται ο The Guardian για το αναπόφευκτο debate. Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας επαγγελματίας ελληνικής καταγωγής στην πολυπολιτισμική Οδύσσεια του Νόλαν;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ
Culture Live 03.06.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, η Οδύσσεια και ο Spider-Man: Ο Τομ Χόλαντ για την πιο άβολη συζήτηση της καριέρας του

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί σε δύο υπερπαραγωγές - στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και τον νέο Spider-Man. Και αποκάλυψε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκπαιδευτικοί: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο – Ο αριθμός «καμπανάκι»
Τα στοιχεία 04.06.26

Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο - Ο αριθμός «καμπανάκι»

Εκπαιδευτικοί σε τροχιά… εξόδου. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αντανακλά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης οι βασικοί λόγοι που απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες από τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα
Νέα έρευνα 04.06.26

Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα

Αν όλα τα SUV αποτελούσαν μια χώρα, θα ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στον κόσμο - Τι προβλέπει το πλαίσιο «Αvoid - Shift - Improve»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
On Field 04.06.26

Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

Η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com έκανε αφιέρωμα στον 23χρονο άσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφέροντας πως τα «λιοντάρια» στηρίζουν πολλά πάνω του για κατάκτηση του Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
40 δευτερόλεπτα 04.06.26

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ - «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

Σύνταξη
Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

Σύνταξη
Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Αλλαγή σκηνικού 04.06.26

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
Μπάσκετ 04.06.26

Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος «έβγαλαν» μέρος του προγράμματος την Πέμπτη (4/6) και μένει να δούμε αν θα τεθούν στη διάθεση του Αταμάν για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL την Παρασκευή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου

Βολές από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης - «Το 'Ελλάδα 2.0' είναι ένα έργο που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ», τονίζει

Σύνταξη
Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας
Σοκ 04.06.26

Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί - «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου…», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα
Τα πρόστιμα 04.06.26

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Με τον νέο νόμο 5182/2026, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει εκ βάθρων, επιφέροντας ανατροπές στους υπόχρεους, νέες εξαιρέσεις για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και αυστηρούς ελέγχους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου

Σύνταξη
LIVE: Σουηδία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 04.06.26

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα. Τηλεοπτικά από Alpha.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους
Ελλάδα 04.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 04.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου

Σοβαρές καταγγελίες περί «συμβολαίου εκτέλεσης» και μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια σε ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Φοιτητικές διαδηλώσεις και επεισόδια – Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Κόσμος 04.06.26

Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό

Σύνταξη
Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Τέχνη 04.06.26

Δείτε τα σπάνια σχέδια του Τζον Λένον - «Ήμασταν σε ένα μπαρ στο Λονδίνο και ζωγραφίζαμε στις χαρτοπετσέτες»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies