Ανθέα Σίλμπερτ – Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι

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Η Ανθέα Σίλμπερτ, η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ ενδυματολόγος που εργάστηκε στις ταινίες «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Τσάιναταουν», «Η Γνωριμία της Σάρκας» και «Τζούλια», πριν αναλάβει καθήκοντα στελέχους στούντιο και παραγωγού, απεβίωσε. Ήταν 84 ετών.

Σχεδίασε επίσης το εμβληματικό μαύρο φόρεμα της Τζούλι Κρίστι για την ταινία «Σαμπού» και παρήγαγε ταινίες με τη Γκόλντι Χον (στις οποίες πρωταγωνιστούσε).

Ζούσε στη Σκιάθο

Η Σίλμπερτ απεβίωσε την Τρίτη στη Σκιάθο, όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης Σάκης Λάλας στο The Hollywood Reporter. Ο Λάλας μόλις ολοκλήρωσε ένα ντοκιμαντέρ για τη Σίλμπερτ με τίτλο «My Life in 3 Acts».

Η Σίλμπερτ συνεργάστηκε με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό Ρίτσαρντ Σίλμπερτ σε οκτώ ταινίες και με τον δίδυμο αδελφό του, Πολ Σίλμπερτ -τον πρώτο της σύζυγο και επίσης βραβευμένο με Όσκαρ σκηνογράφο- σε άλλες τρεις.

«Ο Πολ είναι ο πιο πικρόχολος, ο πιο οργισμένος από τους δύο», είπε στον Πίτερ Μπίσκιντ το 1993.

«Κάποιος το έθεσε κάποτε έτσι: ο Ντικ είναι περισσότερο διπλωμάτης. Θα σου καρφώσει το παγοκόφτη κάπου στην πλάτη, χωρίς να είσαι σίγουρος πού ακριβώς, και θα νιώσεις σαν να σε γαργαλάει· ο Πολ, ενώ σε κοιτάζει κατάματα, θα σου το καρφώσει στα σωθικά. Πάντα πίστευα ότι αν τους έβαζες μαζί, θα έκαναν τον τέλειο άνθρωπο».

Τοπ συνεργασίες

Εκτός από τη Γνωριμία της Σάρκας (1971), η Σίλμπερτ σχεδίασε τα κοστούμια για τον σκηνοθέτη Μάικ Νίκολς στις ταινίες Η Ημέρα του Δελφινιού (1973) και Οι Προικοθήρες (1975), καθώς και για τα έργα του στο Μπρόντγουεϊ, Οι Αιχμάλωτοι της 2ας Λεωφόρου, την αναγνωρισμένη κωμωδία του Νιλ Σάιμον που έκανε πρεμιέρα το 1971, και το The Real Thing, σε σενάριο του Τομ Στόπαρντ, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Tony το 1984.

Ήταν ο Νίκολς που την παρουσίασε όταν έλαβε το βραβείο για το σύνολο του έργου της από το Costume Designers Guild το 2005.

Η εποχή του Νέου Χόλιγουντ

Η Σίλμπερτ ήταν μια από τις λίγες γυναίκες της εποχής του Νέου Χόλιγουντ που πέρασε από τον δημιουργικό τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής στον επιχειρηματικό, αρχικά ως στέλεχος της Warner Bros. και της United Artists και στη συνέχεια ως ιδρυτική εταίρος της Γκόλντι Χον σε μια εταιρεία παραγωγής.

Για την ανατριχιαστική ταινία «Το μωρό της Ρόζμαρι» (1968), στην οποία φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μία Φάροου ως μια αφελής έγκυος γυναίκα που συνειδητοποιεί ότι οι ηλικιωμένοι γείτονές της είναι μέλη μιας σατανικής αίρεσης, ο σκηνοθέτης Ρόμαν Πολάνσκι ζήτησε από τη Σίλμπερτ να κάνει το κοινό να πιστέψει ότι «γυρίζουμε μια ταινία της Ντόρις Ντέι», όπως ανέφερε η ίδια στο βιβλίο του 2006 «Designing Movies: Portrait of a Hollywood Artist».

Η Σίλμπερτ ήταν μια από τις λίγες γυναίκες της εποχής του Νέου Χόλιγουντ που πέρασε από τον δημιουργικό τομέα της κινηματογραφικής παραγωγής στον επιχειρηματικό

Οι οδηγίες του Πολάνσκι

«Ήθελε όλα να φαίνονται συνηθισμένα. Οι άνθρωποι νιώθουν άνετα με το συνηθισμένο επίσης, στην πραγματικότητα, νιώθουν άνετα με το φανταχτερό» είπε. «Δεν ήθελε τίποτα στην ταινία να φαίνεται απειλητικό» είπε η Σίλμπερτ για τις οδηγίες που έλαβε από τον Πολάνσκι.

Συνεργάστηκε ξανά με τον Πολάνσκι για την ταινία «Τσάιναταουν» (1974), που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1930, και έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ κέρδισε τη δεύτερη για τη δουλειά της στην ταινία «Τζούλια» (1977) του Φρεντ Ζινέμαν, η οποία διαδραματίζεται στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Μυρμήγκι

Η Σίλμπερτ έντυσε τον Τζακ Νίκολσον για τις ταινίες «Η Γνωριμία της Σάρκας», «Τσάιναταουν», «Οι Προικοθήρες» και «Ο Τελευταίος των Μεγιστάνων» (1976) του Ελία Καζάν.

«Στην πραγματικότητα, μου έκανε το καλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ ως ενδυματολόγος» θυμήθηκε η ίδια. «Είπε: “όταν το Μυρμήγκι [το παρατσούκλι που της είχε δώσει] σου φτιάχνει τα ρούχα, δεν χρειάζεται να υποκριθείς τόσο πολύ”».

Η σύσταση με τον Πολάνσκι

Γεννημένη στο Μπρούκλιν στις 6 Οκτωβρίου 1939, η Ανθέα Γιαννακούρος σπούδασε ιστορία της τέχνης στο Barnard College και μόδα στο Parsons School of Design, εργάστηκε ως ερευνήτρια για έναν ενδυματολόγο του Μπρόντγουεϊ και συμμετείχε σε παραστάσεις εκτός Μπρόντγουεϊ, όπως τα P.S. 193 και The Chief Thing.

Παντρεύτηκε τον Πολ Σίλμπερτ το 1965 και συνεργάστηκαν στην πρώτη της ταινία, Η Τίγρης κάνει Επίθεση (1967), σε σκηνοθεσία Άρθουρ Χίλερ και με πρωταγωνιστές τους Ιλάϊ Γουάλας, Άνι Τζάκσον και, στην πρώτη του ταινία, τον Ντάστιν Χόβμαν. Στην Ευρώπη, ο κουνιάδος της, Ρίτσαρντ, την σύστησε στον Πολάνσκι.

Αυτό το φόρεμα

Η Σίλμπερτ αποτύπωσε την ατμόσφαιρα του σουίνγκ Μπέβερλι Χιλς του 1968 με τα ρούχα που σχεδίασε για την ταινία «Σαμπού» (1975), ιδιαίτερα με ένα εφαρμοστό, μαύρο φόρεμα με πούλιες που φορούσε η Τζούλι Κρίστι.

«Όταν ήρθε για την πρόβα αυτού του φορέματος, δεν της άρεσε» είπε η Σίλμπερτ. «Σκέφτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να έχει βαθύ ντεκολτέ μπροστά. Και ο σκηνοθέτης, Χαλ Άσμπι, ήρθε στο δοκιμαστήριο και είπε: “Δεν μπορείς απλά να το κόψεις λίγο;”.

»Και εγώ απάντησα: “Όχι, όχι αυτό το φόρεμα. Θα σχεδιάσω ένα εντελώς διαφορετικό φόρεμα αν θες…. αλλά αυτό το φόρεμα είναι αυτό το φόρεμα. Το αστείο είναι ότι είναι μέχρι το λαιμό της μπροστά και μετά γυρίζει και βλέπεις τη σχισμή του πισινού της”».

Το ζευγάρι μετακόμισε στη Σκιάθο το 2000 και ανακηρύχθηκαν επίτιμοι πολίτες το 2021 -ο Ρομάνους πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023

Η στροφή της καριέρας

Οι διαφωνίες σχετικά με τα κοστούμια στην ταινία Πυγμή (1978) του Νόρμαν Τζούισον με τον Σιλβέστερ Σταλόνε την κάνουν να σκεφτεί να αλλάξει καριέρα.

Προσλήφθηκε ως αντιπρόεδρος παραγωγής στη Warner Bros. υπό τον Τζον Κάλεϊ και στη συνέχεια μετακόμισε στην United Artists, όπου κατείχε τον ίδιο τίτλο και συνεργάστηκε με την Πόλα Γουάινστιν, τότε πρόεδρο της κινηματογραφικής παραγωγής του εν λόγω στούντιο.

Αυτή και η Γουάινστιν μοιράστηκαν ένα βραβείο Emmy καλύτερης τηλεταινία, για την παραγωγή της ταινίας «Truman» του 1995, με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Σίνις στον ρόλο του 33ου προέδρου των ΗΠΑ.

Οι διαφωνίες σχετικά με τα κοστούμια στην ταινία Πυγμή (1978) του Νόρμαν Τζούισον με τον Σιλβέστερ Σταλόνε την κάνουν να σκεφτεί να αλλάξει καριέρα

Στο νησί της Σκιάθου

Χώρισε τον Πολ Σίλμπερτ (Στη Φωλιά του Κούκου, Κράμερ Εναντίον Κράμερ, Ας Περιμένει ο Παράδεισος) το 1984 και παντρεύτηκε τον ηθοποιό των Κακόφημων Δρόμων, Ρίτσαρντ Ρομάνους -ο οποίος είχε παίξει στην κωμωδία Protocol- τον επόμενο χρόνο. Συνέχισαν γράφοντας και παράγοντας τις τηλεταινίες του Lifetime Giving Up the Ghost και If You Believe το 1998 και το 1999.

Το ζευγάρι μετακόμισε στη Σκιάθο το 2000 και ανακηρύχθηκαν επίτιμοι πολίτες το 2021 -ο Ρομάνους πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Σίλμπερτ αφήνει πίσω της τον θετό γιος της, Ρόμπερτ Ρομάνους.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com