magazin
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 09:08
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σάλι Φιλντ και ο Μπαρτ Ρέινολντς χώρισαν σε μια ταινία – «Μου πέταξε το σενάριο»
Fizz 11 Μαΐου 2026, 09:00

Η Σάλι Φιλντ και ο Μπαρτ Ρέινολντς χώρισαν σε μια ταινία – «Μου πέταξε το σενάριο»

Η Σάλι Φιλντ αποκάλυψε στο People ότι η ταινία «Νόρμα Ρέι» σηματοδότησε την «αρχή του τέλους» στη σχέση της με τον Μπερτ Ρέινολντς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Σάλι Φιλντ πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες με τον Μπαρτ Ρέινολντς, αλλά η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική για την ίδια.

«Στην πραγματικότητα έκανα μόνο μία ταινία με τον Μπαρτ, που ήταν το Smokey and the Bandit, λέει σιβυλλικά η 79χρονη Φιλντ, η οποία ξεκίνησε μια ταραχώδη σχέση με τον Ρέινολντς αφότου οι δύο γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κωμικής ταινίας εγκλήματος του 1977.

Ακολούθησαν τρεις ακόμη συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας του «Smokey» το 1980, καθώς και των ταινιών «Hooper» και «The End» του 1978.

«Στις άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχα, ήμουν απλώς ένα κορίτσι», λέει η Φιλντ μιλώντας στο People. «Απλώς είχα κολλήσει εκεί, επειδή ήμουν κάπως κολλημένη γενικά. Και ήταν μια πολύ περίπλοκη σχέση».

YouTube thumbnail

«Είναι πραγματικά απαίσιο»

Όταν οι δύο σταρ συναντήθηκαν, η Φιλντ είχε μόλις ολοκληρώσει την τηλεοπτική ταινία Sybil, που σηματοδότησε την ανακάλυψή της, έναν ρόλο που κέρδισε με κόπο μετά από χρόνια στέρησης που ακολούθησαν τη σειρά The Flying Nun.

Ο Ρέινολντς τηλεφώνησε ξαφνικά στη Φιλντ για να δει αν θα ενδιαφερόταν να πρωταγωνιστήσει μαζί του στο Smokey and the Bandit.

«Είπε: “Είναι πραγματικά απαίσιο. Το σενάριο είναι απαίσιο, αλλά θα τα διορθώσουμε όλα αυτά, γιατί απλά θα επινοούμε δικά μας καθώς θα προχωράμε”» θυμάται η Φιλντ.

«Μόλις φτάναμε στο πλατό» προσθέτει «το γύρισμα γινόταν εντελώς αυτοσχέδια».

Ο Ρέινολντς «ήταν ο τρόπος με τον οποίο εξόρκιζα τον πατριό μου από το μυαλό μου», λέει η Φιλντ

Η ανάμνηση του πατριού της

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς σχέσης τους, που είχε διακοπές και επανασυνδέσεις, «υπήρχαν πτυχές του Μπαρτ που ήταν τόσο υπέροχες και αξιαγάπητες, και μετά ξαφνικά υπήρχαν πτυχές που ήταν πραγματικά τρομακτικές» συνεχίζει η Φιλντ, χαρακτηρίζοντας τον ηθοποιό «πολύ παρόμοιο» με τον πατριό της, ο οποίος την είχε κακοποιήσει όταν ήταν παιδί.

Ο Ρέινολντς «ήταν ο τρόπος με τον οποίο εξόρκιζα τον πατριό μου από το μυαλό μου», λέει η Φιλντ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ★60s/70s/80s★ (@70sdesperado)

«Ήθελε να ελέγχει»

Η άφιξη του σεναρίου για το συνδικαλιστικό δράμα του 1979 «Νόρμα Ρέι» -μια ταινία που τελικά θα χάριζε στη Φιλντ το πρώτο της Όσκαρ- έφερε ξεκαθάρισμα στη σχέση.

«Ήταν η αρχή της απομάκρυνσής μου, όταν δεν ήθελε να παίξω τη Νόρμα Ρέι, την αποκάλεσε πόρνη, και αυτό επειδή είχε κάποιο σεξουαλικό παρελθόν. Μου πέταξε το σενάριο» λέει η Φιλντ.

«Ήθελε να με ελέγχει, και επειδή του αντιστεκόμουν, μου είπε: “Παιδί μου, αφήνεις αυτό το θέμα να σε κυριεύσει”. Και εγώ απάντησα: “Αυτό είναι το καλύτερο για μένα”. Πήγα και συναντήθηκα με τον σκηνοθέτη Μάρτι Ριτ. Έκανα την ταινία. Ήταν η αρχή για να σταθώ στα πόδια μου».

Ο Ρέινολντς τελικά αρνήθηκε να παρευρεθεί στα Όσκαρ μαζί με τη Φιλντ τη νύχτα που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και το 1982, οι δυο τους χώρισαν για πάντα

YouTube thumbnail

Δεν τη συνόδευσε στα Όσκαρ

Ο Ρέινολντς προσπάθησε στη συνέχεια να αποτρέψει τη Φιλντ από το να παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η οποία αποδείχθηκε μια καθοριστική στιγμή στην καριέρα της.

«Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο για περίπου 10 λεπτά, και άρχισα να κλαίω» θυμάται η Φιλντ. «Απλά σκεφτόμουν: “Τι γίνεται;”. Είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να ξεφύγω από την τηλεόραση, για να με λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να ‘μαι εδώ».

Ο Ρέινολντς τελικά αρνήθηκε να παρευρεθεί στα Όσκαρ μαζί με τη Φιλντ τη νύχτα που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και το 1982, οι δυο τους χώρισαν για πάντα.

Τελικά;

«Το να υποδυθώ τη Νόρμα εκείνη την εποχή ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Το να μάθω να μπαίνω στη θέση της, με βοήθησε να σταθώ στα δικά μου πόδια. Το έχω ξαναπεί αυτό στο αυτοβιογραφικό βιβλίο μου του 2018, In Pieces» συνεχίζει η Φιλντ.

«Μπορούσα να νιώσω το σώμα μου να γίνεται πιο δυνατό. Επειδή έπρεπε να την υποδυθώ καθώς μεγάλωσε, άρχισα να μεγαλώνω κι εγώ, και τελικά δεν ήθελα πια να με χειραγωγούν και να με ταπεινώνουν έτσι. Κι απλά κατάφερα κι έφυγα».

*Το Remarkably Bright Creatures στο οποίο πρωταγωνιστεί η Σάλι Φιλντ ξεκινά να προβάλλεται στο Netflix.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Κόσμος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Mother's Day 10.05.26

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Μπάσκετ 11.05.26

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Σύνταξη
Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Σύνταξη
Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Σύνταξη
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό
Ελλάδα 11.05.26

Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό - Μπήκε σε καραντίνα στο Αττικόν

Ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου

Σύνταξη
Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Ζοφερές προβλέψεις: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 09:37

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
Εκθεση 11.05.26

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies