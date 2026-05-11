Η Σάλι Φιλντ και ο Μπαρτ Ρέινολντς χώρισαν σε μια ταινία – «Μου πέταξε το σενάριο»

Η Σάλι Φιλντ πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες με τον Μπαρτ Ρέινολντς, αλλά η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική για την ίδια.

«Στην πραγματικότητα έκανα μόνο μία ταινία με τον Μπαρτ, που ήταν το Smokey and the Bandit, λέει σιβυλλικά η 79χρονη Φιλντ, η οποία ξεκίνησε μια ταραχώδη σχέση με τον Ρέινολντς αφότου οι δύο γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κωμικής ταινίας εγκλήματος του 1977.

Ακολούθησαν τρεις ακόμη συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της συνέχειας του «Smokey» το 1980, καθώς και των ταινιών «Hooper» και «The End» του 1978.

«Στις άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχα, ήμουν απλώς ένα κορίτσι», λέει η Φιλντ μιλώντας στο People. «Απλώς είχα κολλήσει εκεί, επειδή ήμουν κάπως κολλημένη γενικά. Και ήταν μια πολύ περίπλοκη σχέση».

«Είναι πραγματικά απαίσιο»

Όταν οι δύο σταρ συναντήθηκαν, η Φιλντ είχε μόλις ολοκληρώσει την τηλεοπτική ταινία Sybil, που σηματοδότησε την ανακάλυψή της, έναν ρόλο που κέρδισε με κόπο μετά από χρόνια στέρησης που ακολούθησαν τη σειρά The Flying Nun.

Ο Ρέινολντς τηλεφώνησε ξαφνικά στη Φιλντ για να δει αν θα ενδιαφερόταν να πρωταγωνιστήσει μαζί του στο Smokey and the Bandit.

«Είπε: “Είναι πραγματικά απαίσιο. Το σενάριο είναι απαίσιο, αλλά θα τα διορθώσουμε όλα αυτά, γιατί απλά θα επινοούμε δικά μας καθώς θα προχωράμε”» θυμάται η Φιλντ.

«Μόλις φτάναμε στο πλατό» προσθέτει «το γύρισμα γινόταν εντελώς αυτοσχέδια».

Ο Ρέινολντς «ήταν ο τρόπος με τον οποίο εξόρκιζα τον πατριό μου από το μυαλό μου», λέει η Φιλντ

Η ανάμνηση του πατριού της

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς σχέσης τους, που είχε διακοπές και επανασυνδέσεις, «υπήρχαν πτυχές του Μπαρτ που ήταν τόσο υπέροχες και αξιαγάπητες, και μετά ξαφνικά υπήρχαν πτυχές που ήταν πραγματικά τρομακτικές» συνεχίζει η Φιλντ, χαρακτηρίζοντας τον ηθοποιό «πολύ παρόμοιο» με τον πατριό της, ο οποίος την είχε κακοποιήσει όταν ήταν παιδί.

Ο Ρέινολντς «ήταν ο τρόπος με τον οποίο εξόρκιζα τον πατριό μου από το μυαλό μου», λέει η Φιλντ.

«Ήθελε να ελέγχει»

Η άφιξη του σεναρίου για το συνδικαλιστικό δράμα του 1979 «Νόρμα Ρέι» -μια ταινία που τελικά θα χάριζε στη Φιλντ το πρώτο της Όσκαρ- έφερε ξεκαθάρισμα στη σχέση.

«Ήταν η αρχή της απομάκρυνσής μου, όταν δεν ήθελε να παίξω τη Νόρμα Ρέι, την αποκάλεσε πόρνη, και αυτό επειδή είχε κάποιο σεξουαλικό παρελθόν. Μου πέταξε το σενάριο» λέει η Φιλντ.

«Ήθελε να με ελέγχει, και επειδή του αντιστεκόμουν, μου είπε: “Παιδί μου, αφήνεις αυτό το θέμα να σε κυριεύσει”. Και εγώ απάντησα: “Αυτό είναι το καλύτερο για μένα”. Πήγα και συναντήθηκα με τον σκηνοθέτη Μάρτι Ριτ. Έκανα την ταινία. Ήταν η αρχή για να σταθώ στα πόδια μου».

Δεν τη συνόδευσε στα Όσκαρ

Ο Ρέινολντς προσπάθησε στη συνέχεια να αποτρέψει τη Φιλντ από το να παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η οποία αποδείχθηκε μια καθοριστική στιγμή στην καριέρα της.

«Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο για περίπου 10 λεπτά, και άρχισα να κλαίω» θυμάται η Φιλντ. «Απλά σκεφτόμουν: “Τι γίνεται;”. Είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να ξεφύγω από την τηλεόραση, για να με λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και να ‘μαι εδώ».

Ο Ρέινολντς τελικά αρνήθηκε να παρευρεθεί στα Όσκαρ μαζί με τη Φιλντ τη νύχτα που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και το 1982, οι δυο τους χώρισαν για πάντα.

Τελικά;

«Το να υποδυθώ τη Νόρμα εκείνη την εποχή ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν. Το να μάθω να μπαίνω στη θέση της, με βοήθησε να σταθώ στα δικά μου πόδια. Το έχω ξαναπεί αυτό στο αυτοβιογραφικό βιβλίο μου του 2018, In Pieces» συνεχίζει η Φιλντ.

«Μπορούσα να νιώσω το σώμα μου να γίνεται πιο δυνατό. Επειδή έπρεπε να την υποδυθώ καθώς μεγάλωσε, άρχισα να μεγαλώνω κι εγώ, και τελικά δεν ήθελα πια να με χειραγωγούν και να με ταπεινώνουν έτσι. Κι απλά κατάφερα κι έφυγα».

*Το Remarkably Bright Creatures στο οποίο πρωταγωνιστεί η Σάλι Φιλντ ξεκινά να προβάλλεται στο Netflix.

*Με στοιχεία από people.com