Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»

Η Τζέιν Φόντα και ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ, διατήρησαν έναν δεσμό που διήρκεσε πολύ καιρό μετά το διαζύγιό τους.

Μόλις έξι μήνες πριν από το θάνατό του, η Φόντα δεν έκρυψε τη δημόσια συγκίνησή της καθώς μιλούσε για τον Τέρνερ σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσαν, το «Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential», ο οποίος έχει ως στόχο να «βελτιώσει τη γενική υγεία και ευημερία των νέων», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Σχέση στοργής

Ίδρυσαν τον οργανισμό το 1995, όταν ήταν ακόμα παντρεμένοι και ζούσαν μαζί στην Ατλάντα. Είπε ότι ο οργανισμός «δεν θα είχε δημιουργηθεί ποτέ αν δεν ήταν ο Τεντ».

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος στη Τζόρτζια. Αν δεν ήμουν με τον Τεντ, αν δεν με είχε προστατέψει με την αγάπη και την υποστήριξή του, δεν θα είχαμε επιβιώσει ποτέ» είπε η Φόντα τον Νοέμβριο του 2025.

«Ο Τεντ δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά είναι παρών, πάντα μέσα στην καρδιά μου και ξέρω ότι βρίσκεται μέσα στις καρδιές πολλών από εμάς».

Όλα ξεκίνησαν το 1990

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και γνωστός περιβαλλοντολόγος απεβίωσε την Τετάρτη, 6 Μαΐου, μετά τη διάγνωση του 2018 για άνοια με σωμάτια Lewy -η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική νόσος μετά την νόσο Αλτσχάιμερ.

Ήταν 87 ετών. Η Φόντα, 88 ετών, και ο Τέρνερ ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001.

Η Φόντα και ο Τέρνερ άρχισαν να βγαίνουν το 1990, λίγο μετά τη διάλυση του γάμου της δύο φορές βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού με τον δεύτερο σύζυγό της, τον πολιτικό της Καλιφόρνιας Τομ Χέιντεν, τον οποίο είχε παντρευτεί το 1973.

Όπως αρμόζει στην αυτοπεποίθησή του, ο Τέρνερ βρήκε τον αριθμό τηλεφώνου της Φόντα, την κάλεσε και της εξέφρασε το ενδιαφέρον του.

Διαθέσιμη

«Ήθελε να μάθει αν ήμουν διαθέσιμη για ραντεβού» είπε η Φόντα στο People το 1990. «Νομίζω ότι του είπα ότι δεν ένιωθα και πολύ καλά, ότι ήταν ένας ενδιαφέρον τύπος, αλλά δεν ένιωθα και πολύ ενεργητική».

Αντίθετοι

Σύντομα άφησε κάτω τις άμυνές της και άρχισε να βγαίνει μαζί του. Ο ρομαντισμός τους, που έγινε πρωτοσέλιδο, εξέπληξε πολλούς, καθώς οι προσωπικότητές τους φαινόταν αντίθετες: ο Τέρνερ ήταν ένας τολμηρός, συντηρητικός δισεκατομμυριούχος από την Ατλάντα (αν και καθόλου λαϊκιστής όσο άλλοι τιτάνες των Μίντια, για παράδειγμα ο Μέρντοχ, τον οποίο κάλεσε ο Τέρνερ σε πραγματική αναμέτρηση σε ρινγκ) που είχε κερδίσει το παρατσούκλι «Το Στόμα του Νότου» κι η Φόντα ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας του Χόλιγουντ και μια φανερά φιλελεύθερη που υπερασπιζόταν αριστερές ιδέες.

Λεπτομέρειες

Η σχέση τους, ωστόσο, είχε νόημα για τους ίδιους. «Ο Τεντ μπορεί να με ακολουθήσει», είπε η Φόντα στο People. «Είναι ένας πολύ, πολύ αστείος, αξιαγάπητος, περίπλοκος άνθρωπος».

Έγινε πιο σαφής στη βιογραφία της του 2005, My Life So Far. «Με τον Τεντ υπήρχαν στιγμές ερωτικής συνουσίας που κοιτάζαμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και γινόμασταν ένα. Υπήρχαν στιγμές που κάτι μας έκανε να γελάμε τόσο πολύ που πέφταμε ξεκαρδισμένοι στο πάτωμα, όπως τη νύχτα που τα γέλια μας μάς έριξαν στα πόδια της σκάλας του Όσα Παίρνει ο Άνεμος, της έπαυλης στη φυτεία του και έπρεπε να συρθούμε μέχρι το κρεβάτι με τα χέρια και τα γόνατα» έγραψε η Φόντα.

Πολυμελής οικογένεια

Παντρεύτηκαν το 1991 στη φυτεία του Τέρνερ, το «Avalon», έκτασης 8.100 στρεμμάτων, στο Καπς της Φλόριντα, και πέρασαν το μήνα του μέλιτος μαζί με την πολυμελή οικογένειά τους (η Φόντα είχε τρία παιδιά από προηγούμενους γάμους της, ενώ ο Τέρνερ είχε επίσης πέντε παιδιά από δύο προηγούμενους γάμους).

Η απιστία κι ο χριστιανισμός

Ένα μήνα μετά τον γάμο της με τον Τέρνερ, η Φόντα ισχυρίστηκε πως έμαθε ότι ο σύζυγός της ήταν άπιστος.

Έμειναν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, αλλά τελικά οι διαφορές τους-συμπεριλαμβανομένης της απόφασής της να γίνει χριστιανή- τους οδήγησαν στον χωρισμό, όπως έγραψε αργότερα στις αναμνήσεις της.

Χρόνος με τον εαυτό μας

Το 2000, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. «Ενώ εξακολουθούμε να είμαστε αφοσιωμένοι στη μακροπρόθεσμη επιτυχία του γάμου μας», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση, «βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι όπου πρέπει ο καθένας μας να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του».

Παρά τον αισιόδοξο τόνο τους, το ζευγάρι όντως χώρισε οριστικά. Η Φόντα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Απρίλιο του 2001, αναφέροντας ότι ο γάμος ήταν «ανεπανόρθωτα διαλυμένος».

Καμία κακία

Ωστόσο, διατήρησαν καλές σχέσεις. «Ο αγαπημένος μου πρώην σύζυγος!» αναφώνησε όταν τον είδε σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία αργότερα εκείνο το έτος, όπως ανέφερε τότε το περιοδικό People.

«Εξακολουθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του» δήλωσε η Φόντα το 2008. «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να περνάμε τον χρόνο μας σε διαμάχες».

Σαν σίφουνας

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου του, η Φόντα έγραψε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Τέρνερ, μέσω ίνσταγκραμ, εκφράζοντας τις «πρώτες της σκέψεις».

«Ο Τεντ μπήκε σαν σίφουνας στη ζωή μου, ένας πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, περιπετειώδης πειρατής, και από τότε δεν είμαι πια η ίδια» έγραψε σε μια εκτενή ανάρτηση που περιλάμβανε μια φωτογραφία του πρώην ζευγαριού να αγκαλιάζεται.

«Με χρειαζόταν. Κανείς δεν μου είχε πει ποτέ ότι με χρειαζόταν, και δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος που με χρειαζόταν, ήταν ο δημιουργός του CNN και του Turner Classic Movies, ο οποίος είχε κερδίσει το America’s Cup ως ο μεγαλύτερος ιστιοπλόος στον κόσμο. Είχε μια μεγάλη ζωή, ένα λαμπρό μυαλό και ένα εξαιρετικό χιούμορ».

Άξιζε τον κόπο

Πρόσθεσε ότι της δίδαξε επίσης για τη φύση, την άγρια ζωή, τις επιχειρήσεις και άλλα θέματα, χάρη στις ευρείες γνώσεις του.

Στη συνέχεια, η Φόντα επαίνεσε τον Τέρνερ για την φιλοδοξία του, σημειώνοντας ότι ήταν ο πιο ανταγωνιστικός άνθρωπος που γνώριζε, εκτός από την Κάθριν Χέπμπορν.

«Ο Τεντ ήταν απαιτητικός, αλλά πάντα ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω μια πρόκληση, και με τον Τεντ σχεδόν πάντα άξιζε τον κόπο» έγραψε η Φόντα.

Αυτοπεποίθηση

Η Φόντα συνέχισε εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τον εκλιπόντα μεγιστάνα, προσθέτοντας ότι την φρόντιζε και την έκανε να πιστέψει στον εαυτό της.

«Μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι έκανα το ίδιο για εκείνον, αλλά αυτό είναι που μαθαίνουν να κάνουν οι γυναίκες. Άνδρες όπως ο Τεντ δεν πρέπει να εκφράζουν ανάγκες και ευαισθησία. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δύναμη του Τεντ, πιστεύω», είπε.

Ο φόρος τιμής της συνεχίστηκε στα σχόλια. Είπε ότι αγαπούσε βαθιά τον Τέρνερ και ότι τον φαντάζεται στον παράδεισο, περιτριγυρισμένο από άγρια φύση. Αναφέρθηκε επίσης στην αγάπη που τρέφει για τα πέντε παιδιά του.

Καταλήγοντας, έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Τεντ. Είσαι λατρεμένος και θα σε θυμόμαστε».