H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Πράγματι, ο θρύλος της οθόνης, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου του 2025, σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα, υπήρξε άκρως ερωτεύσιμος -όπως αποδεικνύεται από μια σειρά από τρυφερά μηνύματα αποχαιρετισμού από τις πρωταγωνίστριές του μέσα στα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Ντέμι Μουρ και Μισέλ Φάιφερ.

Η Στρέιζαντ έχει δηλώσει ότι ανέλαβε να πείσει τον Ρέντφορντ να πρωταγωνιστήσει μαζί της στην κλασική ταινία του 1973, «Τα Καλύτερά μας Χρόνια», και ότι ήταν «ερωτευμένη» με τον γοητευτικό ηθοποιό, σύμφωνα με τον συγγραφέα Ρόμπερτ Χόφλερ και το βιβλίο του 2023, «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen» (Αυτοί ήταν: Πώς επικές μάχες και πληγωμένα εγώ έφεραν μια κλασική ιστορία αγάπης του Χόλιγουντ στην οθόνη).

O Ρέντφορντ, σύμφωνα πάντα με τον Χόφλερ, φέρεται να φορούσε «δύο αθλητικά εσώρουχα» για να «προστατεύσει τον εαυτό του» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας με τη Στρέιζαντ

Ωστόσο, ο Ρέντφορντ, σύμφωνα πάντα με τον Χόφλερ, φέρεται να φορούσε «δύο αθλητικά εσώρουχα» για να «προστατεύσει τον εαυτό του» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας με τη Στρέιζαντ.

Επίσης, ο μύθος λέει ότι ο ηθοποιός πίεσε την σταρ να φορέσει μπικίνι στις ερωτικές σκηνές τους, για να βεβαιωθεί ότι οι λήψεις θα ήταν «κατάλληλες για όλες τις ηλικίες».

Ο Ρέντφορντ είχε μια εικόνα να διατηρήσει. Κατά τη διάρκεια μιας από τις σεξουαλικές τους σκηνές, φέρεται να αρνήθηκε να πει τη φράση «Αυτή τη φορά θα είναι καλύτερα».

«Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ποτέ κακός στο κρεβάτι», και έτσι ούτε ο χαρακτήρας του θα μπορούσε να είναι, έγραψε ο Χόφλερ.

Ένας από τους στενούς συνεργάτες της Στρέιζαντ πιστεύει μάλιστα ότι υπήρχε ένα ελαφρύ φλερτ εκτός οθόνης μεταξύ των δύο, αλλά επιμένει ότι η τραγουδίστρια δεν θα το αποκαλύψει ποτέ.

Μετά το θάνατό του, η Στρέιζαντ δημοσίευσε στο Instagram: «Κάθε μέρα στα γυρίσματα της ταινίας, Τα Καλύτερά μας Χρόνια, ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη χαρά. Ήμασταν τόσο αντίθετοι -εκείνος προερχόταν από τον κόσμο των αλόγων, εγώ ήμουν αλλεργική σε αυτά! Ωστόσο, συνεχίζαμε να προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλον, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες της ταινίας».

Εν τω μεταξύ, η Τζέιν Φόντα δήλωσε στην εφημερίδα The Post: «Με συγκλόνισε σήμερα το πρωί όταν διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Υπερασπιζόταν μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλοι».

Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες μαζί, μεταξύ των οποίων και η ταινία «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» του 1967, η κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου του Νιλ Σάιμον που ανέβηκε στο Μπρόνγουεϊ, όπου υποδύθηκαν ένα φρέσκο ζευγάρι νεόνυμφων.

Σε συνέντευξη που έδωσε το 2015 στην εφημερίδα The Guardian, η 87χρονη πλέον Φόντα δήλωσε: «Ήμουν πάντα ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ… αλλά δεν συνέβη τίποτα, γιατί ήμουν παντρεμένη και ήταν παντρεμένος».

Η απάντηση του Ρέντφορντ, αρκετά χρόνια αργότερα; «Δεν ήξερα ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου!».

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2023, η Φόντα αποκάλυψε: «Δεν του άρεσε να φιλάει… Και ήταν πάντα κακόκεφος, και πάντα πίστευα ότι ήταν δικό μου λάθος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Απλά έχει ένα πρόβλημα με τις γυναίκες» κατέληξε χωρίς να διευκρινίσει ποιο ήταν αυτό το πρόβλημα –εκτός εάν το να είναι ρομαντικός κάποιος άνδρας θεωρείται πρόβλημα.

Ωστόσο, ο Ρέντφορντ κατέστησε σαφές ότι λάτρευε τη Φόντα κατά τη διάρκεια της περιοδείας Τύπου το 2018 για την τελευταία τους ταινία μαζί, «Οι Ψυχές μας τη Νύχτα», στην οποία υποδύονταν έναν χήρο και μια χήρα που στηρίζονται ο ένας στον άλλο καθώς παλεύουν με τον πόνο τους.

«Είναι εύκολο», είπε ο Ρέντφορντ για τη συνεργασία του με τη Φόντα. «Τα πράγματα απλά μπήκαν αυτόματα στη θέση τους μεταξύ μας και δεν υπήρχε κάτι περισσότερο να σκεφτούμε».

Η Μέριλ Στριπ, από την άλλη, δεν ήταν άτρωτη στη γοητεία του Ρέντφορντ, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας σκηνής στο «Πέρα από την Αφρική», στην οποία αυτός της πλένει τρυφερά τα μαλλιά δίπλα σε ένα ποτάμι, ενώ απαγγέλλει στίχους από το ποίημα του Σάμιουελ Τέιλορ Κόλεριτζ «Η Μπαλάντα του γέρου Ναυτικού».

«Είναι μια σεξουαλική σκηνή κατά κάποιον τρόπο, επειδή είναι τόσο οικεία» είπε η 75χρονη ηθοποιός στο Φεστιβάλ των Καννών πέρυσι. «Έχουμε δει τόσες πολλές σκηνές με ανθρώπους που κάνουν σεξ, αλλά δεν βλέπουμε αυτή την τρυφερή αφή, αυτή τη φροντίδα».

Παρά το γεγονός ότι τους είχαν προειδοποιήσει για τα άγρια ζώα στο νερό, η Στριπ γέλασε: «Μέχρι το πέμπτο γύρισμα ήμουν ήδη τόσο ερωτευμένη! Δεν ήθελα να τελειώσει εκείνη η μέρα, παρά την παρουσία των ιπποπόταμων».

Η Στριπ παραδέχτηκε: «Τον ερωτεύτηκα παράφορα, κάτι που έκανε πιο εύκολη την ερμηνεία της ερωτικής ιστορίας» — και εξήγησε ακριβώς τι τον έκανε τόσο ακαταμάχητο.

«Έχει μια ασυνήθιστη ιδιότητα για άντρα — είναι πολύ δεκτικός και εξαιρετικά καλός ακροατής», είπε. «Αυτή είναι μια ιδιότητα που συνήθως συνδέουν οι άνθρωποι με τις γυναίκες. Γι’ αυτό, οι γυναίκες τον βρίσκουν πολύ εύκολο στην επικοινωνία».

Δύο δεκαετίες αργότερα, το ζευγάρι ξανασμίγει όταν αυτός σκηνοθετεί την ταινία θρίλερ του 2007 «Λέοντες αντί Αμνών».

«Ένας από τους λιοντάρια έχει πεθάνει. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», δήλωσε η Μέριλ Στριπ σε ανακοίνωσή την Τρίτη, μετά τον θάνατό του.⁠

Η απώλεια των δύο γιων

Ο Ρέντφορντ ήταν παντρεμένος με την ιστορικό Λόλα Βαν Βάγκενεν από το 1958 έως το 1985 και είχαν τέσσερα παιδιά, τους γιους Τζέιμς και Σκοτ (οι οποίοι πέθαναν και οι δύο, ο ένας από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου το 1959 και άλλος το 2020) και τις κόρες Έιμι και Σόνα.

Το 2009 παντρεύτηκε τη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Σίμπιλ Ζάγκαρς, είκοσι χρόνια νεότερή του, με την οποία τον ένωνε ο ακτιβισμός για το περιβάλλον.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα πριν την απονομή του Χρυσού Λιονταριού για το Βραβείο Ζωής κατά τη διάρκεια του 74ου ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στην Ιταλία, την 1η Σεπτεμβρίου 2017. EPA/CLAUDIO ONORATI