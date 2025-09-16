magazin
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γοητευτικός ηθοποιός της μεγάλης οθόνης που έγινε βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, του οποίου οι επιτυχημένες ταινίες συχνά βοήθησαν την Αμερική να κατανοήσει τον εαυτό της και ο οποίος, εκτός οθόνης ασχολήθηκε με περιβαλλοντολογικά ζητήματα και προώθησε το κίνημα των ανεξάρτητων ταινιών με επίκεντρο το Sundance, πέθανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στη Γιούτα. Ήταν 89 ετών.

Ο θάνατός του, στα βουνά έξω από το Πρόβο, ανακοινώθηκε σε δήλωση της Σίντι Μπέργκερ, διευθύντριας της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK. Είπε ότι πέθανε στον ύπνο του.

Με την αποστροφή του για την απλοϊκή προσέγγιση του Χόλιγουντ στην παραγωγή ταινιών, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ απαιτούσε συνήθως οι ταινίες του να έχουν πολιτιστικό βάρος, εστιάζοντας σε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Everything movies TV and stars (@movies_movies_and_more)

«Το Κεντρί»

Ως ηθοποιός, οι σημαντικότερες ταινίες του περιλαμβάνουν το «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (Οι Δύο Ληστές, 1969), με την τρυφερή ματιά του στους κακοποιούς ενός Δυτικού κόσμου που πεθαίνει, και το «All the President’s Men» (Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου, 1976), για την δημοσιογραφική καταδίωξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, στην εποχή του Watergate.

Στην ταινία «Three Days of the Condor» (Τρεις Μέρες του Κόνδορα, 1975) υποδύθηκε έναν εσωστρεφή αναλυτή της CIA που εμπλέκεται σε ένα φονικό παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Η ταινία «The Sting» (Το Κεντρί, 1973), που αφορά απατεώνες της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης, χάρισε στον Ρέντφορντ την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητά του για Όσκαρ ως ηθοποιός.

«Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ποτέ τόσο λαμπερός», έγραψε η κριτικός Πολίν Κέιλ στο The New Yorker, «όσο όταν τον είδαμε μέσα από τα ερωτευμένα μάτια της Μπάρμπρα Στρέιζαντ»

YouTube thumbnail

Οι επιβλητικές γυναίκες δίπλα του

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ για δεκαετίες, είτε σε κωμωδίες, είτε σε δράματα, είτε σε θρίλερ. Τα στούντιο συχνά τον προωθούσαν ως σύμβολο του σεξ. Το έργο του ως ρομαντικός πρωταγωνιστής οφείλει πολλά στις επιβλητικές ηθοποιούς που συμπρωταγωνίστησαν μαζί του — την Τζέιν Φόντα στο «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» (1967), την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» (1973) και την Μέριλ Στριπ στο «Πέρα από την Αφρική» (1985).

«Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ποτέ τόσο λαμπερός», έγραψε η κριτικός Πολίν Κέιλ στο The New Yorker, «όσο όταν τον είδαμε μέσα από τα ερωτευμένα μάτια της Μπάρμπρα Στρέιζαντ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @classicues

Οι σκηνοθεσία σε βαθιά νερά

Στα 40 του χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη σκηνοθεσία και κέρδισε Όσκαρ για την πρώτη του ταινία, «Ordinary People» (Συνηθισμένοι Άνθρωποι, 1980), που αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας της ανώτερης μεσαίας τάξης που διαλύεται μετά το θάνατο του γιου της. Η ταινία κέρδισε άλλα τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτό για την καλύτερη ταινία.

Η επόμενη ταινία του ως σκηνοθέτης, «The Milagro Beanfield War» (1988), μια κωμική δραματική ταινία για έναν αγρότη από το Νέο Μεξικό στον οποίο αρνήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης νερού, ήταν μια αποτυχία.

Ωστόσο, ο Ρέντφορντ αρνήθηκε πεισματικά να ασχοληθεί με «περισσότερο γκλάμουρ υλικό». Αντ’ αυτού, σκηνοθέτησε και παρήγαγε την ταινία «A River Runs Through It» (Το Ποτάμι Κυλά Αναμέσα μας, 1992), ένα λιτό ιστορικό δράμα για ψαράδες στη Μοντάνα που αναρωτιούνται για υπαρξιακά ζητήματα την ώρα που ρίχνουν την πετονιά, και την ταινία «Quiz Show» (1994), για ένα διαβόητο τηλεοπτικό σκάνδαλο της δεκαετίας του 1950.

Η ταινία «Quiz Show» ήταν υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία και καλύτερο σκηνοθέτη.

«Sex, Lies and Videotape»

Ίσως η μεγαλύτερη πολιτιστική επίδραση του Ρέντφορντ ήταν ως ανεξάρτητος παραγωγός ταινιών που τα έβγαζε πέρα όπως μπορούσε. Το 1981, ίδρυσε το Sundance Institute, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην καλλιέργεια νέων κινηματογραφικών φωνών. Το 1984 ανέλαβε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που αντιμετώπιζε προβλήματα στην Γιούτα και λίγα χρόνια αργότερα το μετονόμασε προς τιμήν του ινστιτούτου.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, στο Park City, έγινε μια παγκόσμια βιτρίνα και μια ελεύθερη αγορά για αμερικανικές ταινίες που γυρίστηκαν εκτός του συστήματος του Χόλιγουντ.

Με την ένταση που δημιουργήθηκε από την ανακάλυψη ταλέντων όπως ο Στίβεν Σόντερμπεργκ ο οποίος παρουσίασε την ταινία του «Sex, Lies and Videotape» (Σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες) στο φεστιβάλ το 1989, το Sundance έγινε συνώνυμο της δημιουργικής πρωτοπορίας.

Οι σκηνοθέτες Κουέντιν Ταραντίνο, Τζέιμς Γουάν, Ντάρεν Αρονόφσκι, Νικόλ Χόλοφσενερ, Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, Ράιαν Κούγκλερ, Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, Χλόη Ζάο και Άβα ΝτουΒερνέι αναδείχθηκαν από το Sundance στις αρχές της καριέρας τους. Το Sundance εξελίχθηκε επίσης σε ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ για ντοκιμαντέρ, ιδίως για εκείνα που εστιάζουν σε προοδευτικά θέματα όπως τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ και η κλιματική αλλαγή.

«Θέλω οι μάρκετινγκ-επιδρομείς — οι μάρκες βότκας, οι άνθρωποι με τις τσάντες δώρων και οι Πάρις Χίλτον — να φύγουν για πάντα», δήλωσε ο Ρέντφορντ σε έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του 2012

Απέναντι από το μάρκετινγκ και την Πάρις Χίλτον 

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ διαμαρτυρήθηκε πικρά για τον εμπορικό κυκεώνα που δημιούργησε το φεστιβάλ, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε από μερικές εκατοντάδες στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε περισσότερους από 85.000 το 2025.

«Θέλω οι μάρκετινγκ-επιδρομείς — οι μάρκες βότκας, οι άνθρωποι με τις τσάντες δώρων και οι Πάρις Χίλτον — να φύγουν για πάντα», δήλωσε ο Ρέντφορντ σε έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του 2012, καθώς περπατούσε με δυσκολία με τα χιονοπέδιλα προς μια προβολή, με έναν νεαρό βοηθό πίσω του να προσπαθεί να τον ακολουθήσει. «Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ!»

Προτιμώντας τη ζωή στο απομονωμένο ράντσο του στη Γιούτα, ο Ρέντφορντ δημιούργησε την εικόνα ενός απρόθυμου σταρ. «Η καριέρα μου στο Χόλιγουντ» επέμενε ο ίδιος με τη χαρακτηριστική του οξυθυμία «είναι δευτερεύουσα σε σχέση με τα πραγματικά μου ενδιαφέροντα, ένα από τα οποία ήταν το περιβάλλον».

Από πολλές απόψεις, δημιούργησε τον αρχέτυπο του ηθοποιού-περιβαλλοντολόγου που θα υιοθετούσαν σταρ όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μαρκ Ράφαλο.

«Είμαι σταρ. Έβγαλα τα λεφτά μου»

Ο Ρέντφορντ δεν ήθελε να τον αποκαλούν ακτιβιστή, μια ετικέτα που θεωρούσε πολύ αυστηρή. Αλλά ακτιβιστής ήταν.

Το 1970, έκανε με επιτυχία εκστρατεία κατά ενός αυτοκινητόδρομου έξι λωρίδων που είχε προταθεί σε ένα φαράγγι της Γιούτα (όπου ένα χρόνο έλαβε οκτώ κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, καθώς έστριβε στις στροφές με μια Porsche Carrera). Το 1975, ως ένδειξη διαμαρτυρίας κρεμάστηκε εικονικά σε ένα προτεινόμενο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο νότιο Γιούτα. Η περιοχή αργότερα έγινε εθνικό μνημείο. Μια πινακίδα στο κρεμασμένο ομοίωμα του Ρέντφορντ έγραφε: «Είμαι σταρ. Έβγαλα τα λεφτά μου».

Για τρεις δεκαετίες, ο Ρέντφορντ ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Προστασίας Φυσικών Πόρων. Κατά καιρούς, άτομα με παρόμοιες προτεραιότητες τον ενθάρρυναν να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Ο ίδιος αγνόησε αυτές τις παροτρύνσεις, καθώς είχε απογοητευτεί από την πολιτική στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν εκλέχθηκε επίτροπος της περιφέρειας αποχέτευσης του Provo Canyon. Είχε επιδιώξει το αξίωμα αυτό.

«Γεννήθηκα με ένα αυστηρό βλέμμα» δήλωσε στο The Hollywood Reporter το 2014. «Με τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα, έβλεπα τι ήταν λάθος. Έβλεπα τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Ανέπτυξα μια κάπως σκοτεινή άποψη για τη ζωή, κοιτάζοντας τη χώρα μου».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από nytimes.com 

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16.09.25

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
