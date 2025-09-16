Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γοητευτικός ηθοποιός της μεγάλης οθόνης που έγινε βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, του οποίου οι επιτυχημένες ταινίες συχνά βοήθησαν την Αμερική να κατανοήσει τον εαυτό της και ο οποίος, εκτός οθόνης ασχολήθηκε με περιβαλλοντολογικά ζητήματα και προώθησε το κίνημα των ανεξάρτητων ταινιών με επίκεντρο το Sundance, πέθανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στη Γιούτα. Ήταν 89 ετών.

Ο θάνατός του, στα βουνά έξω από το Πρόβο, ανακοινώθηκε σε δήλωση της Σίντι Μπέργκερ, διευθύντριας της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK. Είπε ότι πέθανε στον ύπνο του.

Με την αποστροφή του για την απλοϊκή προσέγγιση του Χόλιγουντ στην παραγωγή ταινιών, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ απαιτούσε συνήθως οι ταινίες του να έχουν πολιτιστικό βάρος, εστιάζοντας σε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά.

«Το Κεντρί»

Ως ηθοποιός, οι σημαντικότερες ταινίες του περιλαμβάνουν το «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (Οι Δύο Ληστές, 1969), με την τρυφερή ματιά του στους κακοποιούς ενός Δυτικού κόσμου που πεθαίνει, και το «All the President’s Men» (Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου, 1976), για την δημοσιογραφική καταδίωξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, στην εποχή του Watergate.

Στην ταινία «Three Days of the Condor» (Τρεις Μέρες του Κόνδορα, 1975) υποδύθηκε έναν εσωστρεφή αναλυτή της CIA που εμπλέκεται σε ένα φονικό παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Η ταινία «The Sting» (Το Κεντρί, 1973), που αφορά απατεώνες της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης, χάρισε στον Ρέντφορντ την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητά του για Όσκαρ ως ηθοποιός.

«Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ποτέ τόσο λαμπερός», έγραψε η κριτικός Πολίν Κέιλ στο The New Yorker, «όσο όταν τον είδαμε μέσα από τα ερωτευμένα μάτια της Μπάρμπρα Στρέιζαντ»

Οι επιβλητικές γυναίκες δίπλα του

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ για δεκαετίες, είτε σε κωμωδίες, είτε σε δράματα, είτε σε θρίλερ. Τα στούντιο συχνά τον προωθούσαν ως σύμβολο του σεξ. Το έργο του ως ρομαντικός πρωταγωνιστής οφείλει πολλά στις επιβλητικές ηθοποιούς που συμπρωταγωνίστησαν μαζί του — την Τζέιν Φόντα στο «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» (1967), την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» (1973) και την Μέριλ Στριπ στο «Πέρα από την Αφρική» (1985).

Οι σκηνοθεσία σε βαθιά νερά

Στα 40 του χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη σκηνοθεσία και κέρδισε Όσκαρ για την πρώτη του ταινία, «Ordinary People» (Συνηθισμένοι Άνθρωποι, 1980), που αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας της ανώτερης μεσαίας τάξης που διαλύεται μετά το θάνατο του γιου της. Η ταινία κέρδισε άλλα τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτό για την καλύτερη ταινία.

Η επόμενη ταινία του ως σκηνοθέτης, «The Milagro Beanfield War» (1988), μια κωμική δραματική ταινία για έναν αγρότη από το Νέο Μεξικό στον οποίο αρνήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης νερού, ήταν μια αποτυχία.

Ωστόσο, ο Ρέντφορντ αρνήθηκε πεισματικά να ασχοληθεί με «περισσότερο γκλάμουρ υλικό». Αντ’ αυτού, σκηνοθέτησε και παρήγαγε την ταινία «A River Runs Through It» (Το Ποτάμι Κυλά Αναμέσα μας, 1992), ένα λιτό ιστορικό δράμα για ψαράδες στη Μοντάνα που αναρωτιούνται για υπαρξιακά ζητήματα την ώρα που ρίχνουν την πετονιά, και την ταινία «Quiz Show» (1994), για ένα διαβόητο τηλεοπτικό σκάνδαλο της δεκαετίας του 1950.

Η ταινία «Quiz Show» ήταν υποψήφια για τέσσερα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία και καλύτερο σκηνοθέτη.

«Sex, Lies and Videotape»

Ίσως η μεγαλύτερη πολιτιστική επίδραση του Ρέντφορντ ήταν ως ανεξάρτητος παραγωγός ταινιών που τα έβγαζε πέρα όπως μπορούσε. Το 1981, ίδρυσε το Sundance Institute, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην καλλιέργεια νέων κινηματογραφικών φωνών. Το 1984 ανέλαβε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που αντιμετώπιζε προβλήματα στην Γιούτα και λίγα χρόνια αργότερα το μετονόμασε προς τιμήν του ινστιτούτου.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, στο Park City, έγινε μια παγκόσμια βιτρίνα και μια ελεύθερη αγορά για αμερικανικές ταινίες που γυρίστηκαν εκτός του συστήματος του Χόλιγουντ.

Με την ένταση που δημιουργήθηκε από την ανακάλυψη ταλέντων όπως ο Στίβεν Σόντερμπεργκ ο οποίος παρουσίασε την ταινία του «Sex, Lies and Videotape» (Σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες) στο φεστιβάλ το 1989, το Sundance έγινε συνώνυμο της δημιουργικής πρωτοπορίας.

Οι σκηνοθέτες Κουέντιν Ταραντίνο, Τζέιμς Γουάν, Ντάρεν Αρονόφσκι, Νικόλ Χόλοφσενερ, Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, Ράιαν Κούγκλερ, Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, Χλόη Ζάο και Άβα ΝτουΒερνέι αναδείχθηκαν από το Sundance στις αρχές της καριέρας τους. Το Sundance εξελίχθηκε επίσης σε ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ για ντοκιμαντέρ, ιδίως για εκείνα που εστιάζουν σε προοδευτικά θέματα όπως τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ και η κλιματική αλλαγή.

«Θέλω οι μάρκετινγκ-επιδρομείς — οι μάρκες βότκας, οι άνθρωποι με τις τσάντες δώρων και οι Πάρις Χίλτον — να φύγουν για πάντα», δήλωσε ο Ρέντφορντ σε έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του 2012

Απέναντι από το μάρκετινγκ και την Πάρις Χίλτον

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ διαμαρτυρήθηκε πικρά για τον εμπορικό κυκεώνα που δημιούργησε το φεστιβάλ, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε από μερικές εκατοντάδες στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σε περισσότερους από 85.000 το 2025.

«Θέλω οι μάρκετινγκ-επιδρομείς — οι μάρκες βότκας, οι άνθρωποι με τις τσάντες δώρων και οι Πάρις Χίλτον — να φύγουν για πάντα», δήλωσε ο Ρέντφορντ σε έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ του 2012, καθώς περπατούσε με δυσκολία με τα χιονοπέδιλα προς μια προβολή, με έναν νεαρό βοηθό πίσω του να προσπαθεί να τον ακολουθήσει. «Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ!»

Προτιμώντας τη ζωή στο απομονωμένο ράντσο του στη Γιούτα, ο Ρέντφορντ δημιούργησε την εικόνα ενός απρόθυμου σταρ. «Η καριέρα μου στο Χόλιγουντ» επέμενε ο ίδιος με τη χαρακτηριστική του οξυθυμία «είναι δευτερεύουσα σε σχέση με τα πραγματικά μου ενδιαφέροντα, ένα από τα οποία ήταν το περιβάλλον».

Από πολλές απόψεις, δημιούργησε τον αρχέτυπο του ηθοποιού-περιβαλλοντολόγου που θα υιοθετούσαν σταρ όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μαρκ Ράφαλο.

«Είμαι σταρ. Έβγαλα τα λεφτά μου»

Ο Ρέντφορντ δεν ήθελε να τον αποκαλούν ακτιβιστή, μια ετικέτα που θεωρούσε πολύ αυστηρή. Αλλά ακτιβιστής ήταν.

Το 1970, έκανε με επιτυχία εκστρατεία κατά ενός αυτοκινητόδρομου έξι λωρίδων που είχε προταθεί σε ένα φαράγγι της Γιούτα (όπου ένα χρόνο έλαβε οκτώ κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, καθώς έστριβε στις στροφές με μια Porsche Carrera). Το 1975, ως ένδειξη διαμαρτυρίας κρεμάστηκε εικονικά σε ένα προτεινόμενο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο νότιο Γιούτα. Η περιοχή αργότερα έγινε εθνικό μνημείο. Μια πινακίδα στο κρεμασμένο ομοίωμα του Ρέντφορντ έγραφε: «Είμαι σταρ. Έβγαλα τα λεφτά μου».

Για τρεις δεκαετίες, ο Ρέντφορντ ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Προστασίας Φυσικών Πόρων. Κατά καιρούς, άτομα με παρόμοιες προτεραιότητες τον ενθάρρυναν να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Ο ίδιος αγνόησε αυτές τις παροτρύνσεις, καθώς είχε απογοητευτεί από την πολιτική στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν εκλέχθηκε επίτροπος της περιφέρειας αποχέτευσης του Provo Canyon. Είχε επιδιώξει το αξίωμα αυτό.

«Γεννήθηκα με ένα αυστηρό βλέμμα» δήλωσε στο The Hollywood Reporter το 2014. «Με τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα, έβλεπα τι ήταν λάθος. Έβλεπα τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Ανέπτυξα μια κάπως σκοτεινή άποψη για τη ζωή, κοιτάζοντας τη χώρα μου».

