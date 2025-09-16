Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Πένθος στον κόσμο της 7ης Τέχνης και όχι μόνο. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του, βραβευμένος με Όσκαρ και «κουβαλώντας» τους τίτλους του «ωραίου» και του «καλού παιδιού» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.