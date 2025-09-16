«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Σίμπιλ Ζάγκαρς γνωρίστηκαν το 1996 στο Sundance Mountain Resort του Αμερικανού ηθοποιού-σκηνοθέτη, όπου η Ζάγκαρς, μια Γερμανίδα περιβαλλοντολόγος και καλλιτέχνιδα, είχε πάει για σκι. Εκείνη την εποχή, δεν ήξερε πολλά για τον Ρέντφορντ, εκτός από το ότι ήταν ηθοποιός.

«Τον ήξερα. Είχα δει την ταινία Τζερεμία Τζόνσον, ο Αλύγιστος, μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, καθώς και το Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» θυμήθηκε η Ζάγκαρς σε ένα πάνελ για το YoungArts Salon το 2014, όπου μίλησε μαζί με τον Ρέντφορντ.

«Θεέ μου, δεν ξέρω καμία από τις ταινίες του»

Η Ζάγκαρς αποκάλυψε ότι ο Ρέντφορντ την είχε προσκαλέσει μαζί με μια ομάδα φίλων σε δείπνο και σκέφτηκε: «Θεέ μου, δεν ξέρω καμία από τις ταινίες του». Ευτυχώς, ένας από τους φίλους του Ρέντφορντ της είπε ότι μπορούσε να νοικιάσει τις ταινίες του από τη ρεσεψιόν, και αυτό έκανε.

Δύο βράδια πριν το δείπνο, είπε ότι είδε «τυχαία» 15 λεπτά από τις έξι ή οκτώ ταινίες που νοίκιασε, για την περίπτωση που αυτός θα τις ανέφερε. Αλλά ο Ρέντφορντ δεν το έκανε.

«Σκέφτηκα, “τι θα γίνει αν θέλει να μιλήσει για τις ταινίες του;”. Δεν είχα ιδέα… θα ήταν τόσο αμήχανο. Πιθανότατα θα μπερδευόμουν πολύ στην προσπάθειά μου να μιλήσω επί του θέματος. Φυσικά, δεν μίλησε για αυτό, οπότε γλίτωσα» πρόσθεσε.

Ο Ρέντφορντ, με τη σειρά του, είπε ότι το γεγονός ότι η Ζάγκαρς δεν ήξερε πολλά για αυτόν τον έκανε να αισθανθεί έλξη προς το πρόσωπό της. Πρόσθεσε ότι «ξεκίνησαν από πιο ισότιμη βάση» και ότι «δεν χρειάστηκε να ανησυχεί για πράγματα που ανησυχούσε στο παρελθόν».

«Ήταν μια υπέροχη αρχή για μια σχέση, γιατί ξεκίνησε, απλά, ως δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν τυχαία και βρήκαν μια σύνδεση, χωρίς να επηρεάζονται από την επιτυχία ο ένας του άλλου» είπε, τονίζοντας ότι ήταν ένας «ωραίος τρόπος να ξεκινήσει» το ρομάντζο τους.

Από τότε, το ζευγάρι είχε διατηρήσει την απόλυτη ιδιωτικότητα της σχέσης του.

«Μια εντελώς νέα ζωή»

Ωστόσο, τον Μάιο του 2008, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αποκάλυψε στο γερμανικό περιοδικό Bunte ότι αυτός και η Ζάγκαρς επρόκειτο να παντρευτούν. «Είμαστε αρραβωνιασμένοι και πολύ ευτυχισμένοι με αυτό. Είναι η αρραβωνιαστικιά μου και αυτό τα λέει όλα, έτσι δεν είναι;», είπε ο σταρ του Χόλιγουντ.

Το δίδυμο παντρεύτηκε σε μια πριβέ τελετή μπροστά σε τριάντα μέλη της οικογένειας και φίλους στο πολυτελές ξενοδοχείο Louis C. Jacob στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας, τον Ιούλιο του 2009.

Ο πάστορας Φρανκ Ένγκελμπρεχτ της εκκλησίας St. Catherine του Αμβούργου είπε τότε στο People ότι το ζευγάρι «ήθελε μια πολύ κλειστή τελετή».

Ο Ρέντφορντ μίλησε ανοιχτά για τη Ζάγκαρς στο εξώφυλλο του περιοδικού AARP The Magazine το 2011, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι «ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» και ότι του έδωσε «μια εντελώς νέα ζωή».

Το κοινό όραμα

Τόσο ο Ρέντφορντ όσο και η Ζάγκαρς μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό. Το 2015, η Ζάγκαρς ίδρυσε το The Way of the Rain, με τον Ρέντφορντ να αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι αφιερωμένος στην «ανάπτυξη, παραγωγή και παρουσίαση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών παραστάσεων — με θέμα και σχεδιασμό που προωθούν την ευαισθητοποίηση του κοινού για την υποστήριξη της προστασίας της Γης μας».

Η Ζάγκαρς συνόδευσε τον Ρέντφορντ στην πρεμιέρα της ταινίας του, All is Lost (Όλα Χάθηκαν), στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2013. Ένα χρόνο αργότερα, το ζευγάρι περπάτησε αγκαζέ στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών.

Οι περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις τους βασίζονταν στις κοινές φιλανθρωπικές τους προσπάθειες για την προώθηση των τεχνών και του περιβάλλοντος. Το 2015, το ζευγάρι έλαβε το βραβείο Prince Rainier III της Princess Grace Foundation-USA στην τελετή απονομής βραβείων στο Μονακό.

Επίσης, τιμήθηκε για την ηγετική του θέση στον τομέα του περιβάλλοντος το 2018 στο 35ο ετήσιο Smith Nature Symposium & Benefit του Ryerson Woods, όπου η Ζάγκαρς παρουσίασε το έργο της, The Way of The Rain -Voice of Hope.

«Βαθιά δέσμευση»

«Η Σίμπιλ και εγώ νοιώθουμε μεγάλη τιμή που λάβαμε αυτό το βραβείο στο Brushwood Center, ένα μέρος που σε προκαλεί να σκεφτείς και να εμπνευστείς για την προστασία του φυσικού μας κόσμου» δήλωσε ο Ρέντφορντ τότε.

Και οι δύο παρευρέθηκαν στην ετήσια τελετή απονομής βραβείων του Ιδρύματος του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό το 2021, για να αναγνωριστεί η «βαθιά δέσμευση για τη διατήρηση του πλανήτη μας».

Ο Ρέντφορντ και η Ζάγκαρς δεν είχαν παιδιά μαζί, αλλά η σχέση της Ζάγκαρς με τα δύο παιδιά του Ρέντφορντ από τον προηγούμενο γάμο του με τη Λόλα βαν Γουάγκενεν, ήταν εξαιρετική (σ,σ.: Ο Ρέντφορντ έχει ζήσει την τραγωδία του θανάτου των άλλων δύο παιδιών του από τα τέσερα που είχε αποκτήσει αρχικά).

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο Ρέντφορντ πέθανε στο σπίτι του στα βουνά έξω από το Πρόβο της Γιούτα, το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου. Δεν δόθηκε επίσημη αιτία θανάτου, αλλά η διευθύνουσα σύμβουλος της Rogers & Cowan PMK, Σίντι Μπέργκερ, δήλωσε ότι πέθανε στον ύπνο του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο Ρέντφορντ πέθανε στο σπίτι του στα βουνά έξω από το Πρόβο της Γιούτα, το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου. Δεν δόθηκε επίσημη αιτία θανάτου, αλλά η διευθύνουσα σύμβουλος της Rogers & Cowan PMK, Σίντι Μπέργκερ, δήλωσε ότι πέθανε στον ύπνο του.