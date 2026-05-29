Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026, 00:44

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Παρά τις κατά τόπους επιφυλάξεις που συνδέονται με μεγάλες θρησκευτικές εορτές, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πρώτα καλοκαιρινά «ραντεβού» με τη θάλασσα. Έτσι, για πολλούς το τριήμερο αυτό αποτελεί την ανεπίσημη έναρξη της σεζόν, ακόμη κι αν το νερό δεν έχει προλάβει να αποκτήσει πλήρως καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

«Ξεκινά» σιγά σιγά το καλοκαίρι στις θάλασσες

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο.

Όπως σημειώνει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς στα δυτικά και τα νότια, οι συνθήκες προδιαγράφονται αρκετά ευχάριστες, ενώ στο βόρειο Αιγαίο η θερμοκρασία του νερού διατηρεί ακόμη την αίσθηση της ανοιξιάτικης δροσιάς.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus Marine, η άνοδος της θερμοκρασίας των ελληνικών θαλασσών εξελίσσεται ανομοιόμορφα. Έτσι, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πιο ‘φιλόξενα’ για μπάνιο εμφανίζονται το Ιόνιο, η νότια Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και γενικότερα το νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο και σε τμήματα του κεντρικού, το νερό παραμένει πιο ψυχρό» συμπληρώνει στην ανάλυσή του.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά στα τέλη Μαΐου (29–30/5), οι θερμοκρασίες κινούνται κυρίως μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, επίπεδα που επιτρέπουν μεν το μπάνιο, αλλά για πολλούς εξακολουθούν να θυμίζουν… άνοιξη. Όπως φαίνεται στα καιρικά μοντέλα, η εικόνα αναμένεται να αλλάξει σταδιακά. «Μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου (3–6/6), ολοένα και περισσότερες θαλάσσιες περιοχές φτάνουν τους 22 με 24 βαθμούς, τιμές που θεωρούνται πλέον άνετες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς» προσθέτει ο κ. Κολυδάς.

Αναλυτικότερα:

Την Παρασκευή, οι πιο δροσερές θάλασσες εντοπίζονται στο Βόρειο Αιγαίο (19–21°C), ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο κυριαρχούν τιμές 21–22°C. Στο Ιόνιο καταγράφονται ήδη περιοχές με 22–23°C.

Το Σαββατοκύριακο παρατηρείται μικρή άνοδος, κυρίως στα δυτικά και νότια, με το Ιόνιο να ξεχωρίζει ως πιο «ζεστός» προορισμός.

Την Κυριακή, οι θερμοκρασίες των 22°C επεκτείνονται, ενώ στο Ιόνιο εμφανίζονται τοπικά και υψηλότερες τιμές.

«Συνολικά, οι συνθήκες για μπάνιο βελτιώνονται αισθητά όσο πλησιάζουμε προς τις αρχές Ιουνίου, ιδιαίτερα σε νότιες και δυτικές περιοχές. Στο Βόρειο Αιγαίο, πάντως, το νερό παραμένει πιο δροσερό και απαιτεί… λίγη περισσότερη αποφασιστικότητα» συμπληρώνει ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Business
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Πανελλαδικές 2026
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ελλάδα 28.05.26

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Ελλάδα 28.05.26

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ελλάδα 28.05.26

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Ελλάδα 28.05.26

Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Σέρρες: Ελεύθερη με όρους η 43χρονη για τον θάνατο του 10χρονου – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.05.26

Βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο στις Σέρρες η 43χρονη εμφανίστηκε συντετριμμένη, δηλώνοντας πως λυπάται βαθύτατα για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού

Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28.05.26

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει
Αντίο επιστήμη; 28.05.26

Οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει την «θεραπεία» στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Ελλάδα 28.05.26

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Μπάσκετ 28.05.26

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

