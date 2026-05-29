Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;

Παρά τις κατά τόπους επιφυλάξεις που συνδέονται με μεγάλες θρησκευτικές εορτές, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πρώτα καλοκαιρινά «ραντεβού» με τη θάλασσα. Έτσι, για πολλούς το τριήμερο αυτό αποτελεί την ανεπίσημη έναρξη της σεζόν, ακόμη κι αν το νερό δεν έχει προλάβει να αποκτήσει πλήρως καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

«Ξεκινά» σιγά σιγά το καλοκαίρι στις θάλασσες

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο.

Όπως σημειώνει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς στα δυτικά και τα νότια, οι συνθήκες προδιαγράφονται αρκετά ευχάριστες, ενώ στο βόρειο Αιγαίο η θερμοκρασία του νερού διατηρεί ακόμη την αίσθηση της ανοιξιάτικης δροσιάς.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus Marine, η άνοδος της θερμοκρασίας των ελληνικών θαλασσών εξελίσσεται ανομοιόμορφα. Έτσι, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πιο ‘φιλόξενα’ για μπάνιο εμφανίζονται το Ιόνιο, η νότια Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και γενικότερα το νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο και σε τμήματα του κεντρικού, το νερό παραμένει πιο ψυχρό» συμπληρώνει στην ανάλυσή του.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά στα τέλη Μαΐου (29–30/5), οι θερμοκρασίες κινούνται κυρίως μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, επίπεδα που επιτρέπουν μεν το μπάνιο, αλλά για πολλούς εξακολουθούν να θυμίζουν… άνοιξη. Όπως φαίνεται στα καιρικά μοντέλα, η εικόνα αναμένεται να αλλάξει σταδιακά. «Μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου (3–6/6), ολοένα και περισσότερες θαλάσσιες περιοχές φτάνουν τους 22 με 24 βαθμούς, τιμές που θεωρούνται πλέον άνετες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς» προσθέτει ο κ. Κολυδάς.

Αναλυτικότερα:

Την Παρασκευή, οι πιο δροσερές θάλασσες εντοπίζονται στο Βόρειο Αιγαίο (19–21°C), ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο κυριαρχούν τιμές 21–22°C. Στο Ιόνιο καταγράφονται ήδη περιοχές με 22–23°C.

Το Σαββατοκύριακο παρατηρείται μικρή άνοδος, κυρίως στα δυτικά και νότια, με το Ιόνιο να ξεχωρίζει ως πιο «ζεστός» προορισμός.

Την Κυριακή, οι θερμοκρασίες των 22°C επεκτείνονται, ενώ στο Ιόνιο εμφανίζονται τοπικά και υψηλότερες τιμές.

«Συνολικά, οι συνθήκες για μπάνιο βελτιώνονται αισθητά όσο πλησιάζουμε προς τις αρχές Ιουνίου, ιδιαίτερα σε νότιες και δυτικές περιοχές. Στο Βόρειο Αιγαίο, πάντως, το νερό παραμένει πιο δροσερό και απαιτεί… λίγη περισσότερη αποφασιστικότητα» συμπληρώνει ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.