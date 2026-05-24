Βροχερός θα είναι ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας σύμφωνα με την πρόγνωση από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Η Δευτέρα (25/05) θα ξεκινήσει με αστάθεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώνουν οι λίγες νεφώσεις και κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές θα σημειώνονται μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Καιρός: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως στις πιο ορεινές, ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και δευτερευόντως σε περιοχές πεδινές ή παραθαλάσσιες.

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως γύρω από τη Ρόδο ή και στη Ρόδο, περιμένουμε επίσης κάποιες τοπικές βροχές.

Οι θερμοκρασίες στους 26-30 στα βορειοηπειρωτικά τμήματα, στους 26-29 στα υπόλοιπα κεντρικά και Νότια Ηπειρωτικά, στους 28, στα Επτάνησα, στους 24-28 και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια το μεσημέρι όμως και το απόγευμα κυρίως θα πυκνώσουν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-28 βαθμούς Κελσίου.

Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στις γύρω ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-26 βαθμούς Κελσίου.

Άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, θα εξακολουθήσει να έρχεται αυτή η αστάθεια, η οποία θα δώσει βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες στις πιο ορεινές ημιορεινές περιοχές.

Θα ανέβει η θερμοκρασία στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στα νότια νησιωτικά τμήματα, με βοριάδες παντού.

Και την Τετάρτη, για άλλη μια μέρα θα ενισχυθεί η αστάθεια, και κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές και στην Κρήτη θα έχουμε αυτές τις μεσημεριανού και απογευματινού τύπου μπόρες, βροχές ή τοπικές καταιγίδες, κυρίως μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30-32 στα ηπειρωτικά τμήματα, στους 26 στις νότιες νησιωτικές περιοχές και οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.