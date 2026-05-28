Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Ο Ολυμπιακός σε ένα απίθανο πάρτι στο ΣΕΦ, γιόρτασε την κατάκτηση της Euroleague (ξανά) με τον κόσμο του επικρατώντας με 94-77 της ΑΕΚ και κάνοντας το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Stoiximan GBL.

Κορυφαίος για την ομάδα του Πειραιά ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους, ο οποίος άκουσε κάμποσες φορές το όνομά του από τον κόσμο, ο οποίος ξεκαθάρισε πως τον θέλει στο Λιμάνι! Από 13 είχαν Χολ και Βεζένκοφ.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο ΡαϊΚουάν Γκρέι που έβαλε 22 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Λούκας Λεκαβίτσιους.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και με έξι πόντους του Σκορδίλη προηγήθηκε με 1-6 στο 2’, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει άμεσα τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα, ένα του Ντόρσεϊ και ένα του Παπανικολάου μείωσε σε 7-13 στο 5’.

Μόρις και Ντόρσεϊ με σουτ τριών πόντων έκαναν το 18-15 στο 7’για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό έκανε το 23-19 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τρομερό buzzer-beater του Βεζένκοφ από πολύ μακριά, το οποίο έκανε το 26-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα πολύ ενδιαφέροντα δεν ήταν στο παρκέ, αλλά στις εξέδρες με τον Άλεκ Πίτερς να μπαίνει στο ματς και να γνωρίζει μοναδική αποθέωση από όλο το γήπεδο. Στα αγωνιστικά ο Λαρεντζάκης διαμόρφωσε με δύο βολές το 34-25 για τον Ολυμπιακό στο 15’.

Ο Χολ με ωραίο κάρφωμα έκανε το 36-27 στο 16.’ O Ολυμπιακός χαλάρωσε στη συνέχεια και έκανε συνεχόμενα λάθη, με την ΑΕΚ να ρίχνει τη διαφορά στο -8, κάνοντας το σκορ 44-36 με τρίποντο του Νάναλι στο 19’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 46-38.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου Γκρέι και Ντόρσεϊ με τρίποντο έκαναν το 48-43 στο 22’. Ο Γουόκαπ με τρίποντο έκανε το 53-43 στο 23’. Ο Μπράουν με φόλοου και ο Γκρέι από κοντά έκαναν το 55-49 για την ΑΕΚ στο 25’.

Ο Βεζένκοφ έκανε το 61-51 με γκολ φάουλ στο 26’, για να μειώσει η Ένωση σε 62-55 στο 27’. Ο Βεζένκοφ με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 67-57 στο 29’. Ο Τζόουνς με τρομερό κάρφωμα έκανε το 71-57 που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Νάναλι μείωσε σε 73-60 με τρίποντο στο 32’ για την ΑΕΚ, με τον Τζόουνς να κάνει άμεσα το 75-60 με κάρφωμα. Ο Πίτερς με πέντε σερί έκανε το 82-62 για τον Ολυμπιακό στο 33’. Kαι πάλι ο Αμερικανός με δίποντο έκανε το 84-62 στο 35’. Ο Λεκαβίτσιους μείωσε με τρίποντο σε 84-69 στο 36′. Ο Νετζήπογλου με δίποντο από κοντά έκανε το 89-71 στο 37′. Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν διαδικαστικά με το ματς να ολοκληρώνεται με 94-77 κι έτσι ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3, Βεζένκοβ 13 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 6 (4 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 10 (1/6 τρίποντα), Χολ 13 (7 ριμπάουντ), Νιλικίνα 2, Γουόρντ 6 (5 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 5 (1/2 τρίποντα), Μόρις 7 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 17 (3/7 τρίποντα).

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 22 (8/10 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σκορδίλης 6 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 4, Χαραλαμπόπουλος 2, Μπράουν 10 (9 ριμπάουντ), Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 12 (2/3 τρίποντα), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Νάναλι 10 (2/4 τρίποντα)