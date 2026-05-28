Γιώργος Λιάγκας: Η πρώτη κοινή ανάρτηση με τη Μαρία Αντωνά και οι ευχές για τα γενέθλια του

Το ζευγάρι μέχρι στιγμής δεν είχε κάνει κάποια κοινή ανάρτηση στα social media ωστόσο, η Μαρία Αντωνά με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την πρώτη τους κοινή φωτογραφία για να του ευχηθεί.

Μαρία Αντωνά: Οι ευχές στον Γιώργο Λιάγκα και η κοινή φωτογραφία

Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας πόζαραν στην κάμερα σε έξοδό τους με τον παρουσιαστή να κρατάει ένα γλυκό με ένα κεράκι!

«Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου Να είσαι γερός και να χαμογελάς πάντα σαν μικρό παιδί ! @gliagas #happybday», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

Η Μαρία Αντωνά σε συνέντευξη της στην Κατερίνα Καινούργιου είπε για τον σύντροφο της:

«Πολλές φορές όλοι μένουν σε μια εικόνα και το πώς μπορεί αυτή να είναι και να συνδυαστεί, αλλά ουσιαστικά η σχέση τι είναι;

Είναι χημεία, η επικοινωνία που έχεις με έναν άνθρωπο. Τον πιο τέλειο άνδρα να έχεις, τον πιο κούκλο άνδρα, όταν αυτός δεν σε αφουγκράζεται, δεν περνάς καλά και δεν έχεις επικοινωνία και δεν μπορεί να σε αισθανθεί, τι να το κάνεις;», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

«Τον αγαπάω, τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ η προσέγγισή του με τον τρόπο που έγινε.

Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να δώσω».