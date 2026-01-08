Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας απουσίαζε χθες από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, λόγω μιας ξαφνικής περιπέτειας με την υγεία του. Σήμερα, στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα 9 χάπια τη μέρα»

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί, σαν ροκ συγκρότημα! Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ… Καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν μια μέρα πάθεις κάτι και δεις εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι δόξα τω θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά.

Έπεσα στο σπίτι, χτύπησα στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω… Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα 9 χάπια τη μέρα, οπότε συγχωρήστε με, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Το ευχαριστώ του παρουσιαστή στο κοινό

Σε χθερινή ανάρτηση του ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα, αντί για την εκπομπή, στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιείου Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ».