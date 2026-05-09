Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Τζορτζ Κλούνεϊ: Γενέθλιος έρωτας με την Αμάλ στο Σαιν Τροπέ – Το μυστικό για ένα γάμο χωρίς καβγάδες
Go Fun 09 Μαΐου 2026, 16:40

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ γιόρτασε το ορόσημο των 65ων γενεθλίων του με τη σύζυγο του Αμάλ στο Σαιν Τροπέ παραδίδοντας μαθήματα κομψότητας και αιώνιας αφοσίωσης

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Έρωτας, ευχές και λάμψη έκαναν απόβαση στη Γαλλική Ριβιέρα με αφορμή τα 65α γενέθλια του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ.

Έχοντας τη σύντροφο ζωής του Αμάλ συνέχεια δίπλα του, ο Κλούνεϊ γιόρτασε την ημέρα στο ηλιόλουστο Σαιν Τροπέ χαμογελώντας στους παπαράτσι πριν συναντήσει στενούς φίλους για ένα χαλαρό γεύμα στο διάσημο Le Club 55, ένα exclusive τοπόσημο του θερέτρου με μαγευτική θέα στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στη γραφική πόλη, οι δυο τους δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν τρυφερές χειρονομίες, θυμίζοντας ερωτευμένους εφήβους γράφουν τα tabloid.

Η ημέρα τους περιελάμβανε μια σύντομη διαδρομή με σκάφος από τη θαλαμηγό προς την ακτή, με τον Κλούνεϊ να μένει πιστά και πάντα στο πλευρό της συζύγου του.

Για την εμφάνισή του, ο πρωταγωνιστής επέλεξε ένα μαύρο πόλο μπλουζάκι και μπεζ παντελόνι, συνδυασμένα με δερμάτινη ζώνη και loafers, παραδίδοντας μαθήματα κλασικού ανδρικού στιλ φορεμένο με τη χαρακτηριστική του αύρα χαλαρής αυτοπεποίθησης.

Η Αμάλ, 48 ετών, επιβεβαίωσε πως είναι θιασώτης της μόδας φορώντας ένα πολύχρωμο σύνολο και μαύρες μπότες μέχρι την κνήμη που έγινε θέμα σε κάθε ιστοσελίδα μόδας.

Επιλέγοντας μια τολμηρή δημιουργία του οίκου Pucci που μόλις παρουσιάστηκε στις πασαρέλες, η Αμάλ Κλούνεϊ συνόδευσε τον σύζυγό της, Τζορτζ, στους γενέθλιους εορτασμούς με τη Γαλλική Ριβιέρα να υποκλίνεται στην αισθητική της δικηγόρου που «έκλεψε την παράσταση από τον εορτάζοντα» γράφει η Page Six.

H Kλούνεϊ υιοθέτησε την τάση Pucci Girl Summer φορώντας τη δημιουργία που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα για την Άνοιξη 2026 του οίκου Emilio Pucci.

Αντί για τα κλασικά ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου, η Αμάλ προτίμησε ένα κεντημένο top σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ, συνδυασμένο με μια ultra-mini φούστα που διέθετε τολμηρά σκισίματα στους μηρούς επιβεβαιώνοντας πως η επιδραστική υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων διανύει την πιο τολμηρή ενδυματολογική της φάση.

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, την ίδια την ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού, στο Île de Bendor.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα κρυφά καταφύγια της Γαλλικής Ριβιέρας αυτό το σύμβολο της κοσμικής ζωής της Ριβιέρας που υπήρξε καταφύγιο καλλιτεχνών και φιλοξενούσε δύο μικρά ξενοδοχεία και το πρώτο καταδυτικό κέντρο της Γαλλίας άνοιξε ξανά το 2026 μετά από πενταετή ανακαίνιση ως Zannier Île de Bendor.

Οι Κλούνεϊ έδειχναν έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή στο γενέθλιο διάλειμμα τους από την καθημερινότητα που μοιράζονται ανάμεσα στη λίμνη Κόμο και τη νέα τους έπαυλη του 18ου αιώνα στην Προβηγκία.

Το μυστικό

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε πρόσφατα στη βαθιά αρμονία που διέπει τον γάμο του. Αποκάλυψε πως με την Αμάλ δεν έχουν έρθει ποτέ σε ουσιαστική ρήξη ή καβγά.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως στην παρούσα φάση της ζωής του έχει αποβάλει την ανάγκη να έχει πάντα δίκιο. «Αν θέλει να βάψει τον τοίχο κόκκινο, δεν με νοιάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η αμοιβαία υποστήριξη είναι το θεμέλιο της σχέσης τους. Αυτή η ωριμότητα του επιτρέπει να επικεντρώνεται σε όσα πραγματικά έχουν σημασία, αφήνοντας πίσω του τις μικροπρέπειες του παρελθόντος σχολίασε.

Η μετάβαση στην πατρότητα έφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο που το ζευγάρι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι οι ημέρες που επισκεπτόταν εμπόλεμες ζώνες στο Σουδάν ή η Αμάλ εργαζόταν σε καταφύγια στη Βηρυτό έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Με τη γέννηση των διδύμων οι προτεραιότητες τους επαναπροσδιορίστηκαν με το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη να είναι προτεραιότητα και για τους δύο.

Το ζευγάρι, που πλέον περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε μια έπαυλη του 18ου αιώνα στη νότια Γαλλία, φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως στους ρυθμούς της περιοχής.

Η μετακόμισή τους από το Λος Άντζελες μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους, Έλλα και Αλέξανδρο, σηματοδοτεί μια στροφή προς μια πιο ήρεμη και ποιοτική οικογενειακή ζωή, μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Χόλιγουντ.

Οι Κλούνεϊ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2014, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας.

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

inWellness
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Σύνταξη
Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Σύνταξη
Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Binario 21 09.05.26

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
Μπάσκετ 09.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
Βόλεϊ 09.05.26

Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Σύνταξη
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύνταξη
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Πανευρωπαϊκή έρευνα 09.05.26

Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σύνταξη
Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

