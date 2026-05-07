Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ωραίος 07 Μαΐου 2026, 09:00

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

Έφη Αλεβίζου
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, όχι μόνο λόγω των βραβευμένων με Όσκαρ ταινιών του ως ηθοποιός και παραγωγός, αλλά και λόγω της πολιτικής του δράσης. Και ας μην ξεχνάμε: τον συνδυασμό της άνεσης, της αυτοσαρκαστικής διάθεσης και της ευφυΐας του, κάτι που σπάνια συναντάται σε αυτόν τον κλάδο.

Ο δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6 Μαΐου και αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style, όταν ο Κλούνεϊ ήταν ακόμα φρέσκος μπαμπάς.

-Κύριε Κλούνεϊ, ζούμε σε δύσκολους καιρούς, και ως σταρ του Χόλιγουντ δεν ζείτε κι εσείς απαραίτητα την πιο εύκολη ζωή. Πώς περάσατε τα τελευταία χρόνια – εκτός από το να γυρίζετε ταινίες;

Με τον ίδιο απλό τρόπο όπως οι περισσότεροι από εμάς. Όπως, τουλάχιστον, όσοι έχουν μικρά παιδιά. Έβαζα έξι κιλά πλυντήριο την ημέρα, καθάριζα και έπλενα τα πιάτα. Και άλλαζα πάνες. Όχι τις δικές μου, αλλά των παιδιών μου. Θα έρθει, βέβαια κι η μέρα που θα φορέσω και εγώ πάλι πάνες. Όταν σταματήσουν τα παιδιά μου, θα αρχίσω εγώ.

-Πώς καταφέρνετε να μην παίρνετε τον εαυτό σας πολύ στα σοβαρά;

Αυτό έχει να κάνει με την οικογενειακή μου ιστορία. Μεγάλωσα στο Σινσινάτι του Οχάιο, όπου ο πατέρας μου ήταν γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής. Η θεία μου Ρόζμαρι, από την άλλη πλευρά, ήταν διάσημη τραγουδίστρια. Και η ζωή της με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η φήμη δεν έχει καμία σχέση με το άτομο. Είναι απλώς θέμα τύχης. Το πρόβλημα με πολλούς διάσημους ανθρώπους είναι ότι νομίζουν ότι είναι ιδιοφυΐες. Γίνονται αστέρια και λένε στον εαυτό τους: «Τα αξίζω όλα!» – Λάθος. Δεν τα αξίζεις. Ήσουν απλώς τυχερός.

Βενετία, Ιταλία, 26 Σεπτεμβρίου 2014. O γάμος του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ Αλαμουντίν. EPA/ALESSANDRO DI MEO

-Με άλλα λόγια, η δική σας επιτυχία είναι και θέμα τύχης;

Εσύ το είπες. Πήρα έναν ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Στην Εντατική», και αρχικά επρόκειτο να προβάλλεται τις Παρασκευές το βράδυ. Αυτό θα σήμαινε ότι ίσως θα είχαμε μέτριες τηλεθεάσεις και θα δυσκολευόμασταν να επιβιώσουμε για μερικά χρόνια. Όμως, στη συνέχεια, της δόθηκε μια θέση την Πέμπτη το βράδυ, όπου η επιτυχία ήταν εγγυημένη. Ήξερα ότι τα είχα καταφέρει. Είπα στους φίλους μου: «Τώρα έχω επτά χρόνια τηλεοπτικής καριέρας στο ενεργητικό μου». Ως συνέπεια αυτής της επιτυχίας, μπόρεσα στη συνέχεια να κάνω το είδος των ταινιών που ήθελα.

-Και αν η τύχη δεν ήταν με το μέρος σας;

Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα είχα παίξει εντελώς διαφορετικούς ρόλους –αν υπήρχαν προσφορές. Είσαι υπεύθυνος μόνο για το να αξιοποιήσεις την επιτυχία σου. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι τα αστέρια απλώς ευνοούσαν εσένα και δεν μπορείς να το θεωρείς δεδομένο. Τότε μπορείς να το απολαύσεις. Θυμάμαι ακόμα καλά πώς η θεία μου έχασε τη δημοτικότητά της. Σήμαινε αυτό ότι ήταν χειρότερη τραγουδίστρια; Δεν είχε καμία σχέση με εκείνη. Και αυτό διαμόρφωσε τη στάση μου απέναντι στη ζωή, από τότε τίποτα δεν μπορεί να με κλονίσει.

«Κάποτε έκανα συγκομιδή καπνού –αυτό είναι πραγματική δουλειά! Έτσι, άνθρωποι σαν εμένα δεν πρέπει να παραπονιούνται για τις δυσκολίες της ζωής»

-Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο όλα φαίνονται τόσο χαλαρά και εύκολα για σας;

Αρκεί να δει κανείς τη δουλειά που κάνω. Με ενοχλεί όταν κάποιοι σταρ παραπονιούνται για το πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους. Η ουσία της υποκριτικής είναι ότι δεν μεγαλώνεις. Αποφασίζεις να αφήσεις πίσω τους κανόνες της επαγγελματικής ζωής και απλά να διασκεδάσεις. Ναι, μερικές φορές δουλεύεις 13 ή 14 ώρες τη φορά, αλλά συνολικά μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό που μπορείς να βγάζεις τα προς το ζην από αυτό. Είμαι επίσης σκηνοθέτης, πράγμα που σημαίνει ότι έχεις περισσότερη ευθύνη, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα σε σύγκριση με άλλες δουλειές. Κάποτε έκανα συγκομιδή καπνού –αυτό είναι πραγματική δουλειά! Έτσι, άνθρωποι σαν εμένα δεν πρέπει να παραπονιούνται για τις δυσκολίες της ζωής. Κάνε τη δουλειά σου, και κάνε την με τρόπο που να σου φαίνεται παιχνιδάκι.

-Πώς, για παράδειγμα;

Αυτή η ιστορία ήταν πριν από πολλά χρόνια, όταν κυκλοφορούσε μια φήμη ότι ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί θα παντρευόντουσαν στο σπίτι μου στο Λάγκο ντι Κόμο. Ήταν Φεβρουάριος, που δεν είναι ακριβώς η εποχή του χρόνου που νιώθεις σαν στο σπίτι σου σε αυτή την περιοχή. Η θερμοκρασία ήταν 4 βαθμοί, έβρεχε και έμαθα ότι εκατοντάδες δημοσιογράφοι είχαν μαζευτεί έξω από το σπίτι μου. Αποφάσισα να το πάω στα άκρα, παρήγγειλα 15 μεγάλα τραπέζια και τα έβαλα να τα στήσουν στην αυλή. Και ξαφνικά ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το σπίτι και τα τραβούσαν όλα. Αυτό πρέπει να κόστισε ένα εκατομμύριο. Είναι πολύ διασκεδαστικό να κοροϊδεύεις αυτούς τους ανθρώπους.

-Από την άλλη πλευρά, ερχόσασταν συνεχώς αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα της κοινωνικής σας εργασίας.

Ταξίδευα συνεχώς στον Τρίτο Κόσμο με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις μου. Στο Τσαντ, για παράδειγμα, ή στο Κονγκό, όπου υπήρχαν πάντα επικίνδυνες καταστάσεις. Στο Νότιο Σουδάν, μας σταμάτησαν αρκετές φορές παιδιά-στρατιώτες με Καλάσνικοφ. Μας έβγαλαν από το αυτοκίνητο και πήραν ό,τι ήθελαν από τα πράγματά μας. Η ζωή σε μέρη όπως αυτά δεν αξίζει και πολλά. Εκεί έζησα τις δέκα χειρότερες καταστάσεις ολόκληρης της ζωής μου και συνάντησα πολέμαρχους που μπορούν να σου κάνουν πραγματικά κακό αν το θελήσουν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η οικογένειά του είναι, πλέον το 2026, επίσημα Γάλλοι πολίτες

-Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι ήσασταν σταρ του Χόλιγουντ;

Δεν έβλεπαν τα σωστά τηλεοπτικά προγράμματα.

-Τι σας πέρασε από το μυαλό σε τέτοιες καταστάσεις, όταν ήταν θέμα καθαρής επιβίωσης;

Για παράδειγμα: Έχω ένα ωραίο σπίτι στην Ιταλία, τι κάνω εδώ; Αυτό σκεφτόμουν. Θέλω απλώς να συμμετέχω σε όλες πτυχές της ανθρώπινης ζωής και όχι μόνο να απολαμβάνω τα καλύτερα κομμάτια. Όταν έχεις ένα ορισμένο επίπεδο φήμης, μπορείς να πας σε μέρη στα οποία τα μέσα ενημέρωσης συνήθως δεν δίνουν προσοχή και να τα βάλεις στο προσκήνιο. Εκτός από τις δωρεές, φυσικά. Σε πολιτικό επίπεδο…

*Με στοιχεία από www.ramp.space/en | Αρχική Φωτό: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας «Gravity» στο 70ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας,στις 28 Αυγούστου 2013. EPA/CLAUDIO ONORATI

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Ατζέντα 06.05.26

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Πριν τις Κάννες 06.05.26

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Money, money, money 06.05.26

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Οικογένεια ή πολυεθνική; 06.05.26

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Θετικό ήταν το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά της ΝΔ, ενώ η διεύρυνση, η τετραήμερη εργασία και η εκλογική ετοιμότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 07.05.26

Ιδιαίτερη μεγάλη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω - Καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Κόσμος 07.05.26

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 07.05.26

«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 07.05.26 Upd: 09:36

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

