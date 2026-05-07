Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, όχι μόνο λόγω των βραβευμένων με Όσκαρ ταινιών του ως ηθοποιός και παραγωγός, αλλά και λόγω της πολιτικής του δράσης. Και ας μην ξεχνάμε: τον συνδυασμό της άνεσης, της αυτοσαρκαστικής διάθεσης και της ευφυΐας του, κάτι που σπάνια συναντάται σε αυτόν τον κλάδο.

Ο δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6 Μαΐου και αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style, όταν ο Κλούνεϊ ήταν ακόμα φρέσκος μπαμπάς.

-Κύριε Κλούνεϊ, ζούμε σε δύσκολους καιρούς, και ως σταρ του Χόλιγουντ δεν ζείτε κι εσείς απαραίτητα την πιο εύκολη ζωή. Πώς περάσατε τα τελευταία χρόνια – εκτός από το να γυρίζετε ταινίες;

Με τον ίδιο απλό τρόπο όπως οι περισσότεροι από εμάς. Όπως, τουλάχιστον, όσοι έχουν μικρά παιδιά. Έβαζα έξι κιλά πλυντήριο την ημέρα, καθάριζα και έπλενα τα πιάτα. Και άλλαζα πάνες. Όχι τις δικές μου, αλλά των παιδιών μου. Θα έρθει, βέβαια κι η μέρα που θα φορέσω και εγώ πάλι πάνες. Όταν σταματήσουν τα παιδιά μου, θα αρχίσω εγώ.

-Πώς καταφέρνετε να μην παίρνετε τον εαυτό σας πολύ στα σοβαρά;

Αυτό έχει να κάνει με την οικογενειακή μου ιστορία. Μεγάλωσα στο Σινσινάτι του Οχάιο, όπου ο πατέρας μου ήταν γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής. Η θεία μου Ρόζμαρι, από την άλλη πλευρά, ήταν διάσημη τραγουδίστρια. Και η ζωή της με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η φήμη δεν έχει καμία σχέση με το άτομο. Είναι απλώς θέμα τύχης. Το πρόβλημα με πολλούς διάσημους ανθρώπους είναι ότι νομίζουν ότι είναι ιδιοφυΐες. Γίνονται αστέρια και λένε στον εαυτό τους: «Τα αξίζω όλα!» – Λάθος. Δεν τα αξίζεις. Ήσουν απλώς τυχερός.

-Με άλλα λόγια, η δική σας επιτυχία είναι και θέμα τύχης;

Εσύ το είπες. Πήρα έναν ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Στην Εντατική», και αρχικά επρόκειτο να προβάλλεται τις Παρασκευές το βράδυ. Αυτό θα σήμαινε ότι ίσως θα είχαμε μέτριες τηλεθεάσεις και θα δυσκολευόμασταν να επιβιώσουμε για μερικά χρόνια. Όμως, στη συνέχεια, της δόθηκε μια θέση την Πέμπτη το βράδυ, όπου η επιτυχία ήταν εγγυημένη. Ήξερα ότι τα είχα καταφέρει. Είπα στους φίλους μου: «Τώρα έχω επτά χρόνια τηλεοπτικής καριέρας στο ενεργητικό μου». Ως συνέπεια αυτής της επιτυχίας, μπόρεσα στη συνέχεια να κάνω το είδος των ταινιών που ήθελα.

-Και αν η τύχη δεν ήταν με το μέρος σας;

Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα είχα παίξει εντελώς διαφορετικούς ρόλους –αν υπήρχαν προσφορές. Είσαι υπεύθυνος μόνο για το να αξιοποιήσεις την επιτυχία σου. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι τα αστέρια απλώς ευνοούσαν εσένα και δεν μπορείς να το θεωρείς δεδομένο. Τότε μπορείς να το απολαύσεις. Θυμάμαι ακόμα καλά πώς η θεία μου έχασε τη δημοτικότητά της. Σήμαινε αυτό ότι ήταν χειρότερη τραγουδίστρια; Δεν είχε καμία σχέση με εκείνη. Και αυτό διαμόρφωσε τη στάση μου απέναντι στη ζωή, από τότε τίποτα δεν μπορεί να με κλονίσει.

«Κάποτε έκανα συγκομιδή καπνού –αυτό είναι πραγματική δουλειά! Έτσι, άνθρωποι σαν εμένα δεν πρέπει να παραπονιούνται για τις δυσκολίες της ζωής»

Συνέντευξη του Κλούνεϊ από το 1995

-Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο όλα φαίνονται τόσο χαλαρά και εύκολα για σας;

Αρκεί να δει κανείς τη δουλειά που κάνω. Με ενοχλεί όταν κάποιοι σταρ παραπονιούνται για το πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους. Η ουσία της υποκριτικής είναι ότι δεν μεγαλώνεις. Αποφασίζεις να αφήσεις πίσω τους κανόνες της επαγγελματικής ζωής και απλά να διασκεδάσεις. Ναι, μερικές φορές δουλεύεις 13 ή 14 ώρες τη φορά, αλλά συνολικά μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό που μπορείς να βγάζεις τα προς το ζην από αυτό. Είμαι επίσης σκηνοθέτης, πράγμα που σημαίνει ότι έχεις περισσότερη ευθύνη, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα σε σύγκριση με άλλες δουλειές. Κάποτε έκανα συγκομιδή καπνού –αυτό είναι πραγματική δουλειά! Έτσι, άνθρωποι σαν εμένα δεν πρέπει να παραπονιούνται για τις δυσκολίες της ζωής. Κάνε τη δουλειά σου, και κάνε την με τρόπο που να σου φαίνεται παιχνιδάκι.

-Πώς, για παράδειγμα;

Αυτή η ιστορία ήταν πριν από πολλά χρόνια, όταν κυκλοφορούσε μια φήμη ότι ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί θα παντρευόντουσαν στο σπίτι μου στο Λάγκο ντι Κόμο. Ήταν Φεβρουάριος, που δεν είναι ακριβώς η εποχή του χρόνου που νιώθεις σαν στο σπίτι σου σε αυτή την περιοχή. Η θερμοκρασία ήταν 4 βαθμοί, έβρεχε και έμαθα ότι εκατοντάδες δημοσιογράφοι είχαν μαζευτεί έξω από το σπίτι μου. Αποφάσισα να το πάω στα άκρα, παρήγγειλα 15 μεγάλα τραπέζια και τα έβαλα να τα στήσουν στην αυλή. Και ξαφνικά ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το σπίτι και τα τραβούσαν όλα. Αυτό πρέπει να κόστισε ένα εκατομμύριο. Είναι πολύ διασκεδαστικό να κοροϊδεύεις αυτούς τους ανθρώπους.

-Από την άλλη πλευρά, ερχόσασταν συνεχώς αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα της κοινωνικής σας εργασίας.

Ταξίδευα συνεχώς στον Τρίτο Κόσμο με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις μου. Στο Τσαντ, για παράδειγμα, ή στο Κονγκό, όπου υπήρχαν πάντα επικίνδυνες καταστάσεις. Στο Νότιο Σουδάν, μας σταμάτησαν αρκετές φορές παιδιά-στρατιώτες με Καλάσνικοφ. Μας έβγαλαν από το αυτοκίνητο και πήραν ό,τι ήθελαν από τα πράγματά μας. Η ζωή σε μέρη όπως αυτά δεν αξίζει και πολλά. Εκεί έζησα τις δέκα χειρότερες καταστάσεις ολόκληρης της ζωής μου και συνάντησα πολέμαρχους που μπορούν να σου κάνουν πραγματικά κακό αν το θελήσουν.

-Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι ήσασταν σταρ του Χόλιγουντ;

Δεν έβλεπαν τα σωστά τηλεοπτικά προγράμματα.

-Τι σας πέρασε από το μυαλό σε τέτοιες καταστάσεις, όταν ήταν θέμα καθαρής επιβίωσης;

Για παράδειγμα: Έχω ένα ωραίο σπίτι στην Ιταλία, τι κάνω εδώ; Αυτό σκεφτόμουν. Θέλω απλώς να συμμετέχω σε όλες πτυχές της ανθρώπινης ζωής και όχι μόνο να απολαμβάνω τα καλύτερα κομμάτια. Όταν έχεις ένα ορισμένο επίπεδο φήμης, μπορείς να πας σε μέρη στα οποία τα μέσα ενημέρωσης συνήθως δεν δίνουν προσοχή και να τα βάλεις στο προσκήνιο. Εκτός από τις δωρεές, φυσικά. Σε πολιτικό επίπεδο…

*Με στοιχεία από www.ramp.space/en | Αρχική Φωτό: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας «Gravity» στο 70ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας,στις 28 Αυγούστου 2013. EPA/CLAUDIO ONORATI