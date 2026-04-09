Και όμως συνέβη. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ διαπράττει «εγκλήματα πολέμου» για τις απαίσιες ταινίες του και τη φοβερά κακή υποκριτική του ικανότητα». Αυτό το περίεργο ξέσπασμα της αμερικανικής κυβέρνησης ήρθε γιατί ο ηθοποιός έπραξε με τρόπο επιδέξιο και διπλωματικό αυτό που δεν έκαναν Ευρωπαίοι ηγέτες και διπλωμάτες: Αντέδρασε σε μια δημοσίως εκφρασμένη γενοκτονική πρόθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι τι βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 –λίγο πριν την ετοιμόρροπη κατάπαυση του πυρός– απείλησε το Ιράν πως αν δεν ανοίξει στα Στενά του Ορμούζ θα εξαπέλυε μια άνευ προηγούμενου επίθεση. «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί» είπε στο πλαίσιο του τελεσιγράφου του.

Γνωστοί πλην σημαντικοί Αμερικανοί επιστήμονες που παρακολουθούν στενά στις εξελίξεις λόγω της ιδιότητάς τους, δεν έκρυψαν τον αποτροπιασμό τους από μια τέτοια δήλωση του προέδρου τους.

«Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι γενοκτονική πρόθεση, δεν ξέρω τι είναι. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι λέει αυτά τα πράγματα» σχολίασε έκπληκτος ο διακεκριμένος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Τζον Μιρσχάιμερ μιλώντας στην εκπομπή Judging Freedom.

«Δηλαδή, μιλά για το να εξαφανίσει ολόκληρο τον πολιτισμό του Ιράν από προσώπου γης. Πώς μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να λέει κάτι τέτοιο; Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτού του είδους η ρητορική είναι που περιμένεις από τον Αδόλφο Χίτλερ, όχι από τον πρόεδρο Τραμπ. Ε, απλώς δείχνει ότι κάτι είναι θεμελιωδώς λάθος εδώ».

Ακριβώς την ίδια αντίδραση είχε και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και επί 20 χρόνια σύμβουλος Αμερικανών Προέδρων, Ρόμπερτ Πέιπ. «Το γεγονός είναι ότι δήλωσε πως ήθελε να διαπράξει ουσιαστικά γενοκτονία σε 92 εκατομμύρια ανθρώπους, έναν ολόκληρο πολιτισμό. Αν αυτό δεν θεωρείται γενοκτονία, τότε τίποτα άλλο δεν θεωρείται» δήλωσε.

Κλούνεϊ: Υπάρχει όριο αξιοπρέπειας

Ο ίδιος ο Αμερικανός Πάπας Λέων, χαρακτήρισε την απειλή «αληθινά απαράδεκτη» συνδέοντάς τη με ηθικές και νομικές συνέπειες όταν απειλείται πληθυσμός και πολιτικές υποδομές.

Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να είσαι ειδικός ή αναλυτής για να αντιδράσεις σε τέτοια δήλωση και ο ηθοποιός Τζορτζ Κλούνει έδωσε ένα τέτοιο παράδειγμα.

Μιλώντας σε μαθητές στο Κούνεο της Ιταλίας είπε πως «κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι “εντάξει”», είπε ο 64χρονος στους φοιτητές σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Clooney Foundation for Justice. «Αλλά αν κάποιος λέει ότι θέλει να τερματίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Μπορείς ακόμη να υποστηρίζεις συντηρητικές απόψεις, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο αξιοπρέπειας και δεν πρέπει να το ξεπερνάμε».

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν σε άλλες περιπτώσεις

Παρ΄όλα αυτά οι Ευρωπαίοι –μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωθυπουργός- δεν αντέδρασαν καθόλου, πέραν κάποιων γενικόλογων ανακοινώσεων για την «ανακωχή», «αποκλιμάκωση» και την «ειρήνη» κτλ.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για ηγέτες άλλων κρατών -που πολλές φορές ορθώς πρέπει να επικριθούνε- οι Ευρωπαίοι είναι πιο «λυμένοι» στη γλώσσα τους.

Όταν στις 16 Ιανουαρίου 2026, το Κρεμλίνο χαιρέτισε υποτιθέμενη ευρωπαϊκή διάθεση επαναπροσέγγισης με τη Μόσχα, η Βρετανίδα ΥΠΕΞ Yvette Cooper απάντησε ότι «Δεν έχω δει αποδείξεις ότι η Μόσχα θέλει ειρήνη στην Ουκρανία».

Η Κάγια Κάλας στις 1 Μαρτίου 2026, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση του Ιράν σε χώρες από τις οποίες οι Αμερικανοί εξαπέλυσαν τον παράνομο πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε πως θεωρεί τελείως απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης να επιβάλει τέλη/διόδια στα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η Αθήνα δεν αντέδρασε με έναν, έμμεσο έστω, τρόπο να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και από τις ΗΠΑ στον πόλεμο.

Τι το τόσο “σημαντικό” είναι αυτό που σου προσφέρει μια συμμαχία, που να αξίζει τόση αμεροληψία και ανοχή σε μια ρητορική που ακουγόταν από τα μπαλκόνια της γερμανικής καγκελαρίας τη δεκαετία του 1930;

Υπάρχει όριο αξιοπρέπειας όπως είπε και ο «κακός» ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ.