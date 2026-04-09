Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν

Από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε σφοδρούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον 254 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 1.165 μέσα σε μία μόνο μέρα, την Τετάρτη. Στη χώρα κηρύχθηκε εθνικό πένθος ενώ ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι κινητοποιεί «όλους τους πολιτικούς και διπλωματικούς πόρους του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συνεπικουρούμενος από τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος χαρακτήρισε «ανόητη» μια ενδεχόμενη απόφαση του Ιράν να αφήσει τις διαπραγματεύσεις να καταρρεύσουν εξαιτίας του Λιβάνου. Νέες απειλές για ισχυρότερα πλήγματα στο Ιράν αν δεν τηρηθεί η «πραγματική συμφωνία», εξαπολύει σε ανάρτησή του στο truth social, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι «όροι» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τον Λίβανο είναι σαφείς και ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να επιλέξει μεταξύ «εκεχειρίας ή συνέχισης του πολέμου μέσω του Ισραήλ. Δεν μπορεί να έχει και τα δύο».

