Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», μετά από επανειλημμένα αιτήματα από τη Βηρυτό.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «χαιρετίζει την έκκληση που απηύθυνε σήμερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για ηρεμία στη Βηρυτό».

«Ύστερα από επανειλημμένα αιτήματα του Λιβάνου για έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες (Τετάρτη) εντολή στο υπουργικό συμβούλιο για έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατόν», ενημέρωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν έχει υποβληθεί πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και έχουν ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν τύχει «θετικής ανταπόκρισης».

«Η μόνη λύση για την τρέχουσα κατάσταση στον Λίβανο είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», δήλωσε.

🚨Israeli media: Israeli-American ambassador Yechiel Leiter will lead the direct negotiations with Lebanon in front of President Joseph Aoun. — Beirut Wire (@beirutwire) April 9, 2026

Το ισραηλινό Κανάλι 12 αναφέρει ότι ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λέιτερ θα ηγηθεί των άμεσων διαπραγματεύσεων με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν με στόχο την κατάπαυση του πυρός.

«Δεν θα υπάρχει εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ πριν από τις συνομιλίες με τον Λίβανο»

Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ πριν από τις συνομιλίες με τον Λίβανο, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Times of Israel.

Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν «τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Axios, η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο πρέσβης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Λίβανο, Μίτσελ Ίσα, θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ενώ η πρέσβης του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, Νάντα Χαμάντε – Μοάουαντ, θα ηγηθεί της λιβανέζικης πλευράς.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ θα ηγηθεί της ισραηλινής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με πολλά ρεπορτάζ