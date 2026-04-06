Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Κόσμος 06 Απριλίου 2026, 21:00

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Spotlight

Όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στο κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήρθε με μια έκκληση – και ένα όχι και τόσο διακριτικό κίνητρο.

Μετά από μήνες ανασύστασης των αποθεμάτων πυραύλων αεράμυνας και άλλων πυραύλων, μετά τη σύγκρουση των 12 ημερών του Ιουνίου στην οποία συμμετείχαν οι ΗΠΑ για να βομβαρδίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, το Ισραήλ ήταν έτοιμο να ξαναχτυπήσει, αυτή τη φορά με πιο ουσιαστικούς στόχους.

Σύμφωνα με τον Guardian, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες, ο Τραμπ φάνηκε να επαναλαμβάνει πιστά τα γνωστά επιχειρήματα του Νετανιάχου.

«Τώρα ακούω ότι το Ιράν προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί», είπε ο Τραμπ.

«Τότε θα πρέπει να τους κατατροπώσουμε. Θα τους διαλύσουμε. Αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Ταΐζοντας το εγώ του Τραμπ

Ο ισραηλινός ηγέτης, όπως και άλλοι πριν από αυτόν, είχε έρθει οπλισμένος με μια έκκληση στο εγώ του Τραμπ: την απονομή της υψηλότερης τιμητικής διάκρισης της χώρας του, του Βραβείου Ισραήλ, που σπάνια απονέμεται σε μη Ισραηλινούς, για τις «τεράστιες συνεισφορές του στο Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό».

Σύμφωνα με το Atlantic, ο Νετανιάχου είχε προτείνει ένα τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Αυτή η συνάντηση, όπως έχουν πλέον καταστήσει σαφές πολλές μαρτυρίες, ήταν μία από τις πολλές επαφές μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιδίωκε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε μια συνολική σύγκρουση εναντίον της Τεχεράνης με πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες από τον προηγούμενο γύρο των μαχών.

Ένα εύθραυστο και μη δημοφιλές καθεστώς ήταν ώριμο για ανατροπή, κλονισμένο από εσωτερικές διαμαρτυρίες – με τους Ιρανούς να είναι εξοργισμένοι από τη θανατηφόρα καταστολή αυτών των διαδηλώσεων, σύμφωνα με μια εκτίμηση της Μοσάντ.

Θα ήταν μια ιστορική ευκαιρία που θα απαιτούσε μια σύντομη εκστρατεία. Ένα επιπλέον όφελος που πρόσφερε ο Ισραηλινός ηγέτης, σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, θα ήταν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εκδικηθεί για υποτιθέμενες ιρανικές συνωμοσίες κατά της ζωής του.

Αυτό που είναι σαφές από τα στοιχεία που έχουν προκύψει στη συνέχεια είναι ότι ο Νετανιάχου – ένας αυτοαποκαλούμενος «ειδικός» για το Ιράν – και το ευρύτερο ισραηλινό στρατιωτικό κατεστημένο είχαν επενδύσει πλήρως στην πρότασή τους για έναν «εύκολο πόλεμο».

Ένας πόλεμος που θα κρατούσε μόνο λίγες ημέρες

Στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου, ανώνυμοι ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την εφημερίδα Haaretz ότι η ιρανική απειλή θα εξασθενούσε σε λίγες ημέρες, καθώς οι τελευταίοι εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είχαν εξουδετερωθεί.

Ένα άλλο άρθρο στην ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί σχεδιαστές του Ισραήλ είχαν αποθηκεύσει αντιαεροπορικά πυραύλους για έναν πόλεμο που υποθέτουν ότι θα διαρκέσει το πολύ τρεις εβδομάδες.

Αν θεωρηθεί ως μια μεμονωμένη σύγκρουση, ανήκει εξίσου στις ΗΠΑ όσο και στο Ισραήλ, αλλά αποτελεί μέρος του πολέμου του Ισραήλ· το τελευταίο μέτωπο στην κατάσταση μόνιμης σύγκρουσης του Νετανιάχου που μαίνεται από την επίθεση της Χάμας εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Άνθρωποι κρατούν πλακάτ με τις εικόνες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην πλατεία Βαλιάσρ, στην Τεχεράνη του Ιράν, στις 17 Μαρτίου 2026. REUTERS/Alaa Al Marjani

Οι αιματηρές εκστρατείες του Νετανιάχου στις γείτονες χώρες

Η επίθεση αυτή άλλαξε τους στρατηγικούς υπολογισμούς της χώρας.

Και στις διευρυνόμενες περιφερειακές συγκρούσεις που ακολούθησαν στη Γάζα, στο Λίβανο και τώρα στο Ιράν, με τους Χούθι στο Υεμένη και στο εσωτερικό της Συρίας, έχει αναδυθεί ένα κοινό μοτίβο: ο Νετανιάχου έχει υποσχεθεί και έχει διακηρύξει νίκες, των οποίων η πραγματικότητα είναι πάντα πιο εφήμερη και υπερφίαλη.

Στη Γάζα, παρά μια φρικτή εκστρατεία θανάτου και καταστροφής, μια αποδυναμωμένη Χαμάς εξακολουθεί να επιμένει ανάμεσα στα ερείπια.

Στον Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ κηρύχθηκε ηττημένη, η οργάνωση διατηρεί την ικανότητά της να εκτοξεύει ρουκέτες πέρα από τα σύνορα, με το Ισραήλ να βυθίζεται για άλλη μια φορά στην ίδια πολιτική κατοχής του νότιου Λιβάνου που απέτυχε στο παρελθόν – και οδήγησε στην εμφάνιση της Χεζμπολάχ εξ αρχής.

Απατηλές υποσχέσεις για την πτώση του Ιράν

Στο Ιράν, παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων, η στρατηγική «αποκεφαλισμού» δεν οδήγησε στις υποσχέσεις του Νετανιάχου για γρήγορη αλλαγή καθεστώτος.

Αντίθετα, τουλάχιστον προς το παρόν, οδήγησε στην εμφανή εδραίωση του καθεστώτος γύρω από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ακόμη και αν η ακριβής δυναμική της επιρροής και της πειθούς παραμένει ασαφής, είναι σαφές ότι ακόμη και μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, υπάρχει η αντίληψη ότι ο Νετανιάχου υποσχέθηκε περισσότερα από όσα μπορούσε να εκπληρώσει.

Το Axios, επικαλούμενο μια αμερικανική πηγή, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα: «Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι πραγματικά το πούλησε στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο, παρουσιάζοντας την αλλαγή καθεστώτος ως πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν».

Άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί.

Ο Τραμπ, έγραψαν ο Ντάνιελ Κ. Κέρτζερ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, και ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ σε μια ανάρτηση για το Carnegie Endowment for Peace, ήταν «ένας πρόθυμος και πλήρης εταίρος».

«Ήταν έτοιμος να αναλάβει κινδύνους και παρασύρθηκε από μια αυτοδημιούργητη αύρα στρατιωτικής δύναμης και ανίκητου, αφού είχε ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα.» Παραδέχονται ότι «ο Νετανιάχουίσως να καθόρισε το χρονοδιάγραμμα της σύγκρουσης», αλλά ο Τραμπ «πιθανότατα βρισκόταν ήδη σε πορεία προς τον πόλεμο».

Καθώς οι ημέρες γίνονται μήνες και οι συνέπειες τις σύγκρουσης εξαπλώνονται

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, χωρίς τέλος στον ορίζοντα και με την παγκόσμια οικονομία να ταλαντεύεται από το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, οι επιζήμιες συνέπειες της υπόσχεσης του Νετανιάχου για έναν «εύκολο» πόλεμο εξαπλώνονται πολύ πέρα από την άμεση περιοχή.

Από αυτή την άποψη, η αντίληψη για τον ρόλο του Νετανιάχου έχει την ίδια σημασία με την πρόθυμη συμμετοχή του ίδιου του Τραμπ.

Όπως έγραψαν οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας Ρίτσαρντ Κ. Μπετς και Στίβεν Μπιντλ στο Foreign Affairs την περασμένη εβδομάδα:

«Μόλις στις πρώτες εβδομάδες του, ο πόλεμος έχει κοστίσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες δαπάνες, έχει μειώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, έχει ασκήσει επικίνδυνη πίεση στα αποθέματα των πιο προηγμένων αμερικανικών όπλων και έχει συγκλονίσει την παγκόσμια οικονομία».

Η σύγκρουση έχει επίσης υπονομεύσει το ΝΑΤΟ, ενώ ενδεχομένως ενθαρρύνει την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

Και ενώ ο Νετανιάχου καυχιέται με βιβλικές αναφορές ότι θα χτυπήσει το Ιράν με «10 πληγές», δεν έχει διαφύγει της προσοχής ορισμένων ότι οι ιρανικοί πύραυλοι και εκείνοι της Χεζμπολάχ που εξακολουθούν να προσγειώνονται στο Ισραήλ σημαίνουν ότι το Πάσχα θα περάσει με το ένα μάτι στραμμένο στο καταφύγιο.

Ένα κορίτσι κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο καθώς υψώνεται καπνός μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, όπως φαίνεται από τη Μπαμπντά του Λιβάνου, στις 5 Απριλίου 2026.

Μία επιχείρηση χωρίς διεθνή υποστήριξη

Για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, είναι πιθανό να υπάρξουν μακροπρόθεσμες συνέπειες σε επίπεδο διπλωματίας και κοινής γνώμης, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος συνεχίζεται παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία.

Ήδη αντιμετωπιζόμενοι με επιφύλαξη, αν όχι με απόλυτη δυσπιστία, σε πολλές ξένες πρωτεύουσες, ο Νετανιάχου και ο πόλεμός του απειλούν την αποκλιμάκωση των εντάσεων του Ισραήλ με τα κράτη του Κόλπου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ με τη μεσολάβηση του Τραμπ.

«Ορισμένα αραβικά κράτη ενδέχεται να κατηγορήσουν το Ισραήλ ότι τα έσπρωξε σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν», δήλωσε ο Ραφαέλ Κοέν, διευθυντής του προγράμματος στρατηγικής και δόγματος στο think tank Rand.

Υπογράμμισε ότι, ενώ το γεωπολιτικό τοπίο της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να αλλάξει όπως υποσχέθηκαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, «τουλάχιστον όσον αφορά το ποια κράτη βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ – [αυτό] ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικό μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα».

Εκτός του Κόλπου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα την άποψη ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν δεν θα προσφέρουν μια βιώσιμη λύση στο φερόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Μια στοχευμένη στρατιωτική δράση, ακόμη και για λίγες εβδομάδες, δεν θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε το πυρηνικό ζήτημα μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Μακρόν στη Νότια Κορέα, καθώς χαρακτήρισε μια στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ως «μη ρεαλιστική».

«Εάν δεν υπάρχει πλαίσιο για διπλωματικές και τεχνικές διαπραγματεύσεις, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ξανά σε λίγους μήνες ή λίγα χρόνια», πρόσθεσε.

Ένας διαδηλωτής φοράει μάσκα που απεικονίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κρατώντας μια μαριονέτα μωρού με μάσκα που απεικονίζει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής διαδήλωσης που ζητούσε το τέλος της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, στις 4 Απριλίου 2026. REUTERS

Και εσωτερικές κρίσεις

Πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί άμεσα είναι το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ραγδαία μείωση της υποστήριξης προς το Ισραήλ στην εσωτερική πολιτική σε όλο τον κόσμο, ένα φαινόμενο που είναι ήδη εμφανές στην ευρεία αντίθεση προς τις τακτικές καμένης γης της δεξιάς-ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ στη Γάζα και τώρα στο Λίβανο.

Στις ΗΠΑ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει μειωθεί σε όλο το πολιτικό φάσμα, πιο εμφανώς μεταξύ των Δημοκρατικών και των νέων ψηφοφόρων.

Μια έρευνα της Gallup που δημοσιεύθηκε την ημέρα πριν από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έδειξε ότι οι Αμερικανοί συμπαθούν περισσότερο τους Παλαιστινίους από τους Ισραηλινούς για πρώτη φορά από τότε που η Gallup άρχισε να μετράει αυτό το ζήτημα το 2001.

Από τότε, η πτωτική τάση έχει μόνο συνεχιστεί, ακόμη και μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων των ΗΠΑ. Μια έρευνα που ανατέθηκε από την J Street διαπίστωσε ότι το 60% των Εβραίων ψηφοφόρων αντιτάχθηκε στη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν και το 58% πίστευε ότι αποδυνάμωσε τις ΗΠΑ. Το ένα τρίτο δήλωσε ότι πίστευε ότι ο πόλεμος θα αποδυνάμωνε την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο Ραμ Εμανουέλ, επικεφαλής του προσωπικού του Μπαράκ Ομπάμα από το 2009 έως το 2010 και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, δήλωσε στο Semafor ότι στο μέλλον αυτό μπορεί να σημαίνει το τέλος της μοναδικής θέσης του Ισραήλ ως δικαιούχου της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

«Θα υφίστανται τους ίδιους περιορισμούς όπως κάθε άλλη χώρα που αγοράζει όπλα από εμάς. Θα είναι μια χώρα ανάμεσα σε άλλες χώρες… Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν θα καταφέρετε να πείσετε τους φορολογούμενους των ΗΠΑ να πληρώσουν το λογαριασμό για εσάς».

World
HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Κόσμος
Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Για έκτακτη ανάγκη 06.04.26

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε

Σε περιόδους αναταραχής, οι ειδικοί συνιστούν να δημιουργήσετε ένα απόθεμα από τρόφιμα, αν είναι δυνατόν – δίνοντας έμφαση σε προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα

Σύνταξη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν – Καταγγέλλει «προδοσία» στα ΜΜΕ
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 20:31

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν - Καταγγέλλει «προδοσία» στα ΜΜΕ

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Π. Τσιβόλα-Φ. Πολίτη-Α. Κάτσουρα
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανταρσία στους MAGA: Το Ιράν, ο νεκρός Τσάρλι, ο «Τρελός βασιλιάς» Τραμπ και οι προδομένοι influencers
Εμφύλιος 06.04.26

Ανταρσία στους MAGA: Το Ιράν, ο νεκρός Τσάρλι, ο «Τρελός βασιλιάς» Τραμπ και οι προδομένοι influencers

Έναν χρόνο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τα μεγάλα ονόματα στην επικοινωνιακή ελίτ των ΜAGA συγκρούονται με πρωτοφανή αγριότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
English edition 06.04.26

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Ελλάδα 06.04.26

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Σύνταξη
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

