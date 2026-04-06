Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε το βράδυ χθες Κυριακή τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του (στη φωτογραφία αρχείου από το al-monitor.com, επάνω, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ).
«Ολη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου»
«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.
2/ The only real solution is respecting the rights of the Iranian people and ending this dangerous game.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι η προθεσμία που έδωσε στο Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του, εκπνέει το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Wall Street Journal και δημοσιεύθηκε χθες.
«Κόλαση»
«Αν δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν καθόλου εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και δεν θα μείνει καμία γέφυρα όρθια», δήλωσε ο Τραμπ στη WSJ.
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social απείλησε το Ιράν με «κόλαση» εάν δεν ανοίξει το Ορμούζ μέχρι την Τρίτη.
Πηγή: ΑΠΕ
