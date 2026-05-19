Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Ξεκάθαρη δήλωση όσον αφορά το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και ενάντια στην παράνομη αλιεία έστειλε η Κομισιόν, κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή, σχετικά με τη δραστηριότητα τουρκικών αλιευτικών στο Αιγαίο.

Η παρέμβαση Κικίλια

Πιο συγκεκριμένα σε συνάντηση που είχε την Παρασκευή στην Αθήνα ο Βασίλης Κικίλιας, με τον Επίτροπο Ωκεανών και Αλιείας Κώστα Καδή είχε αναφερθεί στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων, στην παράνομη αλιεία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, «έθεσα στον κύριο Επίτροπο το μείζον θέμα για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τους ψαράδες μας και την αλιεία μας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας των Τούρκων, με την παράνομη αλιεία, τον μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε – επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους – να ρυθμιστούν αναλόγως. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η αλιεία».

Η απάντηση της Κομισιόν

«Η συζήτηση για τον θαλάσσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και με το στρατηγικό συμφέρον της Ε.Ε. για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας», τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν Ματσιέι Μπερεστέτσκι σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας Καθημερινή, με αφορμή τις δηλώσεις Κικίλια.

Κληθείς δώσει απάντηση για τη θέση της Κομισιόν ως προς την έκκληση του Βασίλη Κικίλια, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι «η θέση της Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται και στο πρόσφατο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, είναι ξεκάθαρη: μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και σταθερός σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών».

Ο Ματσιέι Μπερεστέτσκι σημείωσε ότι, αν και ο έλεγχος στα εθνικά ύδατα αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, η Ε.Ε. στηρίζει τις προσπάθειες αυτές μέσω εργαλείων επιτήρησης, χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και περιφερειακών οργανισμών, όπως η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο.

Το συγκεκριμένο ζήτημα εκτιμάται ότι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένων και των διαρροών περί προετοιμασίας του νομοσχεδίου της «Γαλάζιας Πατρίδας», που έχει φέρει σειρά σεναρίων όσον αφορά το πώς θα αποτυπωθούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο σχετικό νομοσχέδιο.