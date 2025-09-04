newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
Ελλάδα 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:35

Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Spotlight

«Η κατάσταση με τα τουρκικά αλιευτικά όσο πάει θα χειροτερεύει. Κατεβαίνουν μέχρι τα δυόμισι μίλια, στα Άβδηρα, στο Πόρτο Λάγος, στη Μαρώνεια, στο Φανάρι, στη Θάσο» καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες μετά το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στο Θρακικό Πέλαγος.

«Οι Τούρκοι είχαν κατέβει στα 4 μίλια, στα διεθνή ύδατα έγινε το επεισόδιο» λένε οι ψαράδες

Οι ίδιοι εξηγούν ότι όταν οι Τούρκοι βλέπουν ελληνικά αλιευτικά ανοίγονται στα διεθνή ύδατα και ξανακατεβαίνουν όταν οι Έλληνες φεύγουν. «Ήμασταν κοντά στην περιοχή. Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα από τα 6 μίλια, όχι στα διεθνή ύδατα, ορισμένα σκάφη είχαν κατέβει ακόμα και στα 4 μίλια. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», δήλωσε μιλώντας στο Mega ο Γιώργος Μανωλής από τη Θράκη, καπετάνιος γρι-γρι και τράτας.

Όπως εξήγησε, όταν πήγαν κοντά τους γιατί και εκείνοι έψαχναν για ψάρια, οι Τούρκοι ανοίχτηκαν στη θάλασσα. Μετά «άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας ‘ρίξαν, τα βίντεο τα έχετε», λέει ο κ. Μανωλής. Στη συνέχεια κάλεσαν το Λιμενικό της Αλεξανδρούπολης, αλλά «δεν υπήρχε ανταπόκριση, δεν φάνηκε κανείς, περιμέναμε πάνω από μιάμιση, δύο ώρες εκεί».

Οι Έλληνες ψαράδες τελικά αποχώρησαν από την περιοχή, καταγγέλλοντας καθυστέρηση στην άφιξη των πλωτών του Λιμενικού. Από την πλευρά του το Λ.Σ. προχώρησε σε δημοσιοποίηση χάρτη όπου καταγράφονταν οι θέσεις των τουρκικών σκαφών, επισημαίνοντας πως έπλεαν σε διεθνή ύδατα.

«Πολιτικά κέντρα δεν αφήνουν το Λ.Σ. να κάνει τη δουλειά του»

Από την πλευρά του, ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού και πρώην διευθυντής λιμενικής αστυνομίας και ελέγχου αλιείας, Νίκος Σπανός, έκανε λόγο για πολιτικά κέντρα που δεν αφήνουν το Λ.Σ. να κάνει τη δουλειά του.

«Μέσα στα 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές, που είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εφαρμόζουμε τον νόμο 4855 του 2021, ο οποίος παραπέμπει στο άρθρο 398 του Π.Κ. που λέει για φυλάκιση. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει όμως πολιτική βούληση. Δεν φταίει το Λιμενικό Σώμα, εντολές παίρνει».

Ο κ. Σπανός βλέπει «άτυπες συμφωνίες» από πολιτικά κέντρα που δεν αφήνουν τους λιμενικούς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. «Ο ρόλος του Λιμενικού είναι να εφαρμόζει τον νόμο, να προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας μέχρι 6 ναυτικά μίλια και να έχει καθοριστικό ρόλο εκτός από αποτρεπτικό και κατασταλτικό».

Για τα διεθνή ύδατα, ο ίδιος είπε ότι «είναι για όλους» αλλά «αν δεχτείς πυροβολισμούς οφείλεις να απαντήσεις και αν το αδίκημα ξεκινάει από τα εθνικά χωρικά ύδατα, μπορείς να τους συλλάβεις και στα διεθνή, αλλά με εντολή».

Θρακικό Πέλαγος: «Βουλιάξτε τους»

Ερωτηθείς για την ώρα που κάλεσαν τις λιμενικές αρχές, ο κ. Μανωλής είπε ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, δηλαδή όταν τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη ανοιχτεί στα διεθνή ύδατα. «Κυνηγούσαν τα σκάφη τα δικά μας να τα βουλιάξουν. Στο κανάλι 77 τους ακούγαμε που μιλούσαν Ελληνικά και λέγανε ‘βουλιάξτε τους’ και αυτό το είπαμε στους λιμενικούς».

Ο Νίκος Σπανός, αντέτεινε ότι «από τη στιγμή που υπάρχει παραβατικότητα αλιείας, είναι μέσα στα χωρικά ύδατα και βλέπετε ότι χρησιμοποιούν φωτισμούς πολύ πιο δυνατούς από αυτό που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές διατάξεις, οφείλατε να καλέσετε άμεσα το Λιμενικό της Αλεξανδρούπολης για να υπάρχει αποτέλεσμα».

Ο ίδιος διευκρίνισε μάλιστα ότι συνήθως οι Τούρκοι δεν έχουν ανοιχτό το AIS, το αυτόματο σύστημα εντοπισμού στίγματος του σκάφους, ή το κλείνουν για να μην φαίνονται στο κέντρο ελέγχου του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ερωτηθείς, γιατί παρά την καθυστερημένη ειδοποίηση του Λιμενικού εκ μέρους των Ελλήνων ψαράδων, ουδείς εμφανίστηκε, ο κ. Σπανός είπε ότι «το Λιμενικό ούτως ή άλλως ως αστυνομική Αρχή πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο να προστατεύσει τους Έλληνες αλιείς από την παράνομη αλιεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο για το Λ.Σ., αυτή είναι η δουλειά του».

«Καλές ψαριές και να προστατεύετε τη γαλάζια πατρίδα»

Στο Θρακικό Πέλαγος «αυτό που έγινε δεν είναι τυχαίο ούτε αθώο και έχει καταντήσει μια διαρκής προκλητικότητα και κανονικότητα. Η Τουρκία έχει στρατηγικό σχέδιο, έχουμε αποτρέψει πολλά τέτοια περιστατικά και στο παρελθόν», συνέχισε ο κ. Σπανός.

Ακολούθως, συμπλήρωσε ότι οι νόμοι που τηρούνται για τους Έλληνες ψαράδες, δεν τηρούνται για τους Τούρκους. «Έχουμε το κέντρο παρακολούθησης αλιείας του υπουργείου μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος από την ΕΕ, έχουμε πλέον σύγχρονα εργαλεία να εντοπίζουμε πού βρίσκεται ο καθένας. Γι’ αυτό και ο Έλληνας ψαράς αν παραβεί έστω και λίγα μέτρα τη γραμμή την οποία γνωρίζει, ελέγχεται και έχει αυστηρές διοικητικές ποινές, μέχρι και αφαίρεση άδειας αλιείας» δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Στους τούρκους ψαράδες αυτό δεν τηρείται, πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, να τηρήσουμε τη νομοθεσία. Αυτό είναι ένα ‘χάδι’ προς τους Τούρκους που δημιουργεί τετελεσμένα και γκρίζες ζώνες».

Τέλος, μίλησε για εθνικιστικά μηνύματα και διαρκείς προκλήσεις από την Τουρκία. Τόνισε, μάλιστα, ότι του έχει μεταφερθεί επισήμως πως «1η του μηνός που ξεκινά η αλιευτική περίοδος, βγήκε κυβερνήτης στην τουρκική ακτοφυλακή και είπε προς τους τούρκους αλιείς ‘καλή σεζόν, καλές ψαριές να έχετε και να προστατεύετε τη γαλάζια πατρίδα’. Αυτό είναι ένα μήνυμα εθνικιστικό, που ξεπερνάει την αλιευτική δραστηριότητα και πάμε στο εθνικό θέμα».

Εξαντλούνται τα αποθέματα σε ψάρια

Εδώ γίνεται «η μάχη των ψαριών γενικά, δουλεύουμε στον γαύρο, δουλεύουμε στη σαρδέλα, το Θρακικό Πέλαγος είχε πάντα ψάρια, αλλά τώρα τελευταία τα αποθέματα σιγά σιγά εξαντλούνται» τόνισε ο κ. Μανωλής διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι τα ελληνικά σκάφη που εξαντλούν τα αποθέματα, αλλά τα τουρκικά».

Ο λόγος, εξήγησε ο ίδιος στη συνέχεια, είναι ότι «δουλεύουν με έναν τρόπο όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύουμε εμείς, αλλά με παράνομο φωτισμό που καταστρέφεται ακόμα και ο γόνος».

Το 2018, πρόσθεσε, που είχε πιάσει πολλά ψάρια το Θρακικό Πέλαγος – η λεγόμενη «ψαροσύνη» – είχαν έρθει πάλι πολλά τουρκικά σκάφη γρι-γρι, όχι μηχανότρατες, και δούλευαν με παράνομο τρόπο 100%, με μεγάλες γεννήτριες που καταστρέφουν τον γόνο, που έχουν τέτοιον φωτισμό που τα μάτια σου κάνουν να συνέλθουν ένα τέταρτο. «Από το 2018 είχε να ξαναπιάσει ψάρια το μέρος», κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Στο Ηράκλειο 04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Η οργάνωση και η δομή της οργάνωσης – Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και… ένστολοι
Ξεκινούν οι απολογίες 04.09.25

Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι

Η κρητική μαφία, λειτουργούσε με οργάνωση και δομή. Είχε τέσσερις αρχηγούς, υπαρχηγούς και πολυάριθμα μέλη. Οι κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» – 48ωρη απεργία λόγω των βαν
Απόφαση ΣΑΤΑ 04.09.25

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί την Τρίτη - «Τα βαν θέλουν να μας κλέψουν τη δουλειά» λέει ο Λυμπερόπουλος

«Η κυβέρνηση είναι ευάλωτη στη διαπλοκή αλλά 'χασάπηδες' και 'φραπέδες' δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε» διαμήνυσε ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Σε δύο δόσεις 04.09.25

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Στο Ηράκλειο 04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Αίτημα για απόφαση fast track

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 12:42

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Μπαμ μπαμ 04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ελλάδα – Ισπανία: Η Εθνική θέλει να… ξορκίσει τον κακό της δαίμονα (vids)

Την τρομακτική εις βάρος της παράδοση απέναντι στην Ισπανία θέλει να ανατρέψει η Εθνική Ελλάδας, σε ένα ματς που για πρώτη φορά «κατεβαίνει» αυτή ως το φαβορί! – Το 1-8 από το 2006, το συνολικό 27-9 και η μεγάλη ευκαιρία.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο