«Η κατάσταση με τα τουρκικά αλιευτικά όσο πάει θα χειροτερεύει. Κατεβαίνουν μέχρι τα δυόμισι μίλια, στα Άβδηρα, στο Πόρτο Λάγος, στη Μαρώνεια, στο Φανάρι, στη Θάσο» καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες μετά το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στο Θρακικό Πέλαγος.

«Οι Τούρκοι είχαν κατέβει στα 4 μίλια, στα διεθνή ύδατα έγινε το επεισόδιο» λένε οι ψαράδες

Οι ίδιοι εξηγούν ότι όταν οι Τούρκοι βλέπουν ελληνικά αλιευτικά ανοίγονται στα διεθνή ύδατα και ξανακατεβαίνουν όταν οι Έλληνες φεύγουν. «Ήμασταν κοντά στην περιοχή. Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα από τα 6 μίλια, όχι στα διεθνή ύδατα, ορισμένα σκάφη είχαν κατέβει ακόμα και στα 4 μίλια. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», δήλωσε μιλώντας στο Mega ο Γιώργος Μανωλής από τη Θράκη, καπετάνιος γρι-γρι και τράτας.

Όπως εξήγησε, όταν πήγαν κοντά τους γιατί και εκείνοι έψαχναν για ψάρια, οι Τούρκοι ανοίχτηκαν στη θάλασσα. Μετά «άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας ‘ρίξαν, τα βίντεο τα έχετε», λέει ο κ. Μανωλής. Στη συνέχεια κάλεσαν το Λιμενικό της Αλεξανδρούπολης, αλλά «δεν υπήρχε ανταπόκριση, δεν φάνηκε κανείς, περιμέναμε πάνω από μιάμιση, δύο ώρες εκεί».

Οι Έλληνες ψαράδες τελικά αποχώρησαν από την περιοχή, καταγγέλλοντας καθυστέρηση στην άφιξη των πλωτών του Λιμενικού. Από την πλευρά του το Λ.Σ. προχώρησε σε δημοσιοποίηση χάρτη όπου καταγράφονταν οι θέσεις των τουρκικών σκαφών, επισημαίνοντας πως έπλεαν σε διεθνή ύδατα.

«Πολιτικά κέντρα δεν αφήνουν το Λ.Σ. να κάνει τη δουλειά του»

Από την πλευρά του, ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού και πρώην διευθυντής λιμενικής αστυνομίας και ελέγχου αλιείας, Νίκος Σπανός, έκανε λόγο για πολιτικά κέντρα που δεν αφήνουν το Λ.Σ. να κάνει τη δουλειά του.

«Μέσα στα 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές, που είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εφαρμόζουμε τον νόμο 4855 του 2021, ο οποίος παραπέμπει στο άρθρο 398 του Π.Κ. που λέει για φυλάκιση. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει όμως πολιτική βούληση. Δεν φταίει το Λιμενικό Σώμα, εντολές παίρνει».

Ο κ. Σπανός βλέπει «άτυπες συμφωνίες» από πολιτικά κέντρα που δεν αφήνουν τους λιμενικούς να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. «Ο ρόλος του Λιμενικού είναι να εφαρμόζει τον νόμο, να προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας μέχρι 6 ναυτικά μίλια και να έχει καθοριστικό ρόλο εκτός από αποτρεπτικό και κατασταλτικό».

Για τα διεθνή ύδατα, ο ίδιος είπε ότι «είναι για όλους» αλλά «αν δεχτείς πυροβολισμούς οφείλεις να απαντήσεις και αν το αδίκημα ξεκινάει από τα εθνικά χωρικά ύδατα, μπορείς να τους συλλάβεις και στα διεθνή, αλλά με εντολή».

Θρακικό Πέλαγος: «Βουλιάξτε τους»

Ερωτηθείς για την ώρα που κάλεσαν τις λιμενικές αρχές, ο κ. Μανωλής είπε ότι αυτό έγινε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, δηλαδή όταν τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη ανοιχτεί στα διεθνή ύδατα. «Κυνηγούσαν τα σκάφη τα δικά μας να τα βουλιάξουν. Στο κανάλι 77 τους ακούγαμε που μιλούσαν Ελληνικά και λέγανε ‘βουλιάξτε τους’ και αυτό το είπαμε στους λιμενικούς».

Ο Νίκος Σπανός, αντέτεινε ότι «από τη στιγμή που υπάρχει παραβατικότητα αλιείας, είναι μέσα στα χωρικά ύδατα και βλέπετε ότι χρησιμοποιούν φωτισμούς πολύ πιο δυνατούς από αυτό που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές διατάξεις, οφείλατε να καλέσετε άμεσα το Λιμενικό της Αλεξανδρούπολης για να υπάρχει αποτέλεσμα».

Ο ίδιος διευκρίνισε μάλιστα ότι συνήθως οι Τούρκοι δεν έχουν ανοιχτό το AIS, το αυτόματο σύστημα εντοπισμού στίγματος του σκάφους, ή το κλείνουν για να μην φαίνονται στο κέντρο ελέγχου του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ερωτηθείς, γιατί παρά την καθυστερημένη ειδοποίηση του Λιμενικού εκ μέρους των Ελλήνων ψαράδων, ουδείς εμφανίστηκε, ο κ. Σπανός είπε ότι «το Λιμενικό ούτως ή άλλως ως αστυνομική Αρχή πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο να προστατεύσει τους Έλληνες αλιείς από την παράνομη αλιεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο για το Λ.Σ., αυτή είναι η δουλειά του».

«Καλές ψαριές και να προστατεύετε τη γαλάζια πατρίδα»

Στο Θρακικό Πέλαγος «αυτό που έγινε δεν είναι τυχαίο ούτε αθώο και έχει καταντήσει μια διαρκής προκλητικότητα και κανονικότητα. Η Τουρκία έχει στρατηγικό σχέδιο, έχουμε αποτρέψει πολλά τέτοια περιστατικά και στο παρελθόν», συνέχισε ο κ. Σπανός.

Ακολούθως, συμπλήρωσε ότι οι νόμοι που τηρούνται για τους Έλληνες ψαράδες, δεν τηρούνται για τους Τούρκους. «Έχουμε το κέντρο παρακολούθησης αλιείας του υπουργείου μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος από την ΕΕ, έχουμε πλέον σύγχρονα εργαλεία να εντοπίζουμε πού βρίσκεται ο καθένας. Γι’ αυτό και ο Έλληνας ψαράς αν παραβεί έστω και λίγα μέτρα τη γραμμή την οποία γνωρίζει, ελέγχεται και έχει αυστηρές διοικητικές ποινές, μέχρι και αφαίρεση άδειας αλιείας» δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Στους τούρκους ψαράδες αυτό δεν τηρείται, πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, να τηρήσουμε τη νομοθεσία. Αυτό είναι ένα ‘χάδι’ προς τους Τούρκους που δημιουργεί τετελεσμένα και γκρίζες ζώνες».

Τέλος, μίλησε για εθνικιστικά μηνύματα και διαρκείς προκλήσεις από την Τουρκία. Τόνισε, μάλιστα, ότι του έχει μεταφερθεί επισήμως πως «1η του μηνός που ξεκινά η αλιευτική περίοδος, βγήκε κυβερνήτης στην τουρκική ακτοφυλακή και είπε προς τους τούρκους αλιείς ‘καλή σεζόν, καλές ψαριές να έχετε και να προστατεύετε τη γαλάζια πατρίδα’. Αυτό είναι ένα μήνυμα εθνικιστικό, που ξεπερνάει την αλιευτική δραστηριότητα και πάμε στο εθνικό θέμα».

Εξαντλούνται τα αποθέματα σε ψάρια

Εδώ γίνεται «η μάχη των ψαριών γενικά, δουλεύουμε στον γαύρο, δουλεύουμε στη σαρδέλα, το Θρακικό Πέλαγος είχε πάντα ψάρια, αλλά τώρα τελευταία τα αποθέματα σιγά σιγά εξαντλούνται» τόνισε ο κ. Μανωλής διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι τα ελληνικά σκάφη που εξαντλούν τα αποθέματα, αλλά τα τουρκικά».

Ο λόγος, εξήγησε ο ίδιος στη συνέχεια, είναι ότι «δουλεύουν με έναν τρόπο όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύουμε εμείς, αλλά με παράνομο φωτισμό που καταστρέφεται ακόμα και ο γόνος».

Το 2018, πρόσθεσε, που είχε πιάσει πολλά ψάρια το Θρακικό Πέλαγος – η λεγόμενη «ψαροσύνη» – είχαν έρθει πάλι πολλά τουρκικά σκάφη γρι-γρι, όχι μηχανότρατες, και δούλευαν με παράνομο τρόπο 100%, με μεγάλες γεννήτριες που καταστρέφουν τον γόνο, που έχουν τέτοιον φωτισμό που τα μάτια σου κάνουν να συνέλθουν ένα τέταρτο. «Από το 2018 είχε να ξαναπιάσει ψάρια το μέρος», κατέληξε.