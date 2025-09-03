newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025
Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο – Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα

Ανησυχία για τα τουρκικά αλιευτικά που αλωνίζουν το Αιγαίο - Σε στάση εργασίας οι αλιείς μετά τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος - «Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Σύνταξη
Στα όριά τους έχουν φτάσει οι ψαράδες στο Αιγαίο λόγω των τουρκικών αλιευτικών που φτάνουν πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, ακόμα και της Αττικής, με το τελευταίο επεισόδιο έντασης το βράδυ της Τρίτης στο Θρακικό Πέλαγος να επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση.

«Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε στα τοπικά μέσα ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, ο οποίος προανήγγειλε γι’ αυτόν τον λόγο στάση εργασίας.

Όπως καταγγέλλουν οι έλληνες ψαράδες που αντιμετώπισαν τα τουρκικά αλιευτικά το βράδυ της Τρίτης, όταν είδαν ότι οι Τούρκοι είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές θέλησαν να διαμαρτυρηθούν. Όμως, όταν πλησίασαν δέχτηκαν απειλές, ύβρεις ακόμα και πυροβολισμούς στον αέρα.

Για αρκετά λεπτά γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης η κατάσταση στο Θρακικό Πέλαγος ήταν έκρυθμη

Τα πλάνα των βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας από τους επιβαίνοντες σε μηχανότρατα είναι χαρακτηριστικά της έκρυθμης κατάστασης στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους. Σε άλλο βίντεο ακούγονται καθαρά και οι πυροβολισμοί.

Είκοσι ελληνικά σκάφη προσέγγισαν τους Τούρκους, ενώ βιντεοσκοπούσαν το συμβάν. Μάλιστα παρότι ενημέρωσαν τις ελληνικές Αρχές, όπως λένε, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

Θρακικό Πέλαγος: Έκρυθμη κατάσταση

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι έρχονταν κατά πάνω μας», ανέφερε στα τοπικά μέσα ο κ. Μανιός.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22:00, η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Ο ίδιος εξηγεί ότι τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης, ενώ χθες το βράδυ ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα.

Τελικά, τα ελληνικά αλιευτικά – τα περισσότερα από την Καβάλα και κάποια από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική – υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής.

Καταγγελίες από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος

Στα τέλη Ιουλίου, το ερευνητικό σκάφος του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος – που παρακολουθεί και καταγράφει τέτοιες δραστηριότητες εκ μέρους της Τουρκίας – είχε εντοπίσει αλιευτικό της γείτονος να ψαρεύει στα ανοικτά της Τήνου, ένα από τα πολλά που φαίνεται να αλωνίζουν το Αιγαίο πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές.

Όπως κατήγγειλαν τα μέλη του ινστιτούτου μέσω της σελίδας τους στο Facebook, 32 μεγάλα τουρκικά αλιευτικά που ρυμουλκούν κλωβούς με άγνωστες ποσότητες ζωντανού τόνου, ταξιδεύοντας από τη Μάλτα προς την Τουρκία, παρουσιάζουν ύποπτη δραστηριότητα και αδικαιολόγητα μεγάλη παραμονή σε περιοχές του Αιγαίου και του Ιονίου, επί τουλάχιστον δύο εβδομάδες το καθένα.

«Η εκτεταμένη παραμονή στο Αιγαίο γίνεται με την προσχηματική αιτιολογία συνεχόμενων βλαβών για πολλά από τα σκάφη αυτά. Παράλληλα, παρατηρούνται επανειλημμένες προσεγγίσεις μεταξύ των σκαφών μεσοπέλαγα, ενώ κάποια από αυτά, έπειτα από παρατεταμένη παραμονή, επιχειρούν να διαπεράσουν το Αιγαίο υπό έντονους βοριάδες που έχουν προβλεφθεί από τα μετεωρολογικά δελτία. Εύλογα προκύπτει λοιπόν πως δεν αφορά μια έκτακτη συνθήκη και συνεπώς μοιάζει σαν να επιδιώκουν σκόπιμη διέλευση υπό συνθήκες που δυσχεραίνουν τους ελέγχους στο ανοιχτό πέλαγος» αναφέρουν.

Και προσθέτουν: «Το ερώτημα που εγείρεται είναι το πού βρίσκονται οι επίσημοι φορείς ελέγχου, ιδίως το αποκαλούμενο ‘Κοινό Σχέδιο Επιθεώρησης’ (Joint Inspection Scheme), το οποίο ορίζει επιθεωρήσεις από σκάφη της Frontex και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου της Αλιείας. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι για την τήρηση των υποχρεώσεων της ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση του Τόνου) στα ευρωπαϊκά ύδατα, για τον έλεγχο των σκαφών, των παραστατικών που αποδεικνύουν από που αλιεύτηκε το κάθε απόθεμα, σε ποιες ποσότητες κλπ. Όμως, καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα ελληνικά νερά δεν υπάρχει εμφανής παρουσία σκαφών επιθεώρησης στην ευρύτερη περιοχή».

Σε άλλο σημείο αναφέρουν όσον αφορά τις ποσοστώσεις ανά χώρα που διέπουν την αλιεία, ότι η Τουρκία αξιοποιεί την εθνική ποσόστωση τόνου, τόσο για άμεση εξαγωγή όσο και για πάχυνση τόνου σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Όπως λένε γι’ αυτό απαιτούνται τεράστια αποθέματα άγριων ψαριών ως τροφή, ένα ολόκληρο δίκτυο εντατικής υπεραλίευσης των ψαριών που ενδείκνυνται για την πάχυνση του τόνου (π.χ. κολιός, σκουμπρί, σαρδέλα κ.λπ.), των οποίων τα αποθέματα έχουν ήδη αποδεκατιστεί σε πολλές περιοχές της Μεσογείου.

«Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών φαίνεται, για ακόμη μία φορά, να πραγματοποιείται κατά το δοκούν, τη στιγμή μάλιστα που οι ευρωπαϊκές αρχές και οι διεθνείς φορείς αναγνωρίζουν την κατάρρευση μεγάλου μέρους των αλιευτικών αποθεμάτων της Μεσογείου» τονίζουν καταληκτικά.

Ο «πόλεμος της τσιπούρας»

Όσο το πρόβλημα με τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη διογκώνεται και εδραιώνεται, οι νησιωτικές κοινωνίες – ειδικά οι ακριτικές – που βιώνουν την ένταση στο Αιγαίο νιώθουν τεράστια ανασφάλεια και αγανάκτηση, καθώς προσπαθούν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε διαλυμένα οικοσυστήματα και αλιευτικά πεδία.

Η έντονη αντιπαράθεση των Ελλήνων ψαράδων με τους Τούρκους συναδέλφους τους έχει γίνει γνωστή ως «πόλεμος της τσιπούρας», ενώ η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη καθώς τα αποθέματα σε ψάρια λιγοστεύουν. Ψαράδες στα ακριτικά νησιά καταγγέλλουν ότι οι Τούρκοι ψαρεύουν ανενόχλητοι, ενώ αν Έλληνες μπουν τα δικά τους νερά εκείνοι βγάζουν όπλα.

«Πριν φτάσουμε σε απόσταση 1,7 με 2 μίλια θα ‘ρθει επάνω μας ο Τούρκος απευθείας, δεν μας αφήνει να πάμε κοντά. Η τουρκική μηχανότρατα στα δικά μας νερά τραβάει και πάει ανενόχλητη. Άμα πάμε στα δικά τους νερά εκείνοι θα μας βγάλουν τα όπλα. Πάνε μέχρι μέσα στην Ψέριμο. Πάνε μέσα στο Βαθύ της Καλύμνου. Πάνε παντού. Ανενόχλητοι. Δεν βλέπεις δικό μας πουθενά πλωτό να φυλάει. Τίποτα. Μόνο τα τουρκικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σουλιώτης σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ στις αρχές του χρόνου.

Και δεν είναι μόνο ότι τα τουρκικά καΐκια ψαρεύουν στα ελληνικά νερά, αλλά και ότι σέρνουν τις τράτες τους σε απόσταση από τις ακτές μικρότερη από 1,5 μίλι. Πρακτική που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των αποθεμάτων ψαριού, όπως καταγέλλει και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος.

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
