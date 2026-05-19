Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη

Ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ και ο 18χρονος Καλέμπ Βάσκεζ είναι οι ύποπτοι για την ένοπλη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται δύο ανώτερους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου και έναν ομοσπονδιακό αξιωματούχο.

Αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν στο CNN ότι ένας από τους υπόπτους της ένοπλης επίθεσης πήρε ένα όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε πίσω του ένα σημείωμα αυτοκτονίας το οποίο βρήκε η μητέρα του ενός δράστη, που περιείχε αναφορές στη φυλετική υπεροχή και υπερηφάνεια.

Οι αστυνομικοί που μίλησαν με την εν λόγω μητέρα, θεώρησαν ότι «υπήρχε ένα ευρύτερο πλαίσιο απειλών που έπρεπε να λάβουν υπόψιν οι αρχές».

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι σε ένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση είχαν γραφτεί μηνύματα μίσους, αν και η ακριβής διατύπωση δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο έλαβε την πρώτη κλήση γύρω στις 9:42 π.μ. από τη μητέρα ενός από τους υπόπτους, η οποία ανέφερε ότι ο γιος της είχε εξαφανιστεί, μαζί με τα όπλα και το αυτοκίνητό της, όπως δήλωσε ο Αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουάλ, στους δημοσιογράφους.

Είπε επίσης ότι ο γιος της είχε τάσεις αυτοκτονίας και ότι πιθανότατα βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του, πρόσθεσε ο Γουάλ. Και οι δύο νεαροί φορούσαν στρατιωτικές στολές, ανέφερε η ίδια στην αστυνομία.

Εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτό το σχολείο αραβικής γλώσσας και ισλαμικών σπουδών

Ο ιμάμης του τζαμιού, Τάχα Χασάν, δήλωσε αργότερα ότι όλα τα παιδιά, οι δάσκαλοι και το προσωπικό είχαν εκκενωθεί με ασφάλεια από το κέντρο. «Είμαστε ασφαλείς, ολόκληρο το σχολείο είναι ασφαλές. Όλα τα παιδιά, όλο το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς και έχουν βγει από το Ισλαμικό Κέντρο», είπε σε ένα μήνυμα που κυκλοφόρησε στην τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

Το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, στεγάζει επίσης το Σχολείο Σαββατοκύριακου «Αλ Ρασίντ», το οποίο προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας και ισλαμικών σπουδών.

Ένας ιμάμης του τζαμιού δήλωσε ότι όλοι οι καθηγητές, οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού του σχολείου που βρίσκονταν εκεί τη στιγμή της επίθεσης εκκένωσαν τον χώρο με ασφάλεια.

Οι αρχές ανέφεραν ότι αστυνομικοί εισέβαλαν σε αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες προσευχής και γειτονικά κτίρια, αναζητώντας πιθανές απειλές και εκκενώνοντας τους πιστούς και τους μαθητές.

To God we belong, and to God we return. We have learned from @CAIRSanDiego that at least one person was killed by a shooter at the Islamic Center of San Diego today. May Allah grant him the highest rank of Paradise and protect everyone from harm. No one should ever fear for… — CAIR National (@CAIRNational) May 18, 2026

Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα μέλος του τζαμιού έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Η θρησκευτική μισαλλοδοξία και το μίσος είναι άνευ προηγουμένου» λέει ο ιμάμης

«Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η κοινότητά μου πενθεί. Η κοινότητά μου πενθεί. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε ποτέ να συμβεί. Ταυτόχρονα όμως, η θρησκευτική μισαλλοδοξία και το μίσος που, δυστυχώς, επικρατούν στη χώρα μας είναι άνευ προηγουμένου. Όλοι μας έχουμε την ευθύνη να διαδώσουμε την κουλτούρα της ανεκτικότητας, την κουλτούρα της αγάπης».

Συνέχισε λέγοντας ότι όλοι μας «είμαστε υπεύθυνοι από οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουμε, ως γονείς, ως άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, ως εκλεγμένοι αξιωματούχοι, ως αρχές επιβολής του νόμου, ως θρησκευτικοί ηγέτες. Όλοι μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε τη χώρα μας, να προστατεύσουμε την κοινωνία μας».

Τέλος, ο ιμάμης παρακάλεσε και απηύθυνε «ένα αίτημα προς τα μέσα ενημέρωσης. Σταματήστε να μοιράζεστε τη φωτογραφία των θυμάτων. Άκουσα ότι κυκλοφορεί μια φωτογραφία ενός ακάλυπτου πτώματος. Παρακαλώ, σεβαστείτε την ιδιωτικότητα των οικογενειών».