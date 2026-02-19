Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε έρευνα μετά την αποστολή απειλητικής επιστολής στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας, το τρίτο παρόμοιο περιστατικό πριν από την έναρξη του μουσουλμανικού μήνα νηστείας του Ραμαζανιού.

Η επιστολή που στάλθηκε στο τζαμί Λακέμπα στο δυτικό Σίδνεϊ την Τετάρτη περιείχε ένα σχέδιο ενός χοίρου και μια απειλή για τη δολοφονία της «μουσουλμανικής φυλής», σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε την επιστολή για εγκληματολογική εξέταση και ότι θα συνεχίσει να περιπολεί σε θρησκευτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου του τζαμιού, καθώς και σε κοινοτικές εκδηλώσεις.

Η τελευταία επιστολή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αποστολή παρόμοιου μηνύματος στο τζαμί, στο οποίο απεικονίζονταν μουσουλμάνοι μέσα σε ένα τζαμί που καιγόταν.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 70χρονο άνδρα σε σχέση με μια τρίτη απειλητική επιστολή που στάλθηκε στο προσωπικό του τζαμιού Λακέμπα τον Ιανουάριο.

Ισλαμοφοβία στην Αυστραλία

Η Λιβανική Μουσουλμανική Ένωση, η οποία διαχειρίζεται το τζαμί, δήλωσε στην Australian Broadcasting Corp (ABC) ότι είχε γράψει στην κυβέρνηση για να ζητήσει περισσότερη χρηματοδότηση για επιπλέον φρουρούς ασφαλείας και κάμερες CCTV.

Περίπου 5.000 άτομα αναμένεται να επισκέπτονται το τζαμί κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Περισσότερο από το 60% των κατοίκων του προαστίου Λακέμπα αυτοπροσδιορίζονται ως μουσουλμάνοι, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Γραφείο Στατιστικής.

Ο Μπιλάλ Ελ-Χαγιέκ, δήμαρχος του συμβουλίου του Καντέρμπουρι-Μπάνκσταουν, όπου βρίσκεται το Λακέμπα, δήλωσε ότι η κοινότητα αισθάνεται «πολύ ανήσυχη».

«Έχω ακούσει από πρώτο χέρι από ανθρώπους που λένε ότι δεν θα στείλουν τα παιδιά τους να κάνουν τις πρακτικές τους αυτό το Ραμαζάνι, επειδή ανησυχούν πολύ για τα πράγματα που μπορεί να συμβούν στα τοπικά τζαμιά», είπε.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε καταδίκασε την πρόσφατη σειρά απειλών.

«Είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι άνθρωποι που απλώς τιμούν την πίστη τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους, υπόκεινται σε αυτού του είδους την εκφοβισμό», δήλωσε στο ραδιόφωνο ABC.

«Έχω πει επανειλημμένα ότι πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους του πολιτικού διαλόγου σε αυτή τη χώρα, και σίγουρα πρέπει να το κάνουμε». Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023.

Το Islamophobia Register ‌Australia έχει επίσης καταγράψει αύξηση 740% στις αναφορές μετά τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στο Μπόντι στις 14 Δεκεμβρίου, όπου οι αρχές ισχυρίζονται ότι δύο ένοπλοι, εμπνευσμένοι από το Ισλαμικό ‌Κράτος, σκότωσαν 15 άτομα που συμμετείχαν σε εορτασμό εβραϊκής γιορτής.

«Υπήρξε μια τεράστια αύξηση μετά το Μπόντι», δήλωσε ο δήμαρχος Ελ-Χαγιέκ. «Χωρίς αμφιβολία, είναι η χειρότερη κατάσταση που έχω δει ποτέ. Υπάρχει μεγάλη ένταση εκεί έξω.