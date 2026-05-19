Γιορτή σήμερα 19 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα Δευτέρα 19 Μαΐου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά ξεχωριστά ονόματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Μαΐου
Σήμερα γιορτάζουν οι:
- Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα
- Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία
- Θεόκτιστος
- Μένανδρος
Μην ξεχάσετε να στείλετε τις ευχές σας σε όσους έχουν σήμερα την τιμητική τους.
Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:
- Τον Άγιο Πατρίκιο τον Ιερομάρτυρα
- Τους Αγίους Θεόγνωστο και Θεόκτιστο τους Οσιομάρτυρες
- Τον Άγιο Μένανδρο
Ο Άγιος Πατρίκιος και η ιστορία του
Ο Άγιος Πατρίκιος ξεχωρίζει για τη σταθερότητα της πίστης και το μαρτύριό του σε δύσκολες εποχές για τον Χριστιανισμό. Θεωρείται μία από τις μορφές που ενέπνευσαν τους πιστούς με το θάρρος και την αφοσίωσή τους.
Ενδιαφέρον έχει ότι το όνομα Πάτρικ και οι παραλλαγές του έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστά και διεθνώς τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας όμως ισχυρή σύνδεση με την εκκλησιαστική παράδοση.
