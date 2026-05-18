Οι θαυμαστές του Game of Thrones κάνουν τον Κιτ Χάρινγκτον να «νιώθει γέρος»

O Κιτ Χάρινγκτον μίλησε στο Entertainment Tonight στις 12 Μαΐου, ενώ παρευρισκόταν στα Disney Upfronts στο Javits Center της Νέας Υόρκης, σχετικά με τα χρόνια που ακολούθησαν τη συμμετοχή του στο «Game of Thrones».

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Τζον Σνόου στην τηλεοπτική σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στο HBO τον Απρίλιο του 2011. Ο Χάρινγκτον ήταν μόλις 24 ετών όταν γύρισε την πρώτη σεζόν.

Tα πρώτα επεισόδια γνώρισαν μέτρια επιτυχία, αλλά μέχρι τη δεύτερη σεζόν, το κοινό που παρακολουθούσε τη σειρά είχε αυξηθεί.

Όταν ρωτήθηκε από το ET για τις εντυπώσεις που αποκόμισε από την πρεμιέρα της σειράς, ο Κιτ Χάρινγκτον παραδέχτηκε: «Αρχίζω να νιώθω γέρος».

Ο Χάρινγκτον εξήγησε: «Πήγα χθες σε ένα κατάστημα και ένας υπέροχος νεαρός μου είπε: ‘Λατρεύω το Game of Thrones’. Και τον ρώτησα: ‘Πόσων χρονών είσαι;’. Και μου απάντησε: ’18’. Και του είπα: ‘Ήσουν 3 χρονών όταν ξεκίνησε η σειρά’».

«Είναι εκπληκτικό που ο κόσμος εξακολουθεί να την παρακολουθεί», συνέχισε.

Η σειρά «Game of Thrones», που βασίστηκε στη σειρά βιβλίων «A Song of Ice and Fire» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, προβλήθηκε από το 2011 έως το 2019 για οκτώ σεζόν. Ο Χάρινγκτον έλαβε υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy για τη συμμετοχή του στη σειρά μετά τις σεζόν του 2016 και του 2019.

Ο Χάρινγκτον ετοίμαζε μια σειρά με πρωταγωνιστή τον Τζον Σνόου, αλλά σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το σχέδιο φέρεται να ναυάγησε.

Η σειρά έχει γεννήσει δύο προ-σίκουελ (μέχρι στιγμής): το «House of the Dragon», που επιστρέφει για την τρίτη σεζόν του τον ερχόμενο Ιούνιο, και το «A Knight of the Seven Kingdoms», που θα προβληθεί η δεύτερη σεζόν του το 2027.

Το 2024, ο Χάρινγκτον απάντησε σε ορισμένες από τις κριτικές σχετικά με την τελευταία σεζόν του «Game of Thrones», την οποία πολλοί θεώρησαν απογοητευτική.

«Νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιο λάθος στο φινάλε του Thrones, αυτό είναι ότι ήμασταν όλοι τόσο κουρασμένοι που δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για περισσότερο», δήλωσε ο Χάρινγκτον στο GQ. «Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν βιαστικό και ίσως να συμφωνώ μαζί τους. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπήρχε κάποια εναλλακτική λύση».

«Κοιτάζω φωτογραφίες μου από εκείνη την τελευταία σεζόν και φαίνομαι εξαντλημένος. Φαίνομαι τελείως εξουθενωμένος. Δεν είχα τη δύναμη για άλλη μια σεζόν».

*Με πληροφορίες από: People