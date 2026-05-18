Οι θαυμαστές του Game of Thrones κάνουν τον Κιτ Χάρινγκτον να «νιώθει γέρος»
Fizz 18 Μαΐου 2026, 23:40

Οι θαυμαστές του Game of Thrones κάνουν τον Κιτ Χάρινγκτον να «νιώθει γέρος»

Όταν ρωτήθηκε από το ET για τις εντυπώσεις που αποκόμισε από την πρεμιέρα της σειράς «Game of Thrones», ο Κιτ Χάρινγκτον παραδέχτηκε: «Αρχίζω να νιώθω γέρος».

O Κιτ Χάρινγκτον μίλησε στο Entertainment Tonight στις 12 Μαΐου, ενώ παρευρισκόταν στα Disney Upfronts στο Javits Center της Νέας Υόρκης, σχετικά με τα χρόνια που ακολούθησαν τη συμμετοχή του στο «Game of Thrones».

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Τζον Σνόου στην τηλεοπτική σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στο HBO τον Απρίλιο του 2011. Ο Χάρινγκτον ήταν μόλις 24 ετών όταν γύρισε την πρώτη σεζόν.

Tα πρώτα επεισόδια γνώρισαν μέτρια επιτυχία, αλλά μέχρι τη δεύτερη σεζόν, το κοινό που παρακολουθούσε τη σειρά είχε αυξηθεί.

«Είναι εκπληκτικό που ο κόσμος εξακολουθεί να την παρακολουθεί»

Όταν ρωτήθηκε από το ET για τις εντυπώσεις που αποκόμισε από την πρεμιέρα της σειράς, ο Κιτ Χάρινγκτον παραδέχτηκε: «Αρχίζω να νιώθω γέρος».

Ο Χάρινγκτον εξήγησε: «Πήγα χθες σε ένα κατάστημα και ένας υπέροχος νεαρός μου είπε: ‘Λατρεύω το Game of Thrones’. Και τον ρώτησα: ‘Πόσων χρονών είσαι;’. Και μου απάντησε: ’18’. Και του είπα: ‘Ήσουν 3 χρονών όταν ξεκίνησε η σειρά’».

«Είναι εκπληκτικό που ο κόσμος εξακολουθεί να την παρακολουθεί», συνέχισε.

Η σειρά «Game of Thrones», που βασίστηκε στη σειρά βιβλίων «A Song of Ice and Fire» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, προβλήθηκε από το 2011 έως το 2019 για οκτώ σεζόν. Ο Χάρινγκτον έλαβε υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy για τη συμμετοχή του στη σειρά μετά τις σεζόν του 2016 και του 2019.

Ο Χάρινγκτον ετοίμαζε μια σειρά με πρωταγωνιστή τον Τζον Σνόου, αλλά σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το σχέδιο φέρεται να ναυάγησε.

Η σειρά έχει γεννήσει δύο προ-σίκουελ (μέχρι στιγμής): το «House of the Dragon», που επιστρέφει για την τρίτη σεζόν του τον ερχόμενο Ιούνιο, και το «A Knight of the Seven Kingdoms», που θα προβληθεί η δεύτερη σεζόν του το 2027.

«Δεν είχα τη δύναμη για άλλη μια σεζόν»

Το 2024, ο Χάρινγκτον απάντησε σε ορισμένες από τις κριτικές σχετικά με την τελευταία σεζόν του «Game of Thrones», την οποία πολλοί θεώρησαν απογοητευτική.

«Νομίζω ότι αν υπήρχε κάποιο λάθος στο φινάλε του Thrones, αυτό είναι ότι ήμασταν όλοι τόσο κουρασμένοι που δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για περισσότερο», δήλωσε ο Χάρινγκτον στο GQ. «Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν βιαστικό και ίσως να συμφωνώ μαζί τους. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπήρχε κάποια εναλλακτική λύση».

«Κοιτάζω φωτογραφίες μου από εκείνη την τελευταία σεζόν και φαίνομαι εξαντλημένος. Φαίνομαι τελείως εξουθενωμένος. Δεν είχα τη δύναμη για άλλη μια σεζόν».

*Με πληροφορίες από: People

World
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί
Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει
Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπέρνλι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

