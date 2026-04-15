Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο

Ήταν 19 Μαΐου 2019 όταν μετά από οκτώ σεζόν και 73 επεισόδια το Game of Thrones έριχνε τίτλους τέλους – και το μόνο σίγουρο είναι ότι δίχασε τους πάντες με το φινάλε του. Η σειρά των Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουάις, που βασιζόταν στα βιβλία του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν απέκτησε φανατικό κοινό, αλλά το «κλείσιμό» του δεν ήταν αυτό που περίμεναν -και ήθελαν- οι περισσότεροι.

Άλλωστε ήταν γνωστό ότι από κάποιο σημείο και μετά οι δημιουργοί της σειράς και ο επιτυχημένος συγγραφέας αυτοσχεδίαζαν, καθώς το τηλεοπτικό GoT είχε προχωρήσει πέρα από τα βιβλία.

Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια που έχουν περάσει από το φινάλε, πολλά έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί – το πιο αγαπημένο σενάριο όλων ήταν να γυριστεί ξανά το τελευταίο επεισόδιο με διαφορετικό τέλος!

Τελικά πριν από ένα μήνα, έγινε γνωστή μια άλλη είδηση: το GoT θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Και την Τρίτη, στο πλαίσιο του CinemaCon του Λας Βέγκας έγινε γνωστός και ο τίτλος του: Game of Thrones: Aegon’s Conquest.

The “Game of Thrones” movie officially has a title: “Game of Thrones: Aegon’s Conquest.” The new name was announced as part of Warner Bros.’ #CinemaCon presentation.https://t.co/xTHW7Qwk6c pic.twitter.com/xBkVBNMVIp — Variety (@Variety) April 15, 2026

Αλλά προτού χαρούν οι fans του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα: ο τίτλος ίσως και να αλλάξει μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η ταινία δεν θα εμφανιστεί στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2027.

Για την ακρίβεια, το κινηματογραφικό GoT εμφανίστηκε στην παρουσίαση της Warner Bros. για τα project που ετοιμάζει από το 2027 και μετά.

Τι ξέρουμε έως τώρα για το νέο Game of Thrones

Όπως έχει ήδη γραφτεί, ο Μπο Γουίλιμον -ο άνθρωπος πίσω από τα House of Cards και Andor- έχει παραδώσει ήδη ένα δοκιμαστικό σενάριο στο στούντιο.

Ονόματα για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και τους συντελεστές (όπως τον σκηνοθέτη) δεν έχουν πέσει ακόμα στο τραπέζι. Το στόρι της ταινίας θα είναι βασισμένο στον Aegon I, τον βασιλιά που ίδρυσε τη δυναστεία των Targaryen, για τον οποίο είχε γράψει ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στο βιβλίο του Fire and Blood.