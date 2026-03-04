Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.
Ήταν Απρίλιος του 2011 όταν όλος ο πλανήτης χωρίστηκε σε «φατρίες», στήριξε το αγαπημένο του βασίλειο και ξεκίνησε τη μάχη του για να κερδίσει τον Σιδερένιο Θρόνο. Ήταν η χρονιά που ο επικός κόσμος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν έπαιρνε «σάρκα και οστά» και το Game of Thrones ερχόταν να θέσει νέα δεδομένα στον τηλεοπτικό χώρο.
Μετά από οκτώ χρόνια, ισάριθμες σεζίν και 73 επεισόδια, η σειρά που υπέγραψαν οι Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουάις, έριχνε τίτλους τέλους με τον πιο αμφιλεγόμενο τρόπο, εξοργίζοντας τους φανατικούς θαυμαστές του GoT και μπαίνοντας στη λίστα των σόου με το χειρότερο φινάλε ever.
Από τότε πολλά έχουν ακουστεί για το… μέλλον του Game of Thrones – μάλιστα κάποιοι υποστήριζαν ότι θα γυριστεί ένα νέο φινάλε. Τελικά, όπως φαίνεται, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.
Όπως έγινε γνωστό, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει τον κόσμο των Επτά Βασιλείων στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με το Page Six Hollywood, ο Μπο Γουίλιμον -ο άνθρωπος πίσω από τα House of Cards και Andor- έχει παραδώσει ήδη ένα δοκιμαστικό σενάριο στο στούντιο.
Πάντως, όπως ξεκαθαρίζει το Variety, ακόμα δεν έχουν ακουστεί ονόματα για τη θέση του σκηνοθέτη ούτε για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες το draft του Γουίλιμον, επικεντρώνεται στον Aegon I, τον βασιλιά που ίδρυσε τη δυναστεία των Targaryen.
‘Game of Thrones’ Movie in the Works at Warner Bros. From ‘Andor’ Writer https://t.co/4j9GLuQhbU
— Variety (@Variety) March 3, 2026
Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο για την ώρα, από τη στιγμή που η Warner Bros. βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από την Paramount Skydance.
