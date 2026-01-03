magazin
03 Ιανουαρίου 2026
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Η Ούνα Τσάπλιν έλεγε στους φίλους της εδώ και χρόνια ότι πρωταγωνιστεί στο Avatar αλλά κανείς τους δεν την πίστευε. «Επί χρόνια έλεγα «ήμουν στο Άβαταρ» και εκείνοι απαντούσαν «ναι, σίγουρα»», λέει η 39χρονη ηθοποιός στους The Times.

Το τρίτο μέρος της σειράς επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον που σπάει τα ταμεία, το Αvatar: Φωτιά και Στάχτη, άρχισε να γυρίζεται το 2017 και έκανε πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη την περασμένη εβδομάδα. Τώρα οι φίλοι της Τσάπλιν, επιτέλους, την πιστεύουν.

«Είναι συναρπαστικό», λέει η ίδια. «Από τότε που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα παντρεύτηκα, απέκτησα μια κόρη και αγόρασα λίγη γη. Είμαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος τώρα. Είναι ωραίο να επιστρέφω σε αυτό με αυτή τη νέα οπτική».

Στην ταινία Φωτιά και Στάχτη, συνέχεια του Avatar: The Way of Water του 2022, η Τσάπλιν —εγγονή του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τσάρλι Τσάπλιν και δισέγγονη του θεατρικού συγγραφέα Ευγένιου Ο’Νιλ— υποδύεται τη Βαράνγκ, μια βίαιη και ανελέητη μάγισσα των σκοτεινών τεχνών που απειλεί τη δεμένη οικογένεια Σάλι.

Ο χαρακτήρας της Τσάπλιν είναι ουσιαστικά η «κακιά» της ιστορίας, αν και η ίδια δεν είναι οπαδός αυτού του χαρακτηρισμού. «Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να την περιγράψεις», λέει. «Αλλά ο τρόπος που τη βλέπω εγώ είναι ότι κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για τον λαό της. Έχει τρομερή ακεραιότητα».

Βαρύ όνομα, ως χρέος

Αν και δεν γνώρισε ποτέ τον Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος πέθανε το 1977, εννέα χρόνια πριν γεννηθεί η Ούνα στην Ισπανία, ο θαυμασμός για τον παππού της είναι εμφανής.

Μέσα από τις ιστορίες που άκουσε από τη μητέρα της, Τζεραλντίν —επίσης ηθοποιό— και άλλους συγγενείς, περιγράφει τον αστέρα του βωβού κινηματογράφου ως έναν «εργασιομανή, έναν Βικτωριανό άνδρα, πολύ αυστηρό και πολύ λαμπρό. Υπάρχουν εκατομμύρια επίπεδα σε αυτόν ως πατέρα, ως σύζυγο, ως φίλο».

Το Τσάπλιν δεν είναι ένα συνηθισμένο όνομα και στη βιομηχανία του θεάματος οι υπεύθυνοι κάστινγκ έκαναν αμέσως τη σύνδεση. Ενώ το οικογενειακό όνομα την ωφέλησε, υπήρξαν στιγμές που ένιωθε περισσότερο κατάρα παρά ευλογία.

«Ήταν ένα ταξίδι για να νιώσω ότι το αξίζω, γιατί ξέρω ότι πόρτες άνοιξαν για μένα που ενδεχομένως δεν θα είχαν ανοίξει αν δεν σχετιζόμουν με αυτόν τον λαμπρό άνδρα», λέει η Τσάπλιν.

«Είναι σίγουρα δύσκολο να νιώθεις ότι δεν αξίζεις τη θέση στην οποία βρίσκεσαι» προσθέτει.

Η Ούνα σκέφτηκε να αλλάξει το όνομά της μετά την αποφοίτησή της από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (RADA), αλλά τελικά αποφάσισε να μετατρέψει τη νοοτροπία της «από ενοχή σε ευγνωμοσύνη, δουλεύοντας πολύ σκληρά και γνωρίζοντας ότι οτιδήποτε κι αν κάνω δεν πρόκειται ποτέ να συγκριθεί με αυτό που έκανε ο παππούς μου».

«Αν όλος ο σκοπός μου είναι να λέει ο κόσμος «α, η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν» και να τον γκουγκλάρουν και να βλέπουν μια ταινία του, τότε είμαι ευτυχισμένη γιατί είναι μια τέτοια ιδιοφυΐα» εξηγεί.

Από το Game of Thrones στο κοινόβιο

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Τσάπλιν ζει σε ένα κοινόβιο αγρόκτημα στην κομητεία Σονόμα της βόρειας Καλιφόρνια με τον σύζυγό της —έναν ξυλουργό που γνώρισε σε μια πολιτιστική συγκέντρωση ιθαγενών— την δίχρονη κόρη τους και παλιούς φίλους.

Η κοινοβιακή ζωή είναι «σκληρή, μπορεί να γίνει πολύ άβολη», λέει, «αλλά όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τις ζωογόνες δυνάμεις αυτού του σύμπαντος, ξέρεις; Είναι, όπως, πώς φροντίζουμε τα φυτά, τις κότες, ο ένας τον άλλον, ενώ ο κόσμος καταρρέει γύρω μας;».

Το Avatar δεν είναι η πρώτη της εμπειρία σε μεγάλα franchise, καθώς είχε προηγηθεί η συμμετοχή της στο Quantum of Solace του Τζέιμς Μποντ και ο ρόλος της Ταλίσα Σταρκ στο Game of Thrones.

«Το GoT ήταν η πρώτη μου γεύση τού να είμαι μέρος μιας ιστορίας που άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», λέει η Τσάπλιν. «Ο κόσμος ήταν τόσο δεμένος με αυτή την ιστορία, ήταν μέρος της ζωής των ανθρώπων. Αυτό ήταν πραγματικά ωραίο».

Σήμερα η Ούνα Τσάπλιν δηλώνει ενθουσιασμένη για το Avatar . «Αυτό είναι το όνειρο των ονείρων για μένα. Όταν λες Αvatar, οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο ξέρουν για τι πράγμα μιλάς. Αυτό είναι τρελό».

«O Κάμερον είναι ο Τσάπλιν»

Η Ούνα έχει αναρωτηθεί αν ο παππούς της θα ήταν θαυμαστής του Avatar. «Πιστεύω ότι θα είχε την έγκριση του», λέει. «Νιώθω ότι ο Τζέιμς Κάμερον είναι μάλλον ό,τι πιο κοντινό έχουμε στον Τσάπλιν τώρα, παρόλο που είναι πολύ διαφορετικοί. Ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε, οπότε ο κόσμος τους ακούει».

Παρά τις φήμες ότι έχει υπογράψει και για τέταρτη ταινία Avatar, η ίδια δεν το επιβεβαιώνει ακόμα. Προς το παρόν, η Ούνα Τσάπλιν απολαμβάνει τη νέα ζωή στα βουνά της Καλιφόρνια και την πραγματική γοητεία της δουλειάς της.

«Το να αφηγούμαι ιστορίες είναι το κυριότερο για μένα», λέει. «Ειδικά ιστορίες που βοηθούν τους ανθρώπους να φεύγουν από το σινεμά και να νιώθουν αναπτερωμένοι. Να τους βοηθούν να αποκτήσουν θάρρος και πίστη. Αυτές είναι οι ιστορίες που με ενδιαφέρουν».

