Το Avatar άγγιξε τα 350 εκατ. δολάρια στο box office το πρώτο τριήμερο – Ωστόσο η επιτυχία του δεν είναι σίγουρη

Από την ώρα που έγινε γνωστό ότι θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου, όλος ο κόσμος ήξερε ότι θα έπαιζε χωρίς αντίπαλο τις πρώτες ημέρες. Δεν χρειάζεται να έχεις μελετήσει την ιστορία του κινηματογράφου, για να γνωρίζεις ότι το Avatar: Fire and Ash θα ήταν το φιλμ που θα ξεχώριζε αυτό το τριήμερο – και οι «προβλέψεις» δεν έπεσαν έξω.

Το νέο έπος του Τζέιμς Κάμερον μπήκε στις αίθουσες και σάρωσε στο box office χωρίς καν να ιδρώσει. Έκλεισε το τριήμερο 19-21 Δεκεμβρίου με εισπράξεις 345 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως – με τα 88 εκατ. να έρχονται μόνο από την αγορά των ΗΠΑ.

Box Office: ‘Avatar: Fire and Ash’ Kicks Off With $88 Million Domestic Debut https://t.co/k6ItI0ka8P — Variety (@Variety) December 21, 2025

Οποιοδήποτε άλλος σκηνοθέτης αν έβλεπα την ταινία του να έχει τέτοιες εισπράξεις σε μόλις τρεις ημέρες, θα μιλούσε για μια τεράστια επιτυχία. Ωστόσο ο 71χρονος δημιουργός δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία – ούτε το franchise του.

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα του νέου Avatar στις σκοτεινές αίθουσες, ο Τζέιμς Κάμερον και η ομάδα του δεν έχουν… ανοίξει τις σαμπάνιες. Και οι κριτικοί στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού ξέρουν το γιατί.

Για αρχή, το Fire and Ash έμεινε περίπου 90 εκατ. δολάρια πίσω από το The Way of Water του 2022, όπου στο ίδιο χρονικό διάστημα είχε εισπράξεις άνω των 430 εκατ.

Ωστόσο ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι αυτό που κάνει τις ταινίες Avatar να ξεχωρίζουν, δεν είναι το ξεκίνημά τους αλλά η διάρκειά τους στην κορυφή. Για παράδειγμα, το Avatar του 2009 το πρώτο τριήμερο είχε εισπράξεις 241 εκατ. δολαρίων, ωστόσο έμεινε στην κορυφή του box office για επτά συνεχόμενες εβδομάδες με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τα 2.9 δισ.

Ίδια ήταν και η πορεία του The Way of Water – επτά εβδομάδες στην κορυφή των εισπράξεων, με συνολικές αποδοχές 2.3 δισ.

Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι πως το Fire and Ash δεν χρειάζεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. για να θεωρηθεί επιτυχία, ωστόσο είναι θέμα… τιμής για το Τζέιμς Κάμερον να τα καταφέρει. Το έχει υποσχεθεί άλλωστε στο στούντιο.

«Το ξεκίνημα δεν είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό το franchise, αλλά η συνέχεια μετά το ‘άνοιγμα’. Αυτή έχει κάνει τα πρώτα Avatar ως τα δυο πιο εμπορικά και επιτυχημένα φιλμ στην ιστορία του κινηματογράφου» έγραψε ο Ντέιβιντ Έι. Γκρος, ο άνθρωπος πίσω από τη συμβουλευτική εταιρεία Franchise Entertainment Research. «Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες για να μάθουμε πόσο καλά τα πηγαίνει η ταινία».

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni