Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Είναι από τους δημιουργούς που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 7ης Τέχνης και ακούς το όνομά του τόσο συχνά στις κινηματογραφικές ειδήσεις, που έχεις την αίσθηση ότι ασχολείται με δύο τρία projects κάθε χρόνο. Ωστόσο, ο Τζέιμς Κάμερον, σε αυτά τα 45 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο του θεάματος είναι ζήτημα να έχει κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη 20 φορές.

Για την ακρίβεια έχει σκηνοθετήσει 19 φιλμ έως σήμερα – και σε αυτά συμπεριλαμβάνουμε τόσο τα ντοκιμαντέρ που έχει γυρίσει όσο και την πρώτη του ταινία μικρού μήκους από το 1978! Ωστόσο, ο 71χρονος δημιουργός έχει αποδειχθεί ένας «γητευτής» του box office.

Έχοντας κάτσει πίσω από τις κάμερες στα φιλμ Aliens και ο Εξολοθρευτής στα πρώτα του χρόνια, περνώντας στον Τιτανικό στη συνέχεια και δημιουργώντας το franchise Avatar, οι ταινίες του έχουν αγγίξει τα 9 δισ. δολάρια σε εισπράξεις. Ενώ του έχουν φέρει 3 βραβεία Όσκαρ, 4 Χρυσές Σφαίρες και 2 Emmy Awards.

Μάλιστα, δύο από τα φιλμ του βρίσκονται στο top3 των ταινιών με τα μεγαλύτερα έσοδα όλων των εποχών – πρώτο και καλύτερο το Avatar του 2009 με εισπράξεις 2.9 δισ. και τρίτο στη λίστα το sequel του 2022 που ξεπέρασε τα 2.2 δισ. δολάρια.

Και στις 19 Δεκεμβρίου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες το τρίτο μέρος του franchise Avatar: Fire and Ash, με τους ειδικούς να προβλέπουν ακόμα μια εμπορική επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον.

Ωστόσο, ο γνωστός δημιουργός δεν περίμενε την κυκλοφορία του, για να καταφέρει να μπει σε μια κλειστεί λίστα: αυτή των εκατομμυριούχων σκηνοθετών. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται αυτή τη στιγμή στο 1.1 δισ. δολάρια.

«Ο Κάμερον μπήκε σε μια πολύ μικρή λίστα σκηνοθετών με περιουσίες άνω του 1 δισ., όπως ο Τζορτζ Λούκας, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Πίτερ Τζάκσον και ο Τάιλερ Πέρι» αναφέρει το Forbes και συμπληρώνει: «Ενώ με την κυκλοφορία του νέου Avatar η προσωπική του περιουσία αναμένεται να αυξηθεί κατά 200 εκατ. δολάρια».

Ο Τζέιμς Κάμερον έχει ανακαλύψει το μυστικό για να βγάζει (πολλά) λεφτά και το γνωρίζει αυτό. Μιλώντας πρόσφατα στο Discussing Film αποκάλυψε πως όταν πήγε στο στούντιο για να πάρει το… πράσινο φως για ένα ακόμα sequel του Avatar απλά τους είπε πάνω-κάτω αν ενδιαφέρονται να βγάλουν δύο δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί συνεχίζει με 3D, ενώ έχουν βγει τόσες νέες κινηματογραφικές τεχνολογίες, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Νομίζω τα έσοδα των 2.3 δισ. δολαρίων δείχνουν ότι κάνετε λάθος. Και στην τελική έτσι μου αρέσει και είναι δική μου ταινία».