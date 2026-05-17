Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν σε σπίτι τρώγλη – Είχε γίνει καταγγελία και στο παρελθόν
Ελλάδα 17 Μαΐου 2026, 09:45

Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν σε σπίτι τρώγλη – Είχε γίνει καταγγελία και στο παρελθόν

Τα παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων - «Ήταν υποσιτισμένα αλλά όχι κακοποιημένα», λέει η Δημογλίδου

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το σπίτι τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους όπου ζούσαν τα τρία παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών με τους γονείς τους σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Τα τρία μικρά παιδιά  μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

«Όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν»

Έπειτα από ανώνυμη καταγγελία οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των παιδιών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πρόκειται για μία ακόμη υπόθεση, μετά το Περιστέρι, η οποία προκαλεί φρίκη για το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά.

Μάλιστα, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε γίνει ανώνυμη καταγγελία με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στην οδό Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, να μιλούν με τον πατέρα κάνοντας τους κάποιες συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Παράλληλα είχε γίνει ενημέρωση και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με τον παππού της οικογένειας υπήρχε κοινωνική λειτουργός, η οποία είχε πάει στο σπίτι, είχε δει ακριβώς που μένουν τα παιδιά, είχε συνομιλήσει και με τη μητέρα, ωστόσο δεν είχε γίνει καμία ενέργεια, όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναγκάζονται να μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον.

Δημογλίδου: Ήταν υποσιτισμένα αλλά όχι κακοποιημένα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως: «Αυτή η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία, γιατί προφανώς οι καταγγελίες οδηγούνταν είτε προς την αρμόδια εισαγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν τα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις συνθήκες, είτε προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Και πρόσθεσε: «Βέβαια, μας έχει αναφερθεί, τουλάχιστον από την πρώτη οικογένεια, ότι τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί ξανά στο παρελθόν από το περιβάλλον και ίσως κάποιοι αναρωτιούνται γιατί επεμβαίνει η αστυνομία».

Παράλληλα εξήγησε ότι τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα αλλά δεν υπήρξαν στοιχεία κακοποίησης τους. «Όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, να ξεκαθαρίσω ότι δεν προέκυψε κάποιου είδους κακοποίηση, γιατί αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναρωτιόμαστε και ζητούμε από τους γιατρούς να διαπιστώσουν. Όμως τα παιδιά ήταν υποσιτισμένα, όπως μας αναφέρθηκε, προφανώς και δεν πρόκειται για κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώνει ένα μικρό παιδί».

«Γι΄ αυτό άλλωστε ακολουθείται από την Αστυνομία και η αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο περιστατικό του Περιστερίου παραδειγμάτισε και μάλλον κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια έφτασε άμεσα περιπολικό της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με τα μάτια τους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έμεναν αυτά τα παιδιά», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Μας έχει αναφερθεί και στις δύο περιπτώσεις, ότι κατανοούν απόλυτα ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τα παιδιά, όμως δεν ήταν σε θέση να μετακινηθούν, να μεταφερθούν σε άλλη οικία σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν απευθύνθηκαν ποτέ σε κάποια υπηρεσία ώστε να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια. Εμάς μας προέκυψε ότι μετά από καταγγελία κάποιου πολίτη φτάσαμε εκεί και εμείς και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες», σημείωσε.

«Στις περιπτώσεις πρέπει να πω ότι η καταγγελία που φτάνει στην αστυνομία δεν αφορά αυτό ακριβώς το αδίκημα, τις εκθέσεις, τις κακές συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί.
Συνήθως συνοδεύεται και με κακοποίηση των παιδιών. Εδώ έχουμε δει όμως δυο διαφορετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κακοποίηση», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα αρχικά τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να δούμε που θα μετακινηθούν και θα μεταφερθούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό βέβαια μας βοηθάει πολύ και το Χαμόγελο του Παιδιού για τη μεταφορά των παιδιών σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε όλα τα πραγματικά περιστατικά στον εισαγγελέα για να δούμε αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της έκθεσης», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

«Εδώ νομίζω επειδή είδα ότι προβάλλονται και κάποιες εικόνες, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ξεκάθαρη έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο και μάλιστα η αστυνομία στη συνέχεια κοινοποιεί στις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια ενημερώνονται και από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Τουλάχιστον εμείς, με αυτές τις δύο οικογένειες δεν έχουμε ξαναβρεθεί με κάποιο τρόπο», κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Πότε ανακοινώνονται το οριστικά αποτελέσματα
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

