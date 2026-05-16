Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη ζευγάρι για έκθεση τριών ανηλίκων σε κίνδυνο – «Ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας»
Ελλάδα 16 Μαΐου 2026, 10:41

Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη ζευγάρι για έκθεση τριών ανηλίκων σε κίνδυνο – «Ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας»

Σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και σε ακατάλληλο σπίτι ζούσαν τρία παιδιά στους Αγίους Αναργύρους, συνελήφθησαν οι γονείς τους

Upd:16.05.2026, 11:09
Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο Περιστέρι με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους.

Οι γονείς ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς

Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους όπου αντίκρισαν μια οικογένεια να ζει με τα παιδιά της σε άθλιες συνθήκες.

Γείτονες και συγγενείς του ζευγαριού κάνουν λόγο για μια κατάσταση ακραίας φτώχειας, η οποία είχε εγκλωβίσει την οικογένεια σε αδιέξοδο. ​Όπως περιγράφουν, ζουν με έναν μισθό του πατέρα, ενώ πρόσφατα κόπηκε ένα επίδομα που λάμβαναν.

Πρόκειται για ένα ακατάλληλο σπίτι χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Οι γονείς ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα παιδιά ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων  «Αγία Σοφία» για ιατρικές εξετάσεις.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στο Περιστέρι

Πριν από λίγες ημέρες, σε δώμα στο Περιστέρι αποκαλύφθηκαν οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν 6 παιδιά.

Τόσο τα δυο αγοράκια όσο και τα τέσσερα κοριτσάκια ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.

Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι.

Η υπόθεση παραμέλησης αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε δώμα πολυκατοικίας. Το βράδυ της Τρίτης (12/5) ομάδα ΔΙΑΣ πραγματοποίησε επιχείρηση στο συγκεκριμένο δώμα στο Περιστέρι, όπου εντόπισε τα έξι παιδιά.

Οι γονείς των 6 παιδιών καταδικάστηκαν, ο καθένας σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε βαθμό πλημμελήματος.

Το 2021 είχε διαταχθεί από εισαγγελέα η προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς τους. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένεια, έπειτα από παρακολούθηση της υπόθεσης από ψυχολόγο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο καταγγελίες από το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ τα ανήλικα παιδιά φέρεται εδώ και καιρό να μην παρακολουθούσαν ούτε το σχολείο.

World
Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Ελλάδα 16.05.26

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Σύνταξη
Ελλάδα 16.05.26

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ελλάδα 16.05.26

Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Σύνταξη
Ελλάδα 16.05.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ελλάδα 16.05.26

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Ελλάδα 16.05.26

Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα ακατάλληλο για διαμονή διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Αναστασία Σταματοπούλου
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Επικαιρότητα 16.05.26

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Νέα βήματα 16.05.26

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Βαγγέλης Γεωργίου
Ελλάδα 16.05.26

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Οικονομία 16.05.26

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Planet Travel 16.05.26

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Ανελεύθερη βούληση 16.05.26

Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα 16.05.26

Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Χανταϊος 16.05.26

Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

