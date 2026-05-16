Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο Περιστέρι με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους.

Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους όπου αντίκρισαν μια οικογένεια να ζει με τα παιδιά της σε άθλιες συνθήκες.

Γείτονες και συγγενείς του ζευγαριού κάνουν λόγο για μια κατάσταση ακραίας φτώχειας, η οποία είχε εγκλωβίσει την οικογένεια σε αδιέξοδο. ​Όπως περιγράφουν, ζουν με έναν μισθό του πατέρα, ενώ πρόσφατα κόπηκε ένα επίδομα που λάμβαναν.

Οι γονείς ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα παιδιά ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για ιατρικές εξετάσεις.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στο Περιστέρι

Πριν από λίγες ημέρες, σε δώμα στο Περιστέρι αποκαλύφθηκαν οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν 6 παιδιά.

Τόσο τα δυο αγοράκια όσο και τα τέσσερα κοριτσάκια ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.

Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι.

Η υπόθεση παραμέλησης αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε δώμα πολυκατοικίας. Το βράδυ της Τρίτης (12/5) ομάδα ΔΙΑΣ πραγματοποίησε επιχείρηση στο συγκεκριμένο δώμα στο Περιστέρι, όπου εντόπισε τα έξι παιδιά.

Οι γονείς των 6 παιδιών καταδικάστηκαν, ο καθένας σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε βαθμό πλημμελήματος.

Το 2021 είχε διαταχθεί από εισαγγελέα η προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς τους. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένεια, έπειτα από παρακολούθηση της υπόθεσης από ψυχολόγο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο καταγγελίες από το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ τα ανήλικα παιδιά φέρεται εδώ και καιρό να μην παρακολουθούσαν ούτε το σχολείο.