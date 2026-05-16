H «Emily in Paris» αφήνει για λίγο τη Γαλλία και μετακομίζει στη Μύκονο

H Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris» αφήνει για λίγο τους δρόμους του Παρισιού και της Ρώμης, για να περάσει μια βόλτα από τα σοκάκια της Μυκόνου.

Και αν αναρωτιέστε πώς έφτασε η Κόλινς στις Κυκλάδες, ιδού η απάντηση: τον περασμένο Δεκέμβριο στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Emily in Paris, ο Γκάμπριελ στέλνει μια καρτ ποστάλ στην Έμιλι για τον συναντήσει στην Ελλάδα.

Οπότε, το Netflix θα μετακομίσει για λίγο στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live Tv, τα γυρίσματα στην Χώρα της Μυκόνου είναι προγραμματισμένα για την Τρίτη 19 Μαΐου, αλλά θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα μέρη του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της παραγωγής φέρεται να έχουν έρθει σε συνεννόηση με γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, τα οποία βρίσκονται δίπλα στο κύμα.

Από τη Μύκονο στη Σαντορίνη

Στην Αργύραινα έχουν εγκατασταθεί αμέτρητες σκηνές για τις ανάγκες των γυρισμάτων, οι οποίες συνδέονται με κτήριο όπου θα πραγματοποιείται το μακιγιάζ, ενώ εκεί φυλάσσονται και τα κοστούμια που θα δούμε στην οθόνη μας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η μυστικότητα είναι έντονη, καθώς τα τζάμια έχουν καλυφθεί με χαρτόνια ώστε να μην υπάρχει καμία ορατότητα από έξω, ενώ και οι σκηνές έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά η μία με την άλλη για μεγαλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων στη Μικρή Βενετία, τους Ανεμόμυλους και τις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής και η Μητροπόλεως.

Μετά την Μύκονο, η παραγωγή της Emily in Paris (και φυσικά οι συντελεστές) θα συνεχίσουν με Κυκλάδες, κάνοντας μια τηλεοπτική βόλτα και στη Σαντορίνη.

Πηγή: Mykonos Live Tv