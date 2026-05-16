H «Emily in Paris» αφήνει για λίγο τη Γαλλία και μετακομίζει στη Μύκονο
H παραγωγή της σειράς «Emily in Paris» έρχεται στις Κυκλάδες: πρώτη στάση Μύκονος, δεύτερη Σαντορίνη.
- Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία στο Κορδελιό
- Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
- Ψεύτικες αγγελίες εργασίας: Πόσο πιθανό είναι να πέσεις θύμα απάτης στην Ευρώπη;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
H Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris» αφήνει για λίγο τους δρόμους του Παρισιού και της Ρώμης, για να περάσει μια βόλτα από τα σοκάκια της Μυκόνου.
Και αν αναρωτιέστε πώς έφτασε η Κόλινς στις Κυκλάδες, ιδού η απάντηση: τον περασμένο Δεκέμβριο στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Emily in Paris, ο Γκάμπριελ στέλνει μια καρτ ποστάλ στην Έμιλι για τον συναντήσει στην Ελλάδα.
Οπότε, το Netflix θα μετακομίσει για λίγο στη χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live Tv, τα γυρίσματα στην Χώρα της Μυκόνου είναι προγραμματισμένα για την Τρίτη 19 Μαΐου, αλλά θα πραγματοποιηθούν και σε άλλα μέρη του νησιού.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της παραγωγής φέρεται να έχουν έρθει σε συνεννόηση με γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, τα οποία βρίσκονται δίπλα στο κύμα.
Από τη Μύκονο στη Σαντορίνη
Στην Αργύραινα έχουν εγκατασταθεί αμέτρητες σκηνές για τις ανάγκες των γυρισμάτων, οι οποίες συνδέονται με κτήριο όπου θα πραγματοποιείται το μακιγιάζ, ενώ εκεί φυλάσσονται και τα κοστούμια που θα δούμε στην οθόνη μας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η μυστικότητα είναι έντονη, καθώς τα τζάμια έχουν καλυφθεί με χαρτόνια ώστε να μην υπάρχει καμία ορατότητα από έξω, ενώ και οι σκηνές έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά η μία με την άλλη για μεγαλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα.
Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων στη Μικρή Βενετία, τους Ανεμόμυλους και τις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής και η Μητροπόλεως.
Μετά την Μύκονο, η παραγωγή της Emily in Paris (και φυσικά οι συντελεστές) θα συνεχίσουν με Κυκλάδες, κάνοντας μια τηλεοπτική βόλτα και στη Σαντορίνη.
Πηγή: Mykonos Live Tv
- H «Emily in Paris» αφήνει για λίγο τη Γαλλία και μετακομίζει στη Μύκονο
- Στη Super League 2 η ΑΕΛ Novibet – Η βαθμολογία των play outs (pic)
- CNBC: Οι τρεις πιο αποκαλυπτικές ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν τους βλέπει κανείς
- ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1: Νίκη χωρίς αντίκρισμα – Υποβιβάστηκαν οι Θεσσαλοί
- Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0: Bαθμός – χρυσάφι για τους Αρκάδες στη μάχη για την παραμονή
- Ολυμπιακός: Βράβευσε τέσσερις θρυλικές μορφές της γυναικείας ομάδας πόλο (vid)
- Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το προφίλ του νέου προπονητή
- EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις