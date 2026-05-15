Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Survivor – Σταύρος Φλώρος: Στη Δικαιοσύνη ο καπετάνιος που τον χτύπησε – Η φωτογραφία του από το νοσοκομείο
Fizz 15 Μαΐου 2026, 12:20

Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Άγιου Δομίνικου περιμένοντας να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για αποκατάσταση.

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Ραγδαίες είναι οι νομικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του σοβαρότατου τραυματισμού του 22χρονου παίκτη του Survivor. Ο Σταύρος Φλώρος χτυπήθηκε από διερχόμενο σκάφος στην περιοχή Saona της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Oι δικαστικές αρχές της χώρας έχουν ήδη κινήσει τις πρώτες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το επίσημο πόρταλ της δικαιοσύνης της χώρας, όπου δημοσιεύεται καθημερινά το πρόγραμμα των δικαστηρίων, για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου στις 09:00 το πρωί τοπική ώρα, έχει οριστεί κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την εξής υπόθεση: «Σταύρος Φλώρος εναντίον του καπετάνιου του σκάφους που του προκάλεσε τον βαρύτατο τραυματισμό».

Γιατί η εισαγγελέας ζητάει να δει σήμερα τον κατηγορούμενο καπετάνιο;

Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο της Δομινικανής Δημοκρατίας, αποτελεί προληπτικό μέτρο που λαμβάνεται από δικαστικό λειτουργό, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εκάστοτε κατηγορούμενος δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει την έρευνα ή να εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στα όσα αναφέρει το επίσημο έγγραφο που έχει αναρτηθεί δημόσια στο διαδίκτυο, η εισαγγελία χαρακτηρίζει την υπόθεση ως ποινική, κάνοντας σαφή αναφορά σε αδικήματα πρόκλησης σωματικών βλαβών, βάσει του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Πώς θα κινηθεί η νομική διαδικασία;

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι δίπλα στο όνομα του καπετάνιου εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός «arrestado», δηλαδή συλληφθείς, επιβεβαιώνοντας επίσημα πλέον πως ο χειριστής του σκάφους έχει συλληφθεί, βάζοντας τέλος στις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ώρες.

Στο ίδιο έγγραφο, στο σημείο που καταγράφονται τα θύματα της υπόθεσης, αναφέρεται το όνομα «Σταύρος Φλώρος».

Παρόμοιες διαδικασίες κινούνται όταν τα θύματα σωματικής βλάβης καταθέτουν μήνυση, με την εισαγγελική αρχή της χώρας να προχωρά στην εφαρμογή του μέτρου.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, του Σταύρου Φλώρου εναντίον του καπετάνιου, την εποπτεία έχει αναλάβει έμπειρη εισαγγελική λειτουργός, που για λόγους διαφάνειας αναρτάται το πλήρες όνομά της δημόσια.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασης, το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αν θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα στον κατηγορούμενο.

Τα μέτρα αυτά, βάσει της νομοθεσίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή κράτησή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή χρηματική εγγύηση ή κατ’ οίκον περιορισμό, ανάλογα με την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν μέχρι τώρα συγκεντρωθεί.

Η λεπτομέρεια για τον ενδυματολογικό κώδικα στο δικαστήριο

Αξιοσημείωτη είναι και η λεπτομέρεια που περιλαμβάνεται στο επίσημο έγγραφο σχετικά με την εμφάνιση των εμπλεκομένων στο δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος καλείται να παρουσιαστεί με επίσημη ενδυμασία, λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ενώ στους δικηγόρους υπενθυμίζεται πως οφείλουν να φορούν τήβεννο και καπέλο, σύμφωνα με τους δικαστικούς κανόνες της χώρας.

Βάσει της διαφοράς ώρας με τον Άγιο Δομίνικο, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδος και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη φωτογραφία από το νοσοκομείο

Χαμογελαστός στο κρεβάτι του στον θάλαμο νοσηλείας εμφανίζεται ο Σταύρος Φλώρος στην πρώτη του φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor.

Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό πλάνο αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση της θεραπείας του.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

inTickets

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
Νιώθω ότι κάτι αφήσαμε στη μέση: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο' Χάρα

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ

Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»

Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Ρωσία: Ουκρανικά drones χτυπούν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν – Τέσσερις νεκροί
Ουκρανικά drones χτυπούν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν της Ρωσίας - Τέσσερις νεκροί

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, δήλωσε ότι 99 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική Ρωσία

Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»

Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος

ΕΟΠΥΥ: Περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα εκτελούσε ο φυσικοθεραπευτής που συνελήφθη για την απάτη
Περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα εκτελούσε ο φυσικοθεραπευτής που συνελήφθη για απάτη εις βάρος του ΕΟΠΥΥ

«Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν πλέον προβλεφθεί στον ΕΟΠΥΥ, πληρώνουμε τα απόνερα της προηγούμενης κατάστασης» λέει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης

Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

ΗΠΑ: Ο Ινδός μεγιστάνας Αντάνι συμφωνεί να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς
ΗΠΑ: Ο Ινδός μεγιστάνας Αντάνι συμφωνεί να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes, ο Γκαουτάμ Αντάνι είναι σήμερα ο 24ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικεφαλής μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 82 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

