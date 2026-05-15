Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ραγδαίες είναι οι νομικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του σοβαρότατου τραυματισμού του 22χρονου παίκτη του Survivor. Ο Σταύρος Φλώρος χτυπήθηκε από διερχόμενο σκάφος στην περιοχή Saona της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Oι δικαστικές αρχές της χώρας έχουν ήδη κινήσει τις πρώτες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το επίσημο πόρταλ της δικαιοσύνης της χώρας, όπου δημοσιεύεται καθημερινά το πρόγραμμα των δικαστηρίων, για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου στις 09:00 το πρωί τοπική ώρα, έχει οριστεί κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την εξής υπόθεση: «Σταύρος Φλώρος εναντίον του καπετάνιου του σκάφους που του προκάλεσε τον βαρύτατο τραυματισμό».

Γιατί η εισαγγελέας ζητάει να δει σήμερα τον κατηγορούμενο καπετάνιο;

Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο της Δομινικανής Δημοκρατίας, αποτελεί προληπτικό μέτρο που λαμβάνεται από δικαστικό λειτουργό, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εκάστοτε κατηγορούμενος δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει την έρευνα ή να εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στα όσα αναφέρει το επίσημο έγγραφο που έχει αναρτηθεί δημόσια στο διαδίκτυο, η εισαγγελία χαρακτηρίζει την υπόθεση ως ποινική, κάνοντας σαφή αναφορά σε αδικήματα πρόκλησης σωματικών βλαβών, βάσει του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Πώς θα κινηθεί η νομική διαδικασία;

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι δίπλα στο όνομα του καπετάνιου εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός «arrestado», δηλαδή συλληφθείς, επιβεβαιώνοντας επίσημα πλέον πως ο χειριστής του σκάφους έχει συλληφθεί, βάζοντας τέλος στις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ώρες.

Στο ίδιο έγγραφο, στο σημείο που καταγράφονται τα θύματα της υπόθεσης, αναφέρεται το όνομα «Σταύρος Φλώρος».

Παρόμοιες διαδικασίες κινούνται όταν τα θύματα σωματικής βλάβης καταθέτουν μήνυση, με την εισαγγελική αρχή της χώρας να προχωρά στην εφαρμογή του μέτρου.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, του Σταύρου Φλώρου εναντίον του καπετάνιου, την εποπτεία έχει αναλάβει έμπειρη εισαγγελική λειτουργός, που για λόγους διαφάνειας αναρτάται το πλήρες όνομά της δημόσια.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασης, το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αν θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα στον κατηγορούμενο.

Τα μέτρα αυτά, βάσει της νομοθεσίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή κράτησή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή χρηματική εγγύηση ή κατ’ οίκον περιορισμό, ανάλογα με την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν μέχρι τώρα συγκεντρωθεί.

Η λεπτομέρεια για τον ενδυματολογικό κώδικα στο δικαστήριο

Αξιοσημείωτη είναι και η λεπτομέρεια που περιλαμβάνεται στο επίσημο έγγραφο σχετικά με την εμφάνιση των εμπλεκομένων στο δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος καλείται να παρουσιαστεί με επίσημη ενδυμασία, λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ενώ στους δικηγόρους υπενθυμίζεται πως οφείλουν να φορούν τήβεννο και καπέλο, σύμφωνα με τους δικαστικούς κανόνες της χώρας.

Βάσει της διαφοράς ώρας με τον Άγιο Δομίνικο, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδος και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη φωτογραφία από το νοσοκομείο

Χαμογελαστός στο κρεβάτι του στον θάλαμο νοσηλείας εμφανίζεται ο Σταύρος Φλώρος στην πρώτη του φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor.

Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό πλάνο αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνέχιση της θεραπείας του.