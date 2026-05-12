Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor

Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 18:08

Ο νεαρός παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο.

Ο 20χρονος Σταύρος Φλώρος, o oποίος συμμετείχε φέτος στο ριάλιτι επιβίωσης «Survivor», νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο.

Υπενθυμίζεται ότι, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

«Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου», ανέφερε σε δήλωση της η εταιρεία παραγωγής Acun Media.

«Έμαθα να επιβιώνω και να είμαι ευτυχισμένος με τα λίγα»

Ο νεαρός, μελισσοκόμος στο επάγγελμα, μεγάλωσε σε μία πολύτεκνη οικογένεια με 9 αδέλφια. Σύμφωνα με τις περιγραφές τον οικείων του αλλά και δηλώσεις του ίδιου, πρόκειται για ένα άτομο που δεν φοβάται τη σκληρή δουλειά, έχοντας εργαστεί τόσο σε οικοδομές όσο και σε χωράφια.

«Με τις μέλισσες άρχισα να ασχολούμαι από τα 5 μου σαν θεατής. Και από τα 16 μου άρχισα να ασχολούμαι επαγγελματικά», δήλωσε σχετικά με την μεγάλη του αγάπη, την μελισσοκομία.

Εκτός από την παραγωγή μελιού, ο νεαρός Σταύρος εργάζεται και στην οικογενειακή επιχείρηση με ταχίνι και χαλβά, ενώ παράλληλα σπουδάζει λογιστική και χρηματοοικονομικά.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Καβάλα, ο 20χρονος Σταύρος πέρασε τα περισσότερα χρόνια του στο χωριό Μεσορόπη. Από νωρίς άρχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό, δοκιμάζοντας μια σειρά από σπορ όπως ποδόσφαιρο και πυγμαχία. Οπότε, η συμμετοχή στο Survivor αποτέλεσε μια ευκαιρία να μάθει τα όρια του.

«Μεγάλωσα με την ιδέα ότι αν υπάρχει ένα κομμάτι ψωμί, θα κοπεί σε δέκα κομμάτια. Έτσι έμαθα να επιβιώνω και να είμαι ευτυχισμένος με τα λίγα. Δεν θα πρόδιδα την επαρχία για το χρηματικό έπαθλο γιατί υπόληψη ενός ατόμου είναι μεγαλύτερη από τα λεφτά», υποστήριξε.

Όσα δήλωσαν οι γονείς του στο Live News

Σήμερα, ο Σταύρος Φλώρος καλείται να δώσει τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του, αφού υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Σε δηλώσεις της στο Live News, η μητέρα του νεαρού ανέφερε: «Θα σας πω μόνο δύο λόγια για το τι έγινε γιατί δεν βγαίνει η φωνή μου. Τον χτύπησε το τουριστικό σκάφος. Απ’ ότι έμαθα εγώ, υπήρχε σημαδούρα και τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια. Το σκάφος ήταν αυτό που μπήκε στα όρια που δεν έπρεπε. Χτύπησε, χτύπησε πολύ. Η κατάστασή του είναι ακόμα κρίσιμη αλλά σταθερή. Το ποδαράκι του δυστυχώς το αριστερό από το γόνατο και κάτω ακρωτηριάστηκε. Δύσκολα τα πράγματα. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο. Έχασε πολύ αίμα. Είχε όμως τις αισθήσεις του το παιδί. Για το άλλο πόδι που τραυματίστηκε χρειάζονται πολλά χειρουργεία αλλά άμα δεν μιλήσω με τους γιατρούς δεν μπορώ να ξέρω. Περιμένουμε και ελπίζουμε», είπε η μητέρα του.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του υποστήριξε: «Το παιδί ήταν για ψαροντούφεκο με τον Μάνο Μαλλιαρό. Είχαν και τη σημαδούρα. Ο Μάνος το είδε το σκαφάκι. Ο Σταύρος ήταν μέσα στη θάλασσα. Το σκάφος χτύπησε τη σημαδούρα και μετά χτύπησε και τον Σταύρο με την προπέλα από δύο μεγάλες μηχανές. Μας είπαν ότι το σκάφος μπήκε σε μέρη που δεν έπρεπε να μπει. Κινδύνεψε η ζωή του γιατί έχασε αρκετό αίμα. Προσπάθησαν όσο πιο γρήγορα να τον πάνε στο νοσοκομείο. Τον πήγανε με τη βάρκα είκοσι λεπτά σε μια παραλία που είχε ένα ασθενοφόρο ευτυχώς και μετά από εκεί άλλα είκοσι λεπτά μέχρι νοσοκομείο. Έξι ώρες κράτησε το χειρουργείο. Ήταν δύσκολη η κατάσταση και παραμένει ακόμη δύσκολη. Ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι και είναι χτυπημένος αρκετά και ο αστράγαλος από το δεξί του. Μπροστά στα χειρότερα λέμε και δόξα τω Θεώ. Η ζωή είναι το πιο σημαντικό από όλα».

