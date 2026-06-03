Στο μικροσκόπιο του ΣτΕ η λειτουργία των Airbnb στην Πλάκα
Οι ανώτατοι δικαστές καλούνται να αποφανθούν εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ' αυτών και μετά τις αυτοψίες που έγιναν κατόπιν σχετικής εντολής του ΣτΕ.
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Το κρίσιμο ζήτημα της λειτουργίας Airbnb στην περιοχή της Πλάκας καλείται να λύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Οι ανώτατοι δικαστές, (πρόεδρος Ντουχάνης και εισηγητής Χρήστος Λιάκουρας) ενώπιον των οποίων συζητήθηκαν χθες έντεκα συναφείς υποθέσεις, καλούνται να αποφανθούν εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ’ αυτών και μετά τις αυτοψίες που έγιναν κατόπιν σχετικής εντολής του ΣτΕ.
Οι υποθέσεις αυτές έφτασαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ύστερα από προσφυγή που κατέθεσε το σωματείο «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» με αφορμή την άρνηση του Δήμου Αθηναίων να σφραγίσει ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή της Πλάκας λόγω παράνομης αλλαγής της χρήσης τους, δηλαδή από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα και την λειτουργία τους στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb).
Ειδικότερα, με τις εν λόγω αιτήσεις οι οποίες στρέφονται κατά του Δήμου Αθηναίων και του υπουργού Περιβάλλοντος η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» ζητάει να ακυρωθούν οι πράξεις της διεύθυνσης δόμησης του Δήμου Αθηναίων του έτους 2023 με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου περί σφράγισης ακινήτων ευρισκομένων σε διάφορες οδούς εντός της περιοχής της Πλάκας λόγω παράνομης αλλαγής χρήσης από κατοικία σε τουριστικά καταστήματα.
Και αυτό γιατί στις χρήσεις γης που προβλέπεται από το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας το οποίο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία.
Αναλυτικότερα, ισχυρίστηκε το Σωματείο ότι η χρήση ακινήτων έχει μετατραπεί σε χρήση τουριστικών καταλυμάτων μέσω του συστήματος βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) και ως εκ τούτου πρέπει να σφραγιστούν γιατί εκ του νόμου επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή είναι αυτή της γενικής κατοικίας.
Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.
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