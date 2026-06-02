Για τον έναν στους δύο Έλληνες που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε καθόλου διακοπές το φετινό καλοκαίρι, οι λίστες με τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς είναι «φάτε μάτια ψάρια». Όμως ακόμα και από φιλολογικό ενδιαφέρον, η έρευνα της AirDNA, για τις φθηνότερες και τις ακριβότερες χώρες για διακοπές στην Ευρώπη, είναι άκρως αποκαλυπτική.

Η εταιρεία, που χαρτογραφεί τις αγορές βραχυχρόνιων μισθώσεων, κατηγοριοποιεί τους προορισμούς ανάλογα με το κόστος διανυκτέρευσης. Το εύρος των τιμών είναι πραγματικά τεράστιο, με τα ακριβότερα καταλύματα να νοικιάζονται ως και σε δεκαπλάσια τιμή από τα πιο φθηνά. Ευρείες διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι τιμές ανά χρονική περίοδο, με την Ελλάδα να έχει τα πρωτεία στο «θερινό καπέλο».

Η Ελλάδα η 12η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη

Η Ελλάδα είναι ο 12ος ακριβότερος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη, για διαμονή σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανάμεσα σε 42 χώρες που καταγράφει η ΑirDNA. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι συγκριτικά το ακριβότερο της Ευρώπης, σε αναλογία με τις τιμές του υπόλοιπου χρόνου. Η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε Airbnb στo ζενίθ της τουριστικής σεζόν είναι 55% ακριβότερη από τη μέση τιμή στην ενδιάμεση σεζόν – π.χ. άνοιξη και φθινόπωρο. Ένα κατάλυμα που ενοικιάζεται για 113 ευρώ τη βραδιά τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο, εκτινάσσεται στα 174 ευρώ από Ιούνιο ως και Αύγουστο.

Στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς οι διακυμάνσεις είναι ακόμα πιο έντονες. Η Μύκονος κυριολεκτικά ξεφεύγει, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 458 ευρώ στην ενδιάμεση περίοδο και 758 ευρώ το καλοκαίρι – με καπέλο 300 ευρώ ή 65%.

Διακοπές για «χοντρά» πορτοφόλια

1.Μονακό: Το μικροσκοπικό πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ακριβότερων προορισμών. Διαθέτει μόλις 269 καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης και τιμές που αντικατοπτρίζουν τον πολυτελή χαρακτήρα του.

Η ζήτηση εκτοξεύεται κατά τη διάρκεια του Grand Prix, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής είναι 3,8 ημέρες — αρκετός για να εμβαπτιστεί κανείς στη λάμψη του πριγκιπάτου. Η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε Αirbnb είναι 437 ευρώ.

2.Ισλανδία: Η ηφαιστιογενής νησιωτική χώρα του Βόρειου Αταλαντικού, είναι η δεύτερη ακριβότερη στη λίστα, με βάση τις τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για να μείνει κανείς στο Ρέικιαβικ, την βορειότερη πρωτεύουσα του κόσμου, θα πληρώσει κατά μέσο όρο περίπου 210 ευρώ τη βραδιά. Αξιοπερίεργο είναι ότι οι ταξιδιώτες κλείνουν το κατάλυμά κατά μέσο όρο 73 ημέρες νωρίτερα — ο υψηλότερος χρόνος προγραμματισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μένουν όμως μόλις 2,6 ημέρες κατά μέσο όρο σε κάθε στάση, κάνοντας τον γύρο του νησιού.

3.Ανδόρρα: Το μικρό πριγκηπάτο στα Πυρηναία όρη της Ιβηρικής χερσονήσου, ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, έχει μικρή προσφορά βραχυχρόνιων μισθώσεων με μόλις 1020 καταχωρήσεις. Οι τιμές κυμαίνονται μεσοσταθμικά στα 188,57 ευρώ, ενώ η περίοδος αιχμής είναι οι χιονισμένες εβεδομάδες του χειμώνα.

4. Eλβετία: Είναι η τέταρτη ακριβότερη χώρα για βραχυχρόνιες μισθώσεις, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 184,26 ευρώ. Οι αντθέσεις εντός της χώρας είναι εντυπωσιακές. Ένα βράδυ στο αλπικό χωριουδάκι Ίντερλάκεν, στο καντόνι της Βέρνης, κοστίζει κατά μέσο όρο 284,30 ευρώ. Η Ζυρίχη είναι πιο προσιτή, με 150 ευρώ τη βραδιά, αλλά με εξίσου υψηλό ποσοστό πληρότητας, γύρω στο 65%.

5. Ηνωμένο Βασίλειο: Με περίπου 377.000 ενεργές καταχωρήσεις, η Βρετανία συμπληρώνει την πεντάδα της ακρίβειας. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, οι υψηλότερες τιμές δεν συναντώνται στο Λονδίνο (186,76 ευρώ) αλλά σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές όπως το Σάφολκ (238,79 ευρώ) και το Εδιμβούργο (225,42 ευρώ). Αντίθετα, Μπέρμιγχαμ, Λιντς και Μάντσεστερ κινούνται κάτω από τα 125 ευρώ.

Oι πέντε φθηνότερες χώρες για διακοπές σε Αibnb

Στον αντίποδα της ακρίβειας, η Ανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται ως το καλύτερο στοίχημα για οικονομικές διακοπές.

1. Βόρεια Μακεδονία: Η γειτονική μας χώρα είναι πρωταθλήτρια στις χαμηλές τιμές, με μέση τιμή καταλύματος μόλις 39,81 ευρώ τη βραδιά – το φθηνότερο που θα βρείτε σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. Η λίμνη της Οχρίδας προσελκύει ολοένα περισσότερους επισκέπτες που αναζητούν δροσερές αποδράσεις, στο 1/3 του κόστους των δυτικοευρωπαϊκών τιμών.

2. Κόσοβο: Η αμφισβητούμενη περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, και μερικώς αναγνωρισμένο κράτος, είναι η δεύτερη φθηνότερη χώρα για να μείνει κανείς σε Airbnb, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 41,63 ευρώ. Ο ταξιδιώτες κλείνουν δωμάτιο κατά μέσο όρο μόλις 7 ημέρες νωρίτερα, ο πιο σύντομος χρόνος προγραμματισμού στην Ευρώπη. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι το Κόσοβο δεν είναι προγραμματισμένος τελικός προορισμός, αλλά επιλογή της τελευταίας στιγμής, κατά τη διάρκεια περιηγήσεων στα Βαλκάνια.

3. Μολδαβία: Η ανατολικοευρωπαϊκή χώρα, μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, ξεχωρίζει ανάμεσα στους φθηνούς προορισμούς, για το υψηλότερο ποσοστό πληρότητας (σχεδόν 63% κατά μέσο όρο) και τη δεύτερη μεγαλύτερη μέση διάρκεια διαμονής, της 5,4 διανυκτερεύσεις. Προσελκύει τους θιασώτες του λεγόμενου «slow travel», που επιλέγουν πιο χαλαρούς ρυθμούς, με εκδρομές οινοτουρισμού στους αμπελώνες και περιηγήσεις στα βυζαντινά μοναστήρια της.

4. Σερβία: Η πάλαι ποτέ σοσιαλιστική δημοκρατία της διαλυμένης Γιουγκοσλαβίας, ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά φεστιβάλ, την κουζίνα και τη ζεστή φιλοξενία της, σε τιμές που παραμένουν συγκριτικά ανταγωνιστικές. Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από τις γειτονικές της χώρες, με 14.750 καταχωρήσεις καταλυμάτων και μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 51 ευρώ. Στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης βρίσκεται το Βελιγράδι, με μέση τιμή τα 55 ευρώ και μέση διάρκεια διαμονής τις 4,5 διανυκτερεύσεις. Προτιμάται από ταξιδιώτες που κλείνουν δωμάτια πιο αργά (κατά μέσο όρο 10 μέρες πριν) και μένουν αρκετά για να εξερευνήσουν περιοχές έξω από το Βελιγράδι, όπως το Νόβισαντ, τους αμπελώνες της Σουμαντίγια και τους εθνικούς δρυμούς κατά μήκος του ποταμού Δρίνου.

5.Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Από πεδίο των πλέον αιματηρών εμφύλιων συγκρούσεων, η σημερινή Βοσνία έχει εξελιχθεί σε βασίλισσα του οικονομικού τουρισμού, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 56 ευρώ. Διαθέτει 10.125 ενεργές καταχωρήσεις καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα ανάμεσα στις φθηνότερες χώρες. Το άλλοτε μαρτυρικό Σεράγεβο έχει μετατραπεί σε προορισμό «city-break», πόλη που προσφέρεται για σύντομες διακοπές, με εξορμήσεις στο Μόσταρ και στην ύπαιθρο της Ερζεγοβίνης.

Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα στην Ανατολική Ευρώπη;

Για τους ταξιδιώτες που θέλουν να υπολογίσουν με ακρίβεια τον προϋπολογισμό των διακοπών, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Η διαμονή σε πόλεις όπως το Σεράγεβο ή η Οχρίδα κοστίζει λιγότερο από 60 ευρώ τη νύχτα, ενώ ένα γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ευρώ. Τα εισιτήρια στα ΜΜΜ δεν ξεπερνούν το 1,50 ευρώ, πολλά μουσεία προσφέρουν δωρεάν εισόδους ή μειωμένες τιμές κάτω από 5 ευρώ, ενώ οι ξεναγήσεις στις πόλεις συχνά λειτουργούν με σύστημα ελεύθερης συνεισφοράς.

Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων, η παραμονή σε μία μόνο πόλη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποδίδει μειώσεις 20-30% επί της εβδομαδιαίας τιμής. Ο τουριστικός φόρος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι συχνά κάτω από 1 ευρώ τη νύχτα, σε αντίθεση με τα 5+ ευρώ που συναντά κανείς σε δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην Ελλάδα το ονομάζουμε «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» και για τα Airbnb κυμαίνεται από 2 ως 10 ευρώ τη βραδιά τη θερινή σεζόν.