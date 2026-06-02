Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Διακοπές στην Ευρώπη: Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Planet Travel 02 Ιουνίου 2026, 10:00

Η AirDNA παρουσιάζει τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με βάση τις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η χώρα με το μεγαλύτερο «θερινό καπέλο».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Για τον έναν στους δύο Έλληνες που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε καθόλου διακοπές το φετινό καλοκαίρι, οι λίστες με τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς είναι «φάτε μάτια ψάρια». Όμως ακόμα και από φιλολογικό ενδιαφέρον, η έρευνα της AirDNA, για τις φθηνότερες και τις ακριβότερες χώρες για διακοπές στην Ευρώπη, είναι άκρως αποκαλυπτική.

Η εταιρεία, που χαρτογραφεί τις αγορές βραχυχρόνιων μισθώσεων, κατηγοριοποιεί τους προορισμούς ανάλογα με το κόστος διανυκτέρευσης. Το εύρος των τιμών είναι πραγματικά τεράστιο, με τα ακριβότερα καταλύματα να νοικιάζονται ως και σε δεκαπλάσια τιμή από τα πιο φθηνά. Ευρείες διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι τιμές ανά χρονική περίοδο, με την Ελλάδα να έχει τα πρωτεία στο «θερινό καπέλο».

Τα καταλύματα στην Ελλάδα έχουν το μεγαλύτερο «θερινό καπέλο», με 55% υψηλότερες τιμές από Ιούνιο ως Αύγουστο, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μήνες.

Η Ελλάδα η 12η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη

Η Ελλάδα είναι ο 12ος ακριβότερος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη, για διαμονή σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ανάμεσα σε 42 χώρες που καταγράφει η ΑirDNA. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι συγκριτικά το ακριβότερο της Ευρώπης, σε αναλογία με τις τιμές του υπόλοιπου χρόνου.  Η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε Airbnb στo ζενίθ της τουριστικής σεζόν είναι 55% ακριβότερη από τη μέση τιμή στην ενδιάμεση σεζόν – π.χ. άνοιξη και φθινόπωρο. Ένα κατάλυμα που ενοικιάζεται για 113 ευρώ τη βραδιά τον Μάιο ή τον Σεπτέμβριο, εκτινάσσεται στα 174 ευρώ από Ιούνιο ως και Αύγουστο.

Στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς οι διακυμάνσεις είναι ακόμα πιο έντονες. Η Μύκονος κυριολεκτικά ξεφεύγει, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 458 ευρώ στην ενδιάμεση περίοδο και 758 ευρώ το καλοκαίρι – με καπέλο 300 ευρώ ή 65%.

Οι διακοπές στο πριγκηπάτο του Μονακό, έστω και σε Αirbnb, είναι οι πιο ακριβές στην Ευρώπη.

Διακοπές για «χοντρά» πορτοφόλια

1.Μονακό: Το μικροσκοπικό πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ακριβότερων προορισμών. Διαθέτει μόλις 269 καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης και τιμές που αντικατοπτρίζουν τον πολυτελή χαρακτήρα του.

Η ζήτηση εκτοξεύεται κατά τη διάρκεια του Grand Prix, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής είναι 3,8 ημέρες — αρκετός για να εμβαπτιστεί κανείς στη λάμψη του πριγκιπάτου. Η μέση τιμή διανυκτέρευσης σε Αirbnb είναι 437 ευρώ.

2.Ισλανδία: Η ηφαιστιογενής νησιωτική χώρα του Βόρειου Αταλαντικού, είναι η δεύτερη ακριβότερη στη λίστα, με βάση τις τιμές των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για να μείνει κανείς στο Ρέικιαβικ, την βορειότερη πρωτεύουσα του κόσμου, θα πληρώσει κατά μέσο όρο περίπου 210 ευρώ τη βραδιά. Αξιοπερίεργο είναι ότι οι ταξιδιώτες κλείνουν το κατάλυμά κατά μέσο όρο 73 ημέρες νωρίτερα — ο υψηλότερος χρόνος προγραμματισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μένουν όμως μόλις 2,6 ημέρες κατά μέσο όρο σε κάθε στάση, κάνοντας τον γύρο του νησιού.

3.Ανδόρρα: Το μικρό πριγκηπάτο στα Πυρηναία όρη της Ιβηρικής χερσονήσου, ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, έχει μικρή προσφορά βραχυχρόνιων μισθώσεων με μόλις 1020 καταχωρήσεις. Οι τιμές κυμαίνονται μεσοσταθμικά στα 188,57 ευρώ, ενώ η περίοδος αιχμής είναι οι χιονισμένες εβεδομάδες του χειμώνα.

4. Eλβετία: Είναι η τέταρτη ακριβότερη χώρα για βραχυχρόνιες μισθώσεις, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 184,26 ευρώ. Οι αντθέσεις εντός της χώρας είναι εντυπωσιακές. Ένα βράδυ στο αλπικό χωριουδάκι Ίντερλάκεν, στο καντόνι της Βέρνης, κοστίζει κατά μέσο όρο 284,30 ευρώ. Η Ζυρίχη είναι πιο προσιτή, με 150 ευρώ τη βραδιά, αλλά με εξίσου υψηλό ποσοστό πληρότητας, γύρω στο 65%.

5. Ηνωμένο Βασίλειο: Με περίπου 377.000 ενεργές καταχωρήσεις, η Βρετανία συμπληρώνει την πεντάδα της ακρίβειας. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, οι υψηλότερες τιμές δεν συναντώνται στο Λονδίνο (186,76 ευρώ) αλλά σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές όπως το Σάφολκ (238,79 ευρώ) και το Εδιμβούργο (225,42 ευρώ). Αντίθετα, Μπέρμιγχαμ, Λιντς και Μάντσεστερ κινούνται κάτω από τα 125 ευρώ.

«Διακοπές στο Σαράγεβο» τραγουδούσαν σαρκαστικά οι Magic De Spell, στα ’90s. Σήμερα η άλλοτε μαρτυρική πόλη είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός.

Oι πέντε φθηνότερες χώρες για διακοπές σε Αibnb

Στον αντίποδα της ακρίβειας, η Ανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται ως το καλύτερο στοίχημα για οικονομικές διακοπές.

1. Βόρεια Μακεδονία: Η γειτονική μας χώρα είναι πρωταθλήτρια στις χαμηλές τιμές, με μέση τιμή καταλύματος μόλις 39,81 ευρώ τη βραδιά – το φθηνότερο που θα βρείτε σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. Η λίμνη της Οχρίδας προσελκύει ολοένα περισσότερους επισκέπτες που αναζητούν δροσερές αποδράσεις, στο 1/3 του κόστους των δυτικοευρωπαϊκών τιμών.

2. Κόσοβο: Η αμφισβητούμενη περιοχή του Κοσσυφοπεδίου, και μερικώς αναγνωρισμένο κράτος, είναι η δεύτερη φθηνότερη χώρα για να μείνει κανείς σε Airbnb, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 41,63 ευρώ. Ο ταξιδιώτες κλείνουν δωμάτιο κατά μέσο όρο μόλις 7 ημέρες νωρίτερα, ο πιο σύντομος χρόνος προγραμματισμού στην Ευρώπη. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι το Κόσοβο δεν είναι  προγραμματισμένος τελικός  προορισμός, αλλά επιλογή της τελευταίας στιγμής, κατά τη διάρκεια περιηγήσεων στα Βαλκάνια.

3. Μολδαβία: Η ανατολικοευρωπαϊκή χώρα, μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, ξεχωρίζει ανάμεσα στους φθηνούς προορισμούς, για το υψηλότερο ποσοστό πληρότητας (σχεδόν 63% κατά μέσο όρο) και τη δεύτερη μεγαλύτερη μέση διάρκεια διαμονής, της 5,4 διανυκτερεύσεις. Προσελκύει τους θιασώτες του λεγόμενου «slow travel», που επιλέγουν πιο χαλαρούς ρυθμούς, με εκδρομές οινοτουρισμού στους αμπελώνες και περιηγήσεις στα βυζαντινά μοναστήρια της.

4. Σερβία: Η πάλαι ποτέ σοσιαλιστική δημοκρατία της διαλυμένης Γιουγκοσλαβίας, ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά φεστιβάλ, την κουζίνα και τη ζεστή φιλοξενία της, σε τιμές που παραμένουν συγκριτικά ανταγωνιστικές. Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από τις γειτονικές της χώρες, με 14.750 καταχωρήσεις καταλυμάτων και μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 51 ευρώ. Στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης βρίσκεται το Βελιγράδι, με μέση τιμή τα 55 ευρώ και μέση διάρκεια διαμονής τις 4,5 διανυκτερεύσεις. Προτιμάται από ταξιδιώτες που κλείνουν δωμάτια πιο αργά (κατά μέσο όρο 10 μέρες πριν) και μένουν αρκετά για να εξερευνήσουν περιοχές έξω από το Βελιγράδι, όπως το Νόβισαντ, τους αμπελώνες της Σουμαντίγια και τους εθνικούς δρυμούς κατά μήκος του ποταμού Δρίνου.

5.Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Από πεδίο των πλέον αιματηρών εμφύλιων συγκρούσεων, η σημερινή Βοσνία έχει εξελιχθεί σε βασίλισσα του οικονομικού τουρισμού, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 56 ευρώ. Διαθέτει 10.125 ενεργές καταχωρήσεις καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα ανάμεσα στις φθηνότερες χώρες. Το άλλοτε μαρτυρικό Σεράγεβο έχει μετατραπεί σε προορισμό «city-break», πόλη που προσφέρεται για σύντομες διακοπές, με εξορμήσεις στο Μόσταρ και στην ύπαιθρο της Ερζεγοβίνης.

Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες χώρες στην Ευρώπη, με βάση τη μέση τιμή διανυκτέρευσης σε Airbnb – πηγή: AirDNA

Πόσο κοστίζει πραγματικά μια μέρα στην Ανατολική Ευρώπη;

Για τους ταξιδιώτες που θέλουν να υπολογίσουν με ακρίβεια τον προϋπολογισμό των διακοπών, τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Η διαμονή σε πόλεις όπως το Σεράγεβο ή η Οχρίδα κοστίζει λιγότερο από 60 ευρώ τη νύχτα, ενώ ένα γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 ευρώ. Τα εισιτήρια στα ΜΜΜ δεν ξεπερνούν το 1,50 ευρώ, πολλά μουσεία προσφέρουν δωρεάν εισόδους ή μειωμένες τιμές κάτω από 5 ευρώ, ενώ οι ξεναγήσεις στις πόλεις συχνά λειτουργούν με σύστημα ελεύθερης συνεισφοράς.

Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων, η παραμονή σε μία μόνο πόλη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποδίδει μειώσεις 20-30% επί της εβδομαδιαίας τιμής. Ο τουριστικός φόρος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι συχνά κάτω από 1 ευρώ τη νύχτα, σε αντίθεση με τα 5+ ευρώ που συναντά κανείς σε δυτικοευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στην Ελλάδα το ονομάζουμε «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» και για τα Airbnb κυμαίνεται από 2 ως 10 ευρώ τη βραδιά τη θερινή σεζόν.

Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Κάιρο: Από το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, τα αξιοθέατα μέχρι την αγορά του Αλ Χαλίλι
Τι αξίζει να δω 29.05.26

Το Κάιρο συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο την αρχαία ιστορία, τη ζωντανή ισλαμική παράδοση και τη χριστιανική κοπτική κληρονομιά. Τι δεν πρέπει να παραλείψετε να δείτε.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κάρπαθος: «Ανέγγιχτος παράδεισος» – Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει ως διεθνής πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού
Συγκριτική έρευνα 28.05.26

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους προορισμούς που προωθούν μορφές αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας, σύμφωνα με την τουριστική ιστοσελίδα Travel & Tour World - Διεθνής αναγνώριση για το νησί της Καρπάθου

Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ
Planet Travel 28.05.26

Ο δείκτης «Επιτυχημένες Διακοπές για Ζευγάρια» αξιολογεί τους προορισμούς με βάση παράγοντες όπως η οικονομική προσιτότητα, η ασφάλεια και το άγχος από το πλήθος

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Ψάχνετε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής; Αυτές είναι οι πιο φθηνές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη
Planet Travel 25.05.26

Νέα έρευνα αποκάλυψε ποιες πόλεις στην Ευρώπη προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στους ταξιδιώτες κατά τη διαμονή τους – και ποιες ενδέχεται να κοστίσουν πολύ περισσότερο στους επισκέπτες

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Υπερτουρισμός: Πώς να οργανώσετε μια υπεύθυνη ημερήσια εκδρομή στις πιο πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης
Planet Travel 24.05.26

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, η Intrepid Travel έχει λανσάρει «ασυνήθιστες ημερήσιες εκδρομές» στη Βαρκελώνη, τη Βενετία και το Παρίσι, με στόχο να απομακρύνει τους ταξιδιώτες από τα κύρια αξιοθέατα

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
«Ποιοτικές διακοπές» 22.05.26

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Planet Travel 18.05.26

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Planet Travel 17.05.26

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ')
Literature 02.06.26

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Υποκλοπές 02.06.26

Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Μαθηματικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Συνέχεια για τις πανελλαδικές σήμερα με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στην Άλγεβρα - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τα θέματα και τις απαντήσεις

Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν καρφώνει κυβέρνηση – «Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα»
Ελλάδα 02.06.26

Ο Ταλ Ντίλιαν σε μία μακροσκελή δήλωση στην «Εφημερίδα των Συντακτών», τάσσεται επίσης υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής που εμπόδισε η κυβέρνηση - Καταφέρεται κατά του υπ. Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν «συνιστούν κράτος δικαίου» και προειδοποιεί ότι στην  εκδίκαση της έφεσης θα «καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες»

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Financial Times 02.06.26

Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Ουγγαρία: Σχεδιάζει νέο φόρο πλούτου που θα στοχεύει τους ολιγάρχες – «Ας το ονομάσουμε εκδίκηση της κοινωνίας»
Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Ο νέος πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ αποκαλεί την πολιτική ένδειξη «κοινωνικής δικαιοσύνης» μετά από χρόνια πολιτικής αφοσίωσης που ανταμείφθηκαν με οικονομικές ευκαιρίες.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Άρωμα 02.06.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την υποστήριξη κατηγορίας
Ελλάδα 02.06.26

Μετά τις ενστάσεις κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η εισαγγελέας θα προτείνει ποιοι από αυτούς θα παραστούν - Αντιρρήσεις έχουν εκφραστεί και από τους συγγενείς των θυμάτων για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

